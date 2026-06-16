השכר של מנכ"ל צים החדש ב-2026: עד 4.3 מיליון שקל

חברת התובלה הימית צים מזמנת אסיפה לאישור תנאי ההעסקה של המנכ"ל הנכנס, ד"ר חן ליכטנשטיין, שיחליף בתחילת חודש יולי את המנכ"ל הוותיק אלי גליקמן.

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ליכטשנטיין, לשעבר מנכ"ל אדמה וכיום דירקטור בחברת התרופות טבע, יקבל בכפוף לאישור בעלי המניות שכר חודשי של 240 אלף שקל, יהיה זכאי לבונוס שנתי של עד 4.3 מיליון שקל (ב-2026 - עד 1.44 מיליון שקל), ויקבל מענק הצטרפות לחברה בסך 1.44 מיליון שקל. בסך הכול, יעמוד שכרו ב-2026 על סכום של עד 3.4 מיליון שקל.

כזכור, חברת התובלה הגרמנית הפג-לויד וקרן פימי הישראלית רוכשות את צים ב-4.2 מיליארד דולר, עסקה שאושרה על ידי בעלי המניות - אך ממתינה לאישור מדינת ישראל שמחזיקה ב"מניית זהב" בחברה.

השבוע, בדיון בוועדת הכספים בכנסת, הביעו חלק מהגורמים עמדה שלילית לגבי המכירה. בין היתר, נציגת משרד הכלכלה הודיעה שהמשרד מתנגד למכירת צים, בעוד שמשרדים אחרים (ובהם האוצר והביטחון) טרם הכריעו בנושא.

ליכטנשטיין צפוי ליהנות מתגמול בין אם הרכישה תושלם, ובין אם לא. במקרה שהעסקה תושלם, הוא יקבל בונוס בסך 4.3 מיליון שקל, ואם לא, הוא יקבל אופציות אשר שוויין בהבשלה השנתית יהיה 4.3 מיליון שקל.

אם צים תהפוך לחברה פרטית, וליכטנשטיין יפוטר במהלך 24 החודשים הראשונים להעסקתו, בתנאים מסוימים הוא יקבל "מצנח זהב" בדמות תשלום חד-פעמי בגובה השכר שנותר לו לקבל להשלמת 24 חודשים בתפקיד.