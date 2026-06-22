אודות המדור "מבט עולמי" "מבט עולמי" היא סקירה המופצת ללקוחות בנק הפועלים ותתפרסם בגלובס מעת לעת

הכותב הוא מומחה לגיאופוליטיקה וליחסי ישראל-ארה"ב של חדר המסחר של בנק הפועלים

1 מייצור כימי לביו־סינתטי: חברות התרופות שירוויחו

תרופת הדוקסורוביצין, המשמשת לטיפול כימותרפי ביותר ממיליון חולים בשנה, סבלה עשרות שנים מצוואר בקבוק תפעולי משמעותי. חיידקים בטבע מייצרים אותה בחוסר יעילות, עובדה שאילצה את התעשייה הרפואית להסתמך על תהליכי ייצור כימיים מרובי שלבים ויקרים.

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קבוצת מחקר בינלאומית, שכללה חוקרים מאוניברסיטת טורקו בפינלנד פתרה לאחרונה את החסימות המרכזיות במנגנון הייצור החיידקי. החוקרים הינדסו זן המייצר 180% יותר מהתרופה בהשוואה לסטנדרט.

הפיתוח מסמן שינוי עמוק בשרשרת האספקה העולמית של שוק התרופות. המעבר לייצור ביוסינתטי נקי ויעיל מאפשר העברת מוקדי הייצור למדינות המערב, הקטנת התלות בחומרי גלם המגיעים בעיקר מאסיה, ועמידה בתקני סביבה מחמירים שהופכים בהדרגה לתנאי סף בשווקים בינלאומיים. התפתחות זו מתחברת היטב למגמה רחבה של בניית חוסן בשרשראות האספקה המערביות מול זעזועים גלובליים אפשריים.

ייצור תרופות בחברת פייזר / צילום: Reuters, Handout

המעבר מתהליך כימי מורכב לייצור ביוסינתטי מלא חותך משמעותית את עלויות הייצור ומשפר את שולי הרווח של יצרניות התרופות. חברות פארמה מובילות השולטות כיום בשוק הדוקסורוביצין, כדוגמת פייזר, ג'ונסון אנד ג'ונסון, טבע וסאן פארמה צפויות להרוויח מאימוץ טכנולוגיות אלו שיבטיחו להן רציפות תפקודית ויוזילו את שרשרת האספקה.

במקביל, הקמת חברות ייעודיות למסחור הטכנולוגיה, דוגמת חברת הבת שהוקמה על ידי אוניברסיטת טורקו, פותחת הזדמנויות השקעה בשחקנים חדשים המאתגרים את המודלים המסורתיים. מגמה זו פותחת אפיק צמיחה משמעותי גם עבור חברות תשתית ופלטפורמות בתחום הביולוגיה הסינתטית, כגון טוויסט ביוסיינס ותרמו פישר שעשויות להפוך לספקיות ציוד ושירותים קריטיות במעבר לייצור ביולוגי מסחרי ברמה העולמית. ברמת המאקרו, הטכנולוגיה מאפשרת ייצור מקומי (Onshoring) במערב, מקטינה חשיפה לזעזועים גיאופוליטיים, ומייצרת יתרון תחרותי מובהק לעמידה ברגולציה ירוקה במכרזים ממשלתיים.

2 הדרך למוניות מעופפות חסומה ע"י בירוקרטיה

החזון של החלפת מסוקים רועשים במוניות אוויר חשמליות עובר בימים אלו ממחלקות ההנדסה אל בתי המשפט. חברת ג'ובי (Joby Aviation) האמריקאית שמובילה את התחום מגלה שהדרך לשמיים העירוניים חסומה כעת על ידי עורכי דין ובירוקרטיה.

במקום להתמקד בפיתוח טכנולוגי בלבד, שמי קליפורניה לדוגמא, הפכו לזירת התגוששות עסקית אגרסיבית. מאבק משפטי חריף מתנהל כעת בין ג'ובי לבין יריבתה המקומית הגדולה חברת ארצ'ר אוויון (Archer Aviation), מה ששואב הון עתק ומעכב את הפריסה של שתי החברות.

במקביל, הפריסה של שירותי הטקסי האווירי בארצות הברית כולה נתקלת בגל חסר תקדים של תביעות משפטיות וחסמים רגולטוריים. בזמן שהחברות האמריקאיות מתישות אחת את השנייה בבתי המשפט ומתמודדות עם רגולציה סבוכה, ארה"ב מסתכנת באובדן ההובלה הטכנולוגית לטובת מודלים ריכוזיים ומהירים כמו של סין.

מונית אווירית של ג'ובי / צילום: Reuters, Masanori INAGAKI

3 הטלטלה בתעשיית הגיימינג היא משל לשוק

שוק ההון מבין כעת שהערכת השווי של חברות תעופת הגובה הנמוך דורשת אורך רוח מוסדי. האנליסטים בוול סטריט קוראים למשקיעים להתעלם משורת ההכנסות של שנת 2026 ולהסתכל על פוטנציאל השוק החל משנת 2030 ואילך. ההשקעה בתחום אינה רק הימור על כלי הטיס עצמו אלא על היכולת של החברה לשרוד מלחמות ההתשה המשפטיות, מכשולים רגולטוריים ולהשתלט על תשתיות הנדל"ן הקריטיות הנדרשות לנמלי התעופה האנכיים.

תעשיית הגיימינג עוברת טלטלה הממחישה את הקשר ההדוק בין חומרה לגאו-אסטרטגיה. מנכ"ל אפיק גיימס, טים סוויני, העביר ביקורת חריפה על עליית מחירי ה־Steam Deck OLED של ואלב, שזינקו מ־649 ל־949 דולר.

בעוד ואלב תולה זאת במחסור עולמי קריטי ברכיבי זיכרון ואחסון, האירוע מדגיש את פגיעותן של ענקיות התוכנה לצווארי בקבוק פיזיים בשרשרת האספקה של שבבים.

כמענה לדומיננטיות האמריקאית והסינית בתשתית התוכנה, אירופה יוצאת לדרך עצמאית: אריאן ברוסי השיק מנוע משחקים מודולרי הנשען על סוכני AI, שמיועד גם לצרכים אסטרטגיים כמו תכנון לוגיסטי, הנדסה אזרחית וביטחון, תוך עמידה בתקינה האירופית המחמירה. אל תוך המערבולת הזו מזרימה סעודיה מיליארדי דולרים כחלק מאסטרטגיית ה־Vision 2030 במטרה להפוך לשחקן מרכזי בנכסי ספורט אלקטרוני ולהבטיח לעצמה דריסת רגל בכלכלה הדיגיטלית של דור האלפא.

טים סוויני, מנכ''ל אפיק גיימס / צילום: Reuters, Brittany Hosea-Small

השוק הפיננסי נדרש להעריך מחדש את שרשראות הערך. עליית מחירי השבבים והרכיבים מייצרת תנודתיות אך גם הזדמנויות השקעה חדשות בתשתיות חומרה. הנזילות הסעודית בשוק הספורט האלקטרוני הופכת חברות גיימינג לנכסים מבוקשים בעלי ערך גאופוליטי, ויוצרת גל של מיזוגים המציע למשקיעים גידור מפני תנודות בשוק הטכנולוגיה המסורתי.

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