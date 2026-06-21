חברת הטילים של אהרון פרנקל רוצה להנפיק בנאסד"ק

איש העסקים אהרון פרנקל בדרך להצפת ערך משמעותית נוספת בעסקיו. אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון חברת הטילים המשוטטים, יוויז'ן (UVision Air) שבשליטתו המלאה של פרנקל, צפויה להגיש בחודש הקרוב תשקיף לקראת הנפקה ראשונית (IPO) של מניותיה בנאסד"ק. על-פי ההערכות, בחברה ינסו לגייס לפי שווי מוערך של בין 3-3.5 מיליארד דולר.

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ביוויז'ן, צפויים לפרסם את התשקיף הראשון כבר בחודש הקרוב (יולי), לקראת השלמת המהלך על בסיס הדוחות של הרבעון הראשון. זאת, לאחר שבחברה בחנו בחודשים האחרונים אפשרות של הכנסת גופים מוסדיים ישראלים כשלב מקדים להנפקה, לפי שווי דומים לאלו שאליהן היא מכוונת בהנפקה. אך לאחר שהמוסדיים דרשו שווים נמוכים בהרבה, בחברה החליטו לקדם את המהלך בלעדיהם.

בין כה ובין כה, עבור פרנקל, שצפוי למכור חלק ממניותיו בחברה במסגרת ההנפקה, מדובר על הצפת ערך משמעותית על ההשקעה המקורית אותה ביצע לפני כ-15 שנה. בשנת 2011 רכש פרנקל את החברה תמורת סכום מוערך של כ-110 מיליון דולר, וכעת הוא צפוי להנפיק אותה לפי שווי הגבוה בהרבה.

צבר הזמנות של כ-370 מיליון דולר

על פי ההערכות החברה, שפועלת מעמק חפר ומעסיקה מעל 250 עובדים, מחזיקה בצבר הזמנות של כ-370 מיליון דולר. מוצרי החברה, הכוללים מערכות תקיפה וטילים מתקדמים שונים, תחת השם "הירו" (Hero), נמכרים למעל 30 צבאות ומדינות ברחבי העולם.

את החברה מנהל בשנה וחצי האחרונות ד"ר רן גוזלי, שבעברו כיהן בשורה של תפקידים בכירים ברפאל. יו"ר החברה בשנים האחרונות הוא אילן גיפמן, מקורבו של פרנקל, שבעברו כיהן כמנכ"ל חברת הנדל"ן המניב אספן גרופ ופרש לפני כעשור. גיפמן, רואה חשבון במקצועו, צמוד לפרנקל מאז, ומסייע לו בניהול הנדל"ן שלו באירופה. הוא מכהן מטעמו כדירקטור בהשקעות שביצע בארץ (כיום באלוני חץ, בעבר בגב-ים) .

לקראת סוף השנה חתמה יוויז'ן יחד עם מיסטרל האמריקאית על עסקת ענק לאספקת מל"טים מתאבדים תמורת 982 מיליון דולר, בחוזה רב־שנתי החל מ־2026. ההסכם של החברה מעמק חפר עם וושינגטון כולל את קניית האמצעים, הטמעתם בכוחות השדה בצבא האמריקאי, הכשרות ואימונים, וכן תחזוקה שוטפת של המערכות. האמריקאים בחרו בדגם הירו 120 של UVISION, שמגיע לטווח מקסימלי של כ־40־60 ק"מ ומשך הפעלה של כשעה.

לדגמי ההירו מערכת שמאפשרת למפעיל מרחוק לראות את מה שהחימוש המשוטט רואה, דרך מצלמות אלקטרו־אופטיות ואינפרא אדום. הוא יכול לבצע תיקוני מסלול קלים לכלי הטיס, או לקבוע לו שהמשימה מבוטלת, במקרים כמו של הופעת עוברי אורח, לדוגמה. כמו כן, ניתן לשגר את החימושים המשוטטים ליעדים, ושהם יבצעו את המשימה מתחילתה ועד סופה בעצמם, או להעביר את ההפעלה עליו לגורם בשטח - כדי להגביר את התיאום והיעילות של הכוחות.