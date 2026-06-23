ורוניס בוחנת הצעות למכירה; המניה מזנקת בלמעלה מ-13%

מניית חברת אבטחת המידע האמריקאית-ישראלית ורוניס סיסטמס מרכזת היום עניין רב במסחר בוול סטריט, ורושמת עלייה של למעלה מ-13%. הזינוק מגיע בעקבות דיווח ברשת בלומברג לפיו, החברה בוחנת אפשרויות אסטרטגיות, הכוללות מכירה פוטנציאלית של הפעילות, לאחר שקיבלה גילויי עניין ראשוניים מצד ענקיות פרייבט אקוויטי מובילות ובהן בלקסטון, Thoma Bravo ו-Vista Equity Partners.

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ההתעניינות הגוברת בספקיות אבטחת נתונים מגיעה על רקע התגברות איומי הסייבר ומעבר ארגונים רבים לשירותי ענן. הדבר בולט במיוחד לנוכח העלייה במתקפות המבוססות על בינה מלאכותית אוטונומית, המאפשרת להאקרים לאתר פרצות ארגוניות ולבצע מתקפות מורכבות בתוך דקות ספורות.

תוצאות חזקות ותחזיות צמיחה ברקע

החברה מציגה לאחרונה שיפור בביצועיה הפיננסיים. ברבעון האחרון רושמת ורוניס רווח מתואם למניה של 0.06 דולר, ומפתיעה לטובה את השוק שצפה הפסד של 0.05 דולר למניה. ההכנסות ברבעון הראשון צמחו ב-27% לרמה של 173.1 מיליון דולר. במבט קדימה, החברה מעלה את תחזית ה-SaaS ARR (הכנסות חוזרות שנתיות מרכיב הענן) לשנת 2026 כולה לטווח של 814 עד 845 מיליון דולר. לרבעון הבא, קונצנזוס השוק צופה לחברה רווח למניה של 0.01 דולר, לצד הכנסות שיעמדו על כ-176.79 מיליון דולר.

מניית VRNS זוכה לכיסוי נרחב בוול סטריט. מניתוח של 25 דירוגי אנליסטים מהשלושה חודשים האחרונים עולה כי הדירוג המשוקלל של המניה עומד על "קנייה", עם מחיר יעד ממוצע של 36.56 דולר. כיום מחיר המנייה עומד על 32.7 דולר.

היום, במסגרת דוח של חברת Needham, שפורסם בטיפ-ראנק, האנליסט מייק ציקוס מותיר למניית ורוניס המלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 40.00 דולר (המניה ננעלה בשבוע שעבר ברמה של 32.71 דולר). מנגד, במורנינגסטאר מציגים גישה שקולה יותר. האנליסט מאליק אחמד חאן מציין כי "בעוד שהעלייה בביקוש לפרטיות ואבטחת מידע מהווה רוח גבית לעסקיה של ורוניס, להערכתנו, החברה עשויה להתמודד עם תחרות קשה מצד שחקניות ציבוריות גדולות יותר, כגון חברות הענן הגדולות (ההיפר-סקיילרס, שבהן מאוחסן מרבית המידע מלכתחילה), לצד סטארט-אפים קטנים בבעלות פרטית."

ורוניס, שנוסדה בנובמבר 2004 על ידי יעקב פייטלסון ואוהד קורקוס, פועלת כיום ממטה החברה במיאמי, בפלורידה. החברה מעסיקה כ-2,800 עובדים ברחבי העולם ומפעילה מרכז מחקר ופיתוח מרכזי גם בארץ. הפלטפורמה של החברה מתמחה בהגנה על מידע רגיש, קבצים, דואר אלקטרוני, קוד מקור ותוכניות אסטרטגיות המאוחסנים בענן או בשרתי הארגון, מפני זליגת מידע ומתקפות חיצוניות.