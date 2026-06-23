ירידות חדות באסיה; החוזים על הנאסד"ק נופלים בכ-2%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:20

אסיה

החוזים העתידיים על וול סטריט אדומים הבוקר, לאחר הירידות שנרשמו אמש, בהובלת מניות ענקיות הטכנולוגיה. החוזים על ה-S&P 500 יורדים בכ-1%, בעוד החוזים על הנאסד"ק נופלים בשיעור חד של כ-2%.

הירידות משתקפות גם במסחר באסיה, שם הבורסות נסחרות במגמה שלילית. הניקיי יורד בכ-2.5%, ההנג סנג מאבד כ-1.6%, בורסת שנגחאי יורדת בכ-0.7%, והקוספי צונח במעל 9%. את הירידות בסיאול מובילות ענקיות השבבים סמסונג ו-SK Hynix, שנופלות בכ-9% ובכ-11.5%, בהתאמה.

וול סטריט

בוול סטריט, המדדים המובילים ננעלו אמש במגמה מעורבת, כאשר מי שהכבידו על המסחר הן בעיקר ענקיות הטכנולוגיה. מדד הנאסד"ק נפל בכ-1.3%, ה-S&P 500 נחלש בכ-0.4%.

SpaceX של אילון מאסק, צנחה במעל 16% ונסחרה באדום ביום המסחר השלישי שלה ברציפות. לאחר הצניחה של היום, המניה רושמת עלייה של 15% לעומת מחירה ביום ההנפקה ב-12 ביוני.

החברה דיווחה אתמול שהיא מתכננת להנפיק איגרות חוב לא מובטחות ל"משקיעים מוסדיים כשירים". לפי דיווח במרקטוואץ', SpaceX לא חשפה במדויק איזה סכום היא מבקשת לגייס או מהם תנאי ההנפקה. עם זאת, היא ציינה כי התמורה מהגיוס תשמש למימון פירעון הלוואת הגישור שלה, העומדת על כ-20 מיליארד דולר. לפי הדיווח של החברה, הלוואה זו מהווה את רוב חובה של החברה, המסתכם ב-29 מיליארד דולר.

גם רבות מענקיות הטכנולוגיה האחרות נסחרו באדום היום, ביניהן אנבידיה , אלפאבית (גוגל) , מיקרוסופט , ברודקום , אמזון ומטא . אלפאבית בלטה לשלילה במיוחד, כאשר לנפילה במניה היו שני טריגרים מרכזיים:

הראשון, הוא עזיבתם של שני בכירים לטובת חברות ה-AI אנתרופיק ו-OpenAI. ג'ון ג'אמפר, סגן נשיא ועמית הנדסה ב-Google DeepMind, שחלק את פרס נובל לכימיה לשנת 2024 על עבודתו על מודל מבנה החלבונים AlphaFold, הודיע ביום שישי האחרון כי הוא עוזב את החברה לאחר כמעט תשע שנים כדי להצטרף לאנתרופיק. הודעתו באה יומיים לאחר שנועם שזיר, סגן נשיא להנדסה בגוגל ומוביל שותף של מודלי הבינה המלאכותית Gemini, חשף כי הוא עוזב לטובת OpenAI.

אנליסט הטכנולוגיה הוותיק גיל לוריא התייחס להתפתחויות וציין: "ישנו ביקוש כה עצום למספר המוגבל של טאלנטים בתחום מחקר ה-AI, שמעבדות המחקר של מודלי החזית (Frontier Labs) מוכנות לעשות כל מה שנדרש כדי לצרף אותם אליהן. זה מעניק ל-OpenAI ולאנתרופיק יתרון על פני חברות ענק כמו גוגל, מכיוון שהן יכולות להבטיח פחות בירוקרטיה ומאמץ ממוקד יותר במרדף אחר בינה מלאכותית כללית (Superintelligence)". נזכיר כי OpenAI ואנתרופיק הגישו לאחרונה תשקיפים חסויים לנאסד"ק לקראת הנפקה ראשונית לציבור של מניותיהן (IPO).

הטריגר השני הוא הצניחה במניית SpaceX , שכאמור נפלה ביום המסחר השלישי שלה ברציפות. אלפאבית מחזיקה בנתח גדול של קרוב ל-5% בחברה.

מנגד, מניות השבבים המשיכו במומנטום החיובי שלהן, כאשר קרן הסל SOXX טיפסה במעל 2% לשיא חדש. מיקרון הובילה מעלה את הסקטור, לאחר שדיווחה על שותפות חדשה עם חברת ה-AI אנתרופיק. לפי ההודעה הרשמית שפרסמה מיקרון, החברה תתכנן ותספק מעתה רכיבי זיכרון ואחסון עבור פיתוח מודלי הבינה המלאכותית המתקדמים ביותר של אנתרופיק. שתי החברות יעבדו יחד על שיפור הביצועים, היעילות והעלויות של השימוש במודלי הבינה המלאכותית של אנתרופיק. אף על פי שמיקרון לא פירטה את משך הסכם האספקה עמה, היא ציינה כי הוא יתמוך ב"מסלול הצמיחה הרב-שנתי" של החברה.

מדד המניות הקטנות ראסל 2000 טיפס בכ-0.7% וחצה לראשונה את רף ה-3,000 נקודות. המדד זינק במעל 20% השנה והותיר מאחור את ה-S&P 500 ואת הנאסד"ק. ב-CNBC דיווחו כי המהלך מצביע על כך שמשקיעים מרחיבים את החשיפה שלהם מעבר למנצחות הגדולות של השוק ומחפשים ערך בחברות קטנות יותר שפיגרו מאחור במהלך ראלי ה-AI.

סחורות ומטבעות

הדולר התחזק אתמול מול השקל בכ-0.5%. הבוקר, המגמה נמשכת והדולר מתחזק מול השקל בכ-0.4%, כך ששערו הרציף עומד על 2.97 שקלים. המטבע האמריקאי המשיך להתחזק גם בעולם, כאשר מדד הדולר (DXY) טיפס אתמול בכ-0.2% לרמה של 101 נקודות - הגבוהה ביותר מזה מעל שנה.

מחירי הנפט ירדו בין 2% ל-3%, לאחר שנודע כי ארה"ב ואיראן הסכימו על מפת דרכים לעסקה סופית בתוך 60 יום, במהלכם יוסרו הסנקציות האמריקאיות על הנפט האיראני (עד ה-21 באוגוסט). הבוקר, המחירים רושמים ירידות קלות, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 76 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי נסחר סביב 73 דולר לחבית.

נכון להיום, למרות שמזכר ההבנות אמור לשחרר את מצר הורמוז, התנועה במצר עדיין מוגבלת וייקח לה זמן להתחדש - במיוחד בנתיב המרכזי שאינו צמוד לחופי איראן או עומאן. המשמעות היא שאיראן צפויה להנות מיכולת מחודשת למכור את הנפט שלה, בזמן שהמחיר עדיין גבוה יותר מאשר בימים כתיקונם.

מאקרו

בעקבות החלטת הריבית הניצית של הפדרל ריזרב בשבוע שעבר, השווקים מתמחרים עד סוף השנה הקרובה לפחות העלאת ריבית אחת בסבירות של כ-90%.

בבנק אוף אמריקה מרחיקים לכת ומעריכים כי הפד ייאלץ להעלות את הריבית ב-75 נקודות בסיס עוד השנה - כלומר, שלוש הורדות ריבית של רבע אחוז. לפי הבנק, מחזור ההעלאות צפוי להתחיל כבר בחודש ספטמבר ולהימשך באוקטובר ובדצמבר. הבנק ייחס את השינוי הדרמטי בתחזית נובע ל"אינפלציה דביקה" ולנתוני מאקרו חזקים.

בבנק אוף אמריקה הסבירו כי בניגוד לשנה שעברה, בה ביצע הפד הפחתות ריבית מטעמי "ניהול סיכונים" עקב חולשה בתעסוקה, שוק העבודה הנוכחי מפגין יציבות בעוד שהאינפלציה שבה להחמיר.

עוד ציינו כי מדד הליבה של ה-PCE (שיפורסם ביום חמישי, כאמור), המנכה את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים, עשוי לזנק ל-3.5% במאי - כ-70 נקודות בסיס מעל הרמה אשתקד - בין היתר, בעקבות מכסים וזעזועי היצע חדשים, שמביאים לפקיעת סבלנותו של הפד. נוסף על כך, נתוני הכלכלה הריאלית ממשיכים להפגין עוצמה: תחזית הצמיחה של הבנק לרבעון השני עודכנה כלפי מעלה לקצב שנתי של 2.8%, נתון הנתמך בזינוק במכירות הקמעונאיות בחודש מאי.

בצהרי היום, יפורסם בארה"ב מדד מנהלי הרכש של S&P Global למגזרי הייצור והשירותים, אשר ישפוך אור על מצב הפעילות הכלכלית שלהם בחודש מאי.