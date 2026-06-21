זו האוניברסיטה הישראלית ששיפרה את מיקומה בדירוג הבינלאומי

אוניברסיטת תל אביב דורגה במקום ה-208 במדד ה-QS לאוניברסיטאות בעולם, והיא מובילה את רשימת האוניברסיטאות הישראליות בדירוג. למרות חוסר הפופולריות הגובר של האקדמיה הישראלית בעולם, ניכר שיפור במדדים לעומת השנה שעברה. אוניברסיטת תל אביב עלתה מהמקום ה-223 למקום ה-208, האוניברסיטה העברית עלתה מהמקום ה-240 למקום ה-218, והטכניון עלה מהמקום ה-350 למקום ה-334. הדירוג כולל 1,500 אוניברסיטאות מרחבי העולם.

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גם בהשוואה לשנים קודמות כולל דירוגים שקדמו לשנת 2023, מדובר במגמת שיפור עבור אוניברסיטת תל אביב, שלקחה את הבכורה מהאוניברסיטה העברית. אוניברסיטה זו הופיע בעבר באופן קבוע במאייה השנייה של הדירוג (בין מקומות 200-100) אך ירדה כאמור למאייה השלישית בשנים האחרונות.

המיקומים של יתר האוניברסיטאות בישראל הוא כדלקמן: בן גוריון במקום ה-533, בר אילן במקבץ בין 711 ל-720, חיפה - במקבץ בין 801 ל-850. אצל כולן חלה ירידה משמעותית בדירוג לעומת שנה שעברה. אוניברסיטאות רייכמן, אריאל וקריית שמונה החדשות יחסית, אינן מופיעות בדירוג. מכון ויצמן והאוניברסיטה הפתוחה אינן נכנסות לדירוג משום שהן לא פועלות כאוניברסיטאות קלאסיות.

הדירוג מבוסס על בדיקות כמותיות וראיונות שעורכת חברת ניתוח המידע Quacquarelli Symonds, אשר בעבר הייתה מדרגת אוניברסיטאות עבור מדד ה-Times Higher Education, אך ב-2009 הארגונים החליטו להפריד כוחות והם מפרסמים שני דירוגים, אשר יחד עם דירוג שנחאי, נחשבים למובילים בתחום. בדירוג שנחאי האחרון, מכון ויצמן נמצא במקום ה-71, האוניברסיטה העברית הופיעה במקום ה-88, ותל אביב במקבץ בין 200ל-300.

בנוסף למדד הכללי, הדירוג כולל גם כמה מדדי משנה. אחד מהם הוא מדד הציטוטים לפי חבר סגל, בו דורגה אוניברסיטת תל אביב במקום ה-29. היא גם מופיעה במקום ה-82 בדירוג הזדמנויות התעסוקה אחרי התואר. לעומת זאת היא חלשה בתחומים של סטודנטים בינלאומיים ויחד מספר חברי הסגל פר סטודנט. האוניברסיטה העברית בולטת בתוצאות תעסוקה, מדד בו היא מופיעה במקום ה-43.

מבחינה בינלאומית אין שינויים רבים לעומת השנה שעברה, והיא מכילה אוניברסיטאות בריטיות רבות יחסית לעומת הדירוגים המקבילים. הדירוג שפורסם הוא: MIT, אימפיריאל קולג' בבריטניה, סטנפורד, אוקספורד, הרווארד, קיימברידג', Caltech (שעלתה 3 מקומות בדירוג, השינוי העיקרי בו), ETH בציריך, UCL ואוניברסיטת סינגפור.