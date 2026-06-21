בעוד שבועיים ייכנס ד"ר חן ליכטנשטיין למשרד המנכ"ל בחברת הספנות צים, ויחליף בתפקידו את אלי גליקמן הוותיק שפרש אחרי 9 שנים בכס המנכ"ל. לליכטנשטיין לא ניתנה תקופת חסד: הוא נוחת ישירות לתוך אחת הסערות המורכבות ביותר שידעה החברה מאז ומעולם (למעט אולי הסדרי החוב שעברה), במהלך עסקה שנויה במחלוקת למכירתה, הזוכה להתנגדות מצד עובדי צים וחלק ממשרדי הממשלה.

ליכטנשטיין, אשר מזוהה בעיקר עם ניהולה של חברת אדמה (לשעבר מכתשים אגן), הפועלת בתחום פתרונות הדברה להגנת הצומח, נחת בצים במפתיע. "השם שלו לא היה ברשימת המועמדים המקורית, לא אלה שפנו אלינו והציעו את עצמם, ולא שאנחנו פנינו אליהם", מספר מקורב לחברה.

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מי שהציעה אותו הייתה היועצת הארגונית ענת שלף, ששכר דירקטוריון צים לצורך איתור המנכ"ל הבא. "ענת העלתה את השם שלו ברגע האחרון, אבל לא האמנו שהוא יסכים לבוא", מודה המקורב. "ובכל זאת כשפנינו אליו, הוא אמר 'בואו נדבר', ומשם זה התגלגל במהירות. יש מעט אנשים שמתאימים לתפקיד הזה, וחן היה מושלם".

ליכטנשטיין (59) מודע היטב לערכו המקצועי. גורמים שעבדו עמו בעבר מציינים כי "היה ברור שהוא יעמוד על הדרישות הפיננסיות שלו". ואכן, לקראת כניסתו לצים, ליכטנשטיין דרש וצפוי לקבל חבילת שכר מכובדת בעלות חודשית של 240 אלף שקל, לצד בונוס שנתי של עד 4.3 מיליון שקל ומענק הצטרפות בסך 1.44 מיליון שקל.

ד"ר חן ליכטנשטיין אישי: בן 59, מתגורר במושב בני ציון עם אשתו (חוקרת ביו־כימיה וצלמת)

ולזוג 2 ילדים ו־2 נכדים מקצועי: בתפקידיו הקודמים מנהל כספים ראשי בקבוצת סינג'נטה, מנכ"ל אדמה, בנקאי השקעות בגולדמן זאקס; בעל תואר ראשון בפיזיקה ובמשפטים מהאונ' העברית; ושני דוקטורטים במשפטים ובמנהל עסקים מאונ' סטנפורד עוד משהו: משתתף בריצות ניווט ורוכב על אופני שטח. מקפיד על 6־7 אימוני כושר בשבוע

עם זאת, סימן שאלה גדול מרחף מעל משך הזמן שבו ישמש ליכטנשטיין בתפקיד שאליו נבחר. אם עסקת המכירה של צים תושלם עד סוף השנה, זו עשויה להיות קדנציה קצרה במיוחד. על השאלה מדוע הסכים להגיע לתקופה שייתכן ותהיה קצרה - גם במקרה שתימשך שנה או יותר - עונים מקורבים לצים כי "הוא נמצא בשלב בקריירה שבו הוא יכול להרשות לעצמו לקחת את הסיכון הזה".

אבל ליכטנשטיין גם קיבל בהסכם ההעסקה שלו תנאי שאם עסקת המכירה תושלם, והבעלים החדשים יחליטו להיפרד ממנו בתוך פחות משנתיים, הוא יזכה ל"מצנח זהב" בגובה כל השכר שנותר לו לקבל עד להשלמת תקופה של 24 חודשים מלאים בתפקיד.

"המשימה העיקרית - להשלים את העסקה"

בפברואר האחרון חתמו חברת הספנות הגרמנית הפג־לויד וקרן ההשקעות הישראלית פימי, בהובלת ישי דוידי, על עסקת ענק לרכישת צים תמורת 4.2 מיליארד דולר. חודשיים לאחר מכן אישרו אותה בעלי המניות של צים, ברוב עצום של 97%, כשהמכשול המרכזי שנותר בדרך להשלמתה הוא מדינת ישראל, המחזיקה ב"מניית זהב" שנועדה לשמור על האינטרסים החיוניים של המדינה.

במקרה של צים, היא מחייבת את החברה להחזיק 11 אוניות שיעמדו לשירות המדינה בעת חירום ("צים החדשה", שתהיה בבעלות קרן פימי, עתידה לעמוד בכך גם לאחר המכירה - עם 16 ספינות, מתוכן 12 בבעלות). המדינה טרם העניקה את האישור לעסקה, כשחלק ממשרדי הממשלה (הכלכלה, התחבורה ורשות החברות) מתנגדים לה. משרדי האוצר והביטחון טרם הכריעו.

גורם המקורב לעסקת צים טוען כי "המשימה העיקרית של חן תהיה להשלים את העסקה, אחרי שיסביר לגורמים בממשלה, ולאנשים שמתקשים להבין - מדוע העסקה היא לטובת החברה וגם המדינה. צים היום היא חברה עם חובות של 2.9 מיליארד דולר, אני לא יודע איך ישנים בלילה עם חוב כזה. 'צים החדשה' תהיה חברה בלי חוב ובלי הוצאות שנתיות על חכירת ספינות ב־1.3 מיליארד דולר בשנה".

מעבר ללחצים הרגולטוריים והפוליטיים, ליכטנשטיין יצטרך להתמודד עם חזית פנימית מתוחה לא פחות. ועד עובדי החברה כבר הודיע שהוא מתנגד לעסקה נחרצות, ומרבה להתבטא בדבר חששותיו מפיטורי מאות עובדים (ראו מסגרת) ואף מאיים שוב ושוב להשבית את פעילות החברה.

בתוך חוסר הוודאות הזו, המנכ"ל הוותיק גליקמן, שניסה ללא הצלחה לרכוש את החברה (בהצעה שהגיש יחד עם איל הספנות רמי אונגר), הודיע באמצע אפריל על התפטרותו, וזאת זמן קצר לאחר שמכר את רוב מניותיו בצים תמורת כ־40 מיליון דולר. יו"ר החברה יאיר סרוסי, שרצה לייצב את הספינה במהירות, הצליח כאמור לשלוף מהכובע שפן מפתיע, כשתוך חודש וחצי מצא את ליכטנשטיין והדירקטוריון אישר את מינויו.

גורמים בדירקטוריון שנפגשו עם סרוסי שמעו ממנו שהוא מחפש מנכ"ל בעל יכולות ניהול בינלאומיות מוכחות, שמבין בכספים ובשוק ההון. "המצב הנוכחי דורש 'ידיים חזקות על ההגה'", ציין באזניהם.

סרוסי עצמו אינו מסתיר את שביעות רצונו מהמינוי של ליכטנשטיין, ואומר בשיחה עם גלובס כי "היה לי חשוב להביא לחברה מנכ"ל מהשורה הראשונה - מנהל בעל ניסיון בינלאומי עשיר, רקורד מוכח בהובלת חברות ציבוריות ויכולת להתמודד בהצלחה עם אתגרים מורכבים בכל תרחיש. חן מביא איתו שילוב נדיר של מנהיגות, ניסיון תפעולי ופיננסי והבנה עמוקה של שווקים גלובליים. בתקופה שבה החברה זקוקה ליציבות וודאות, אני משוכנע שהוא האדם הנכון להוביל את צים קדימה בכל תרחיש שיתממש".

"וורקוהוליק זה אנדרסטייטמנט"

כדי להבין מיהו חן ליכטנשטיין, אפשר לחזור למסלול האקדמי והמקצועי המרשים שלו. הוא בעל תואר ראשון בפיזיקה בהצטיינות יתרה ותואר ראשון במשפטים בהצטיינות מהאוניברסיטה העברית. בהמשך עשה מסלול ישיר לשני דוקטורטים, במנהל עסקים ובמשפטים, באוניברסיטת סטנפורד בארה"ב. "הוא כנראה התלמיד היחיד בתולדות האוניברסיטה שאישרו לו להגיש תזה אחת, ולקבל בעבורה את שני התארים", מספר מקורב לליכטנשטיין. הוא התמחה אצל שופט בית המשפט העליון מישאל חשין ואצל עורך הדין יגאל ארנון, אך לבסוף המשיך לקריירה עסקית.

תחילה עבד כבנקאי השקעות בכיר בגולדמן זאקס בניו יורק ובלונדון, אחר כך הצטרף בשנת 2006 לחברת אדמה (לשעבר מכתשים אגן), המתמחה בייצור ופיתוח פתרונות בתחום הגנת הצומח. באדמה עבד במשך קרוב לשני עשורים, תחת בעלויות שונות (מאי.די.בי ועד כמצ'יינה הסינית, ולאחר מכן המיזוג עם סינג'נטה משוויץ), ושימש כמנהל פיתוח עסקי ובהמשך אחראי אינטגרציה עם סין, סמנכ"ל ומנכ"ל החברה.

יש לזכור שאדמה פועלת ב־100 מדינות בעולם, וכמנכ"ל הוא הוביל את החברה לביצועים חזקים והגדיל את נתחי השוק שלה ועוד. עבור זאת תוגמל בנדיבות עם שכר בעלות של לא פחות מ־70 מיליון שקל (פחות ממחציתו בתגמול הוני) בשנים 2014-2019.

בשנת 2020, כאשר בעלת השליטה הסינית כמצ'יינה מיזגה את אדמה לתוך סינג'נטה השוויצרית (Syngenta AG) כחלק מארגון מחדש, הפך ליכטנשטיין למנהל הכספים הראשי של קבוצת סינג'נטה העולמית. גם שם הוא סומן לרשת את המנכ"ל, אך בשנת 2024 פרש מהחברה לאחר שזו בחרה במועמד אחר.

כיום ליכטנשטיין הוא דירקטור בענקית התרופות הישראלית טבע, ומשמש כיו"ר של שתי חברות בתחום הביו־כימיה ומדעי החיים, שנמצאות בבעלות קרנות פרייבט אקוויטי. הוא מתגורר במושב בני ציון, נשוי לחוקרת בתחום הביו־כימיה (שכיום עוסקת בצילום ומצלמת את העבודות במוזיאון ארץ ישראל), אב לשני ילדים וסב לשני נכדים.

ארז ויגודמן: "חן לומד כל דבר שבו הוא נוגע"

אנשים שמכירים את ליכטנשטיין תמימי דעים לגבי יכולותיו: "חן הוא מבריק, ממוקד ובעל יכולות באמת מאוד גבוהות. הוא נכנס לעומק ולומד כל דבר שבו הוא נוגע", מספר לגלובס ארז ויגודמן, מנכ"ל אדמה בעבר (ובהמשך מנכ"ל טבע), שתחתיו עבד ליכטנשטיין ובהמשך החליף אותו כשויגודמן עבר לטבע. "הוא תמיד בחר בדרך עם הרבה אתגרים ועשה את התפקידים הכי מורכבים בחברה, ששרשרת האספקה שלה פרוסה בעשרות מדינות בעולם.

"הוא איש של תוצאות ועמידה ביעדים המורכבים ביותר, עם יכולת חשיבה אסטרטגית ויכולת ביצוע", מוסיף ויגודמן. "הוא קודם כל דורש מעצמו וגם מאחרים. אפשר לסמוך עליו, הוא קשוח כשצריך וחבר כשצריך ותמיד בן אדם. הוא יכול להיות מצד אחד הכי פורמלי בחדרי הישיבות, ברמות הגלובליות הכי גבוהות, אבל גם הכי קז'ואל, לישון באוהל בטיולים עם המשפחה שלו. הוא איש ראוי מאוד בכל היבט שיש, ומבחינת צים זה מהלך מאוד משמעותי להצליח להביא אותו. הוא יוכל להביא לה הרבה מאוד ערך".

יצלח את האתגר הראשון? "חן יסתדר עם העובדים" אחד המבחנים המיידיים של ליכטנשטיין עם כניסתו לתפקיד, יהיה כאמור מול עובדי צים הנמצאים בחשש לעתידם לאחר המכירה. מדובר בכ־850 עובדים בישראל (מהם כ־500 מאוגדים) שאיימו ואף נקטו בעיצומים מספר פעמים מאז נחתמה העסקה. למרות עמדתם החד־משמעית נגד המכירה, בוועד העובדים משדרים רצון לייצר ערוץ עבודה מול המנכ"ל הנכנס. לגלובס הם אומרים כי הם "מברכים את ד"ר חן ליכטנשטיין ומאחלים לו הצלחה רבה. פגישה מקצועית איתו נקבעה לשבוע הבא ואנו מצפים לה. עובדי צים הם עמוד השדרה של החברה, ואנו מצפים לעבודה משותפת, עניינית ומכבדת עם המנכ"ל הנכנס, כפי שהיה עם המנכ"ל היוצא גליקמן. צים היא נכס אסטרטגי לאומי בעל חשיבות ביטחונית, כלכלית ותעסוקתית מהמעלה הראשונה". כאמור, ליכטנשטיין נחשב למי שיודע להסתדר עם אנשים. הקולגות מהעבר בטוחים ש"חן יסתדר עם העובדים. הוא מאוד חכם ויודע לעשות מהלכים שיש תועלת בצידם ואין בהם כדי להרוס. הוא לא יבוא עם אג'נדה של לחתוך, לפרק ולהרוס. הוא יעשה את המהלכים בצורה נכונה ויבצע מה שצריך, אבל לא יפגע סתם בעובדים. גם כשניהל את אדמה, היו תקופות של קיצוצים והיו הסכמים קיבוציים מורכבים, אבל חן ידע להקשיב לעובדים ולנהל את זה נכון". קראו עוד

קולגה אחר שעבד עם ליכטנשטיין במשך 20 שנה, מספר כי "הוא עילוי ואמרתי את זה גם לדירקטוריון של צים - שזה יהיה שיחוק אדיר אם יצליחו להביא אותו. הוא אדם מאוד יסודי. להגיד עליו שהוא וורקוהוליק זה אנדרסטייטמנט. עבדנו איתו גם בשעות ובזמנים לא שגרתיים, והוא היה זמין 24 שעות ביממה, כולל במהלך חופשות. הסטנדרטים שלו כל כך גבוהים, שתחת חן אתה חייב להצטיין ולהיות מעולה, לא רק טוב. זה סטנדרטים שהוא הביא מגולדמן זאקס לאדמה, ומשך את כל העובדים למעלה".

גורם אחר שמכיר את ליכטנשטיין יותר מעשור, מספר שזה בא לידי ביטוי גם בקורונה. "הוא טס לסין פעמיים כי שם נמצאים המפעלים של אדמה, כדי להראות לשותפים הסינים שהוא חלק מהם ואינו נרתע מהמצב. בכל פעם הוא נאלץ לשהות שבועיים בבידוד מוחלט, במתקן נפרד שנוהל על ידי משרד הבריאות הסיני, מבלי לצאת מהחדר. לכן, לאחר הבידוד הוא נשאר בסין כשלושה חודשים בכל סיבוב".

בהיבט האישי ליכטנשטיין, מספרים מקורביו, מקפיד על תזונה בריאה וגם מתאמן 6־7 פעמים בשבוע. כשהיה סגור בבידוד בסין החברה הצליחה לארגן לו שם חדר כושר פרטי: משקולות, הליכון ומזרני פילאטיס ויוגה. "הוא ניהל את כל הישיבות כשהוא צועד על ההליכון", הם נזכרים.

לדברי המכר הוותיק, "חן הוא אדם אנליטי, גאון, שיודע להתנהל ולהסתדר בכל מקום בעולם, עם הסינים, האמריקאים, הגרמנים. הוא קורץ מחומר של ראש ממשלה. מסתכל שבע שנים קדימה, ונקי וישר כמו סרגל. אבל גם אם הוא נראה לפעמים אדם רובוטי, הוא ממש לא כזה, הוא אדם משפחתי מאוד".

בשנים האחרונות הוא אוהב להתחרות בריצות ניווט. "זה מסביר מצוין מי זה חן. הוא איש תחרותי, דורש לא מעט אבל גם מסוגל לטפל ברמת הלחץ בסיטואציות השונות של ניהול ולקבל החלטות", מספר קולגה. "הוא דורש המון, אבל הוא גם המנכ"ל שהכי אהבנו לעבוד איתו. 'רץ למרחקים ארוכים' בכל המובנים".

מנהל בכיר, שמכיר את ליכטנשטיין כ־15 שנה, עוד מימים ששימש כדירקטור בפועלים שוקי הון, מוסיף ש"הוא חכם, חריף וענייני, לא מתעסק בשטויות. יודע למקד את הפוקוס על מה שחשוב ולא מבזבז זמן על דברים משניים. יש מנהלים שמביאים איתם המון אגו, יהירות, דורסנות וחוסר הקשבה. חן הוא מאוד נעים ומחבר".

הגיע לא רק "לייצב" את צים

אם כך בצים רוצים את ליכטנשטיין כדי לייצר ודאות. מבחינתם הוא מתאים להרבה חזיתות שהחברה תצטרך להתמודד איתן, ובטוחים שהכניסה שלו תהיה מהירה וטובה. "הוא יידע להסתדר גם עם העובדים, אין ספק בכך", אומרים הקולגות. "לעבוד עם אנשים זו אמנות, וצריך יכולות אנושיות כדי לזהות מה מטריד את העובד שמולך ואיך לקחת אותו קדימה".

אבל מקורבים וקולגות לא מאמינים שהוא יסתפק בכך. "חן כבר עשה בעבר תפקידים הרבה יותר גדולים מצים, ולא חסרה לו פרנסה או דברים אחרים לעשות", אומרים המקורבים. "התפקיד הזה, בזמן הזה, הוא עניין ציבורי מעבר לעניין הכלכלי. זו חברה ותיקה יותר משנותיה של המדינה והיא בלי מנהיגות. יכול להיות שבסיטואציה אחרת חן לא היה מגיע".

אותם מקורבים בטוחים ש"הטרק־רקורד של ליכטנשטיין מראה שהוא לא נכנס לחברה רק כדי 'לייצב' אותה. הוא מגיע כדי שהחברה תתן את מקסימום הביצועים, היא תהיה הכי תחרותית שאפשר ולא תוריד את הרגל מהגז, בין אם עסקת הפג־לויד פימי תקרה ובין שלא תאושר".