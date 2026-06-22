זו לא האנגלית - זה כשל התקשורת השקט של מנהלים ישראלים

הכותבת היא ישראלית-אמריקאית, מאמנת למיומנויות תקשורת באנגלית, מנחה קורסים וסדנאות, מאמנת בכירים.ות, מרצה וחוקרת.

הוא נחשב לאחד המנהלים המבריקים בישראל: חד, כריזמטי, קשוב, עם נוכחות של כוכב. בארץ הוא אורח קבוע בפאנלים ובכנסים. בג'ינס כהה ונעליים שמשדרות קלאסה שקטה, הוא עולה לבמה בנינוחות, מחייך אל הקהל ומתיישב. הוא מדבר בלי מאמץ. רהוט, מדויק - כל מילה במקומה, תמיד עם חיוך קטן בזווית הפה.

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אך כשהוא עלה לבמה לראיין מנכ״ל מפורסם בכנס בניו יורק, משהו השתבש. הוא הרגיש את זה מיד: הגוף התכווץ מעט, הנשימה התקצרה, והמבט שלו חזר שוב ושוב לנקודות שעל הדף. הוא הנהן לתשובות של המרואיין, אבל לא באמת הקשיב.

במקום להיות נוכח במפגש, הוא היה שקוע בתוך הראש של עצמו - מה השאלה הבאה, איך לנסח אותה נכון, מה לא לשכוח. התוצאה היתה רצף טכני של שאלות ותשובות. ראיון שלא התרומם, במקום המפגש המרתק שכולם ציפו לו.

כשחזר למלון, נחתה עליו מועקה. המסקנה שלו הייתה ברורה: אם רק הייתי עושה את זה בעברית. בשפת האם שלו הוא יכול להיות הוא עצמו - לייצר חיבור, להצחיק, להשפיע. הוא הבטיח לעצמו שימצא זמן "לעבוד על האנגלית" - דקדוק, אוצר מילים.

אלא שהאמת מורכבת יותר. האנגלית שלו לא הייתה הבעיה - היא דווקא הייתה בסדר גמור. ובכל זאת, משהו שם לא עבד.

הבעיה עמוקה יותר מהשפה.

הדוגמה הזו חושפת כשל נפוץ בקרב מנהלים ישראלים בזירה הבינלאומית - כולל כאלה שהאנגלית שלהם מצוינת. וכמו כל כשל תקשורתי, גם לו יש מחיר עסקי.

אז מה בעצם הכשל?

בראש ובראשונה, בלבול בנוגע למטרה של תקשורת בעולם האמיתי.

זה לא מופע, זו שיחה

כשעוצרים רגע לחשוב על כך, זה די ברור: בעולם העסקי, בניגוד לבית הספר, המטרה איננה "לדבר נכון", אלא לתקשר בצורה אפקטיבית. לא לקבל ציון גבוה במבחן, אלא לבנות אמון ומערכות יחסים, להשפיע, לקדם תהליכים.

כדי לעשות זאת היטב נדרש מכלול שלם של מיומנויות, שהדיוק בשפה הוא רק רכיב אחד מתוכו.

כפי שמנסח זאת פרופ’ מאט אברהמס, מרצה לתקשורת מאוניברסיטת סטנפורד:

"It’s about connection, not perfection."

אלא שבסיטואציות חשובות, לא פשוט בכלל להשתחרר מהשאיפה לשלמות. במיוחד לאנשים ורבליים, כריזמטיים ובעלי סטנדרטים גבוהים, שרגילים להצטיין.

כשהשפה אינה שפת אם, הפוקוס עובר אוטומטית ל"ביצועים" שלנו, על חשבון כישורים בין־אישיים.

כל עוד זה הפוקוס שלנו, לא נביא לאינטראקציה את הגרסה הטובה ביותר של עצמנו.

אז איך עושים את השינוי?

קודם כל, מזכירים לעצמנו מה המטרה. המשפט הזה הוא מנטרה שימושית:

It’s not a performance, it’s a conversation.

גם כשמדובר בנאום או בפרזנטציה, זו קודם כל תקשורת עם אנשים. לפני כל שיחה או מצגת חשובה, שווה לעצור רגע ולהגיד לעצמנו את זה. ובזמן אמת, להתמקד באיכות השיחה, לא באיך אנחנו נשמעים.

שינוי מיינדסט לא קורה ביום אחד. הוא דורש תרגול, וכרוך באי־נוחות - לפעמים מאד לא נעימה - שצריך ללמוד לקבל.

ולמען הסר ספק: לא מדובר בהורדת סטנדרטים. להיפך.

השחרור מהצורך לקלוע "לדבר הנכון" - למבנה הדקדוקי המושלם, למילה שיש לנו בראש בעברית, או למה שתכננו להגיד - הוא תנאי הכרחי להתקדמות אמיתית. בפועל, זה אומר להתאמן על מציאת דרכים שונות להביע את מה שאנחנו רוצים לומר, בלי להיתקע. ככל שמתרגלים את זה יותר, כך מפתחים גמישות, ביטחון ושטף דיבור גבוהים יותר.

לתרגול הזה אני קוראת בשם קוד: "Say it another way." עם הזמן, הביטחון שנמצא דרך אחרת להתנסח מחזיר את תחושת השליטה לידיים שלנו.

אך המיינדסט הנכון והתרגול הזה, חשובים ככל שיהיו, אינם מספיקים.

קיים סט של מיומנויות מעולמות הגישור והפסיכותרפיה, שאם מיישמים אותן בסיטואציות חשובות באנגלית, הן מעניקות יתרון תחרותי ממשי . למעשה, בכל שפה.

אלה הן שלוש המיומנויות העוצמתיות ביותר, מתוך מכלול רחב, שיכולות לשדרג משמעותית את האינטראקציות שלכם - עם רמת האנגלית שלכם כרגע:

תהפכו למאסטרים של הקשבה

הקשבה איננה עניין של נימוס. היא מיומנות מנהיגותית.

התרגלנו לחשוב שדיבור הוא סימן לאינטליגנציה ולביטחון, ושתיקה עלולה להתפרש לעתים כחוסר מעורבות. אבל הוכח שדווקא כשאנחנו מדברים פחות ומקשיבים באמת, הכוח וההשפעה שלנו מתחזקים, באופן שתורם גם לתוצאות עסקיות טובות יותר.

להקשיב פירושו קודם כל להיות בנוכחות מלאה, כאן ועכשיו: לנשום, להשתיק את הרעש בראש, ולא לתכנן את התגובה. במובן הזה, הקשבה דומה מאוד למיינדפולנס. זו הרמה הבסיסית של הקשבה.

הקשבה "למתקדמים" עושה צעד נוסף: היא מחלצת מהדובר גם את מה שעדיין לא הצליח לבטא.

וזה קריטי, משום שכולנו מתמודדים עם פער קוגניטיבי שרובנו לא לוקחים בחשבון. הפער הזה נקרא "חוק ה־900/125": האדם הממוצע חושב בקצב של כ־900 מילים בדקה, אך מסוגל לדבר רק כ־125. כמעט תמיד יש עוד שכבות - מידע, מחשבות, רגשות - שעדיין לא נאמרו. כשאנחנו ממהרים להגיב אחרי משפט או שניים, כל זה מתפספס.

מאסטרים של הקשבה מבינים שהתפקיד שלהם איננו רק להבין את מה שנאמר, אלא גם לעזור לבן השיח שלהם לומר את מה שעוד לא נאמר.

אחת הדרכים האפקטיביות לעשות זאת היא פרפראזה - לומר במילים שלי מה שהבנתי, ולבדוק אם לזה האדם שמולי התכוון.

מחקרים על משאים ומתנים עסקיים מצאו שכשאחד הצדדים משתמש בפרפראזה הוא מגדיל את הסיכוי להגיע לרווח גבוה יותר לשני הצדדים.

תלמדו לתקף. זהו כלי רב עוצמה שלא מלמדים אותנו

מיומנות שיחה נוספת שפחות טבעית לישראלים מגיעה מעולם הטיפול הדיאלקטי־התנהגותי (DBT): תיקוף (Validation).

תיקוף הוא לא הסכמה; הוא אקט שגורם לאדם שמולך להרגיש מובן. לפעמים מספיק משפט אחד שמכיר במה שנאמר, ובעיקר ברגש שמאחוריו:

"This seems really important to you."

"That must’ve been very …(moving/exciting/challenging) for you."

מחקרים על אינטראקציות עם לקוחות מצאו שתיקוף מצד האדם שמול הלקוח נקשר לנכונות גבוהה יותר לשלם, לנאמנות גבוהה יותר, ולשיעור גבוה יותר של המלצות לאחרים.

בתרבות ה"דוגרי" הישראלית זהו שיח שלא נשמע טבעי ואפילו נתפס כמעושה. אבל הוא לא - זה פשוט קוד תרבותי אחר.

ובכל מקרה, לתקף את מה שנאמר עדיף בהרבה על התגובה האינסטינקטיבית שרובנו נוטים אליה: להביע מיד דעה או להציע פיתרון.

חוקרים מ־Harvard Negotiation Project, שחקרו שיחות קשות, מצאו שגם השהייה קצרה בלבד - להישאר רגע עם מה שנאמר לפני שעוברים לתגובה - משפרת את האפקטיביות של השיחה. זו מחווה קטנה שנותנת מענה לצורך אנושי עמוק: התחושה שמישהו באמת שומע ומבין אותנו.

ושוב, זה לא רק עניין רגשי. כשאנחנו ממהרים הלאה, אנחנו מפספסים ניואנסים, אינטרסים והסתייגויות, ובסופו של דבר, המשמעות עלולה להיות כסף שנשאר על השולחן.

תשאלו שאלות פולואו-אפ טובות

ככלל, כשאנחנו שואלים יותר שאלות ומשמיעים את עצמנו פחות, אנחנו משדרגים את איכות התקשורת.

רייצ'ל גרינוולד, שדכנית מקצועית ומרצה לתקשורת, ניסחה עיקרון פשוט:

"Be more interested than interesting".

בעיקר חשוב לשאוף לשאול יותר שאלות פתוחות - כאלה שמתחילות ב־ What או How.

למשל, במקום: "Do you understand what I’m saying?"

אפשר לשאול: "What’s your perspective on this?"

בעולם העסקי, הכלים האלה חשובים הרבה יותר מאנגלית מושלמת. כשבכירים מפסיקים להתמקד בביצוע שלהם ומעבירים את תשומת הלב לאיכות האינטראקציה, הם מקבלים בחזרה את כוחות־העל שלהם.

אותו מנהל מתחילת המאמר חזר לבמה כמה חודשים לאחר מכן, אחרי אימון ותרגול. הוא הכין לעצמו נקודות, אבל כשהיה על הבמה, לא הסתכל על הדף. הוא היה נוכח, מחובר, ממוקד במרואיין. הפעם השיחה זרמה והקהל היה מרותק. באותו ערב כתבה לו קולגה:

"הרגשתי שזה פשוט אתה, רק באנגלית."

וזו בדיוק הנקודה.

מנהיגות לא נמדדת בשפה מושלמת, אלא ביכולת להיות אותנטיים, לגעת באנשים ולהשפיע. ובעידן ה-AI, כשרובוטים כותבים עבורנו מסרים, כישורי שיחה אנושיים מפותחים - ובעיקר נוכחות והקשבה - הופכים ליתרון תחרותי ממשי.

החדשות הטובות הן שלשם כך יש פלייבוק סדור, שאפשר להתחיל ליישם כבר ממחר בבוקר.