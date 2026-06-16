מפעל בן יותר מ-50 שנה בנהריה ייסגר. מאות עובדים יפוטרו

לאחר מאבק בן מספר שנים, מפעל ייצור הלהבים של פראט אנד וויטני טכנולוגיית להבים (בעברו: "להבי ישקר") בנהריה נסגר סופית. במפעל עובדים כיום כ-900 עובדים, מתוכם כ-600 יאבדו את עבודתם וכשליש מהם יועברו לעבוד במפעל דומה בתפן, גם כן בצפון הארץ, וייקלטו בפסי הייצור שלהם. את המפעל הקים סטף ורטהיימר בשנת 1968, לאחר שנשיא צרפת דאז דה-גול הטיל אמברגו נשק על ישראל בעקבות מלחמת ששת הימים. המאבק הארוך שנוהל להמשך הפעלתו הסתיימו עדיין בתחושה של חמיצות וכאב לב למרבית העובדים.

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כאמור, מדובר במאבק שמנהלת ההסתדרות כבר כארבע שנים ויותר. בתחילת השנה שעברה, הייתה בשורה נקודתית, כאשר הושגה הארכה של שנה בסגירת המפעל המדובר. בפועל, מדובר היה בפרק זמן ארוך יותר של שנה וחצי, היה זה כחלק מהחלטה של פראט אנד וויטני האמריקנית, אחת מיצרני מנועי מטוסי הסילון הגדולים בעולם. החברה האמריקנית רכשה את המפעל בשנת 2014 מידי משפחת ורטהיימר בסכום שלא נמסר, שנה לאחר שזו השלימה את מכירת 20% מהחזקותיה בישקר לוורן באפט. העסקה הייתה בתמורה ל-6 מיליארד דולר (בשני שלבים).

"היו שביתות, מאבקים מוועדות הכנסת ועד לחצר המפעל", אומר גורם שמעורה בפרטי המאבק. "בסוף אי אפשר להכריח ענקית כמו פראט אנד וויטני להפעיל את המפעל בנהריה נגד רצונה. לכן, בחרה בצמצום הייצור בארץ וסגירת את נהריה". הוא מדגיש, שכ-600 עובדים "יצאו לפנסיה או לפרישה מוקדמת, ומי שלא יזכה לפיצויים מוגדלים. יהיה יישום של ההסכם הקיבוצי שהושג מול פראט אנד וויטני".

300 העובדים הנותרים שאמורים לעבור למפעל הנוסף של החברה האמריקנית בתפן, יעבדו לדבריו במפעל לייצור להבים למנועי סילון "שמייצר כמעט את אותו הדבר". הוא מוסיף כי "הכאב הגדול הוא שנסגר מפעל חשוב בישראל. מפעל שהעסיק המון עובדים. זה כואב משום שמה שאתה מייצר בתעשייה בארץ כיום (להבים) - לא תוכל לעשות אותם מחר. ומדינת ישראל היתה כבר בסרטים של אמברגו. אז זו בעיה של המדינה. אבל לצערי שרי הכלכלה והביטחון (לשעבר), לא הצליחו לשכנע את האמריקאים להשאיר את המפעל".

הגורם הזכיר כי "הנשיא הקודם ביידן יצא בתוכנית שתמכה בתעשייה בארה"ב במאות מיליוני דולרים, ובפועל עודדה את פראט אנד וויטני להקים מפעל דומה בארה"ב שמעסיק שם את העובדים. גם ביידן בזמנו יצא בתוכנית שם להקמת מפעל דומה בארה"ב, כדי שיעסיק שם עובדים. הכל גלובלי כיום מאוד".

מהתאחדות התעשיינים נמסר: "​התאחדות התעשיינים מביעה צער עמוק על סגירת המפעל. שחיקת שער הדולר והתייקרות התשומות האיצו תהליכים, והוסיפו קשיים עבור הפעיליות היצרניות בארץ. ​לצד הליווי המלא שנעניק לעובדים במציאת תעסוקה חלופית, עלינו להביט אל העתיד: סגירת המפעל אינה אירוע נקודתי, אלא תמרור אזהרה בוהק. כדי שלא נתעורר בכל בוקר לבשורות דומות, על הממשלה להכיר מיד בתעשייה המקומית כעוגן אסטרטגי וביטחוני של המדינה".

אברהם נובוגרוצקי, נשיא התאחדות התעשיינים, מסר: "​אנו דורשים מהממשלה לפעול בדחיפות לשיפור הסביבה העסקית, באמצעות הפחתת עלויות התעשייה, בדגש על רגולציה מכבידה, תעריפי ארנונה ועלויות קרקע. רק יצירת תנאים תחרותיים ומעודדי צמיחה תמנע את סגירת המפעל הבא, ותבטיח שמפעלים ישראלים ובינלאומיים יבחרו להתרחב ולהשקיע דווקא כאן בישראל".