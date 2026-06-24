מגמה מעורבת באירופה; בורסת דרום קוריאה התאוששה ועלתה ב-3%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

11:40

טלטלה בסקטור הביטחוני הגרמני, מניות הענף צנחו בחדות בעקבות דיווח ב"פיננסיאל טיימס" לפיו בברלין מתכננים לבטל פרויקט ענק בשווי מיליארדי אירו לבניית שש פריגטות מדגם F126 - מה שהיה אמור להיות הזמנת ספינות המלחמה הגדולה ביותר של המדינה מאז מלחמת העולם השנייה. הדיווח עורר חשש כבד בקרב המשקיעים כי הזינוק הדרמטי שנרשם בהזמנות החברות הביטחוניות כתוצאה מהגדלת תקציבי הביטחון הממשלתיים עלול שלא להתממש במלואו. בעקבות כך, מניית ענקית התחמושת הגרמנית ריינמטאל, הנחשבת לנהנית מרכזית מחוזי הממשלה, צללה במסחר בבוקר בעד 13.4%, בעוד שחברות גרמניות בולטות אחרות בסקטור, כמו הנסולדת ורנק, רשמו גם הן ירידות חדות של 4.6% ו-3.7% בהתאמה.

11:30

מגמה מעורבת בבורסות המובילות באירופה, כאשר מדד ה-DAX הגרמני משיל כ-0.7% ומנגד מדדי ה-STOXX 600, ה-FTSE וה-CAC רושמים עליות קלות; במקביל, החוזים העתידיים בניו יורק מאותתים גם הם על כיוון מעורב, עם ירידה קלה של 0.2% בחוזי הדאו ג'ונס מול עליות של 0.2% ב-S&P 500 וזינוק של כ-0.6% בחוזי הנאסד"ק.

בשוק הסחורות והמטבעות נרשמת מגמה מעורבת, כאשר מחירי הנפט (WTI וברנט) רושמים ירידות של כמעט 2%, והזהב נחלש בכ-1% ומחליק לשפל של שבועיים סביב 4,067 דולר לאונקיה על רקע התחזקות הדולר וציפיות להעלאות ריבית בארה"ב. מנגד, הגז הטבעי רושם עלייה קלה של כ-0.5% והביטקוין מטפס בכ-0.7% לרמה של 62,693 דולר.

10:57

מניות הביטחון באירופה רושמות ירידות לאחר דיווח שלפיו גרמניה שוקלת לבטל תוכנית לבניית שש ספינות מלחמה חדשות, מה שעורר חששות בקרב המשקיעים כי גל ההזמנות והגידול בתקציבי הביטחון באירופה לא יתורגם במלואו להכנסות עבור יצרניות הנשק.

לפי דיווח של הפיננשיאל , ממשלת גרמניה מתכננת לבטל את פרויקט בניית פריגטות ה-F126, עסקה בהיקף של מיליארדי אירו שהייתה אמורה להיות הזמנת ספינות המלחמה הגדולה ביותר במדינה מאז מלחמת העולם השנייה.

בעקבות הדיווח צנחה מניית ריינמטל בכ-13%, בעוד שמניות הנסולדט ו-רנק גרופ איבדו 5% ו-3.8% בהתאמה. גם בשאר אירופה נרשמו ירידות בענף, כאשר מניית Saab ירדה ב-3.1%, Leonardo איבדה 3.7%, ו- BAE Systems נחלשה ב-1.6%.

התגובה החריפה בשוק משקפת את הרגישות הגבוהה של מניות הביטחון לכל סימן לכך שהגידול החד בהוצאות הצבאיות באירופה עלול להיות מתון יותר מכפי שהמשקיעים העריכו בחודשים האחרונים.

10:42

המסחר באירופה נפתח במגמה מעורבת - פרנקפורט בירידה של 0.6%, פריז ולונדון עולות מעט.

08:40

הבוקר באסיה מגמה מעורבת, כאשר המשקיעים מקווים שההתאוששות במניות הטכנולוגיה תצליח לייצב את הסנטימנט לאחר גל המכירות החריף בוול סטריט, שהוביל לירידות חדות ברחבי האזור.

ביפן, מדד ניקיי יורד ב-1%, בעוד שבדרום קוריאה זינק מדד קוספי ביותר מ-3%, לאחר שצנח ב-10% ביום המסחר הקודם. באוסטרליה עלה מדד S&P/ASX 200 ב-0.3%. בהונג קונג מתחזק מדד הנג סנג ב-0.6%, בעוד שמדד CSI 300 הסיני נסחר כמעט ללא שינוי.

מניות הטכנולוגיה באסיה מתאוששות לאחר יום מסחר קשה במיוחד. את העליות מובילות ענקיות השבבים הדרום־קוריאניות: מניות Samsung Electronics ו-SK Hynix מזנקות הבוקר, לאחר שאיבדו אתמול למעלה מ-12% כל אחת אתמול. משקלן הגבוה במדד הקוספי, כ-40%, סייע למדד לרשום תיקון חד כלפי מעלה.

החוזים בוול סטריט מצביעים גם הם על התאוששות מסויימת - נאסד"ק עולה הבוקר ב-0.3%.

השוק יעמוד הלילה בפני מבחן "שבבים" נוסף כשיצרנית שבבי הזיכרון מיקרון תדווח, והציפיות ממנה בשמיים. בשוק מעריכים כי הדוח יהיו מבחן חשוב לסקטור השבבים כולו. בעקבות ביקוש בלתי פוסק לשבבי זיכרון עבור תשתיות בינה מלאכותית (AI) ושבבי רוחב פס גבוה (HBM), החברה חצתה לאחרונה שווי שוק היסטורי של טריליון דולר. האנליסטים צופים זינוק מטאורי של כ־276% בהכנסות לרמה של כ־34-35 מיליארד דולר, לצד רווח למניה (EPS) חזוי של כ־19 עד 21 דולר - זינוק של כמעט 1,000% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

אתמול, יצרנית שבבי הבינה המלאכותית Cerebras Systems דיווחה על תוצאות הרבעון לראשונה מאז הנפקתה. החברה הודיעה כי היא צופה להמשיך לפעול בהפסד עד סוף השנה, על רקע ההשקעות הכבדות הנדרשות להרחבת פעילותה בתחום הבינה המלאכותית והיא צנחה במסחר המאוחר בכ-10%.

עוד אתמול, אלפאבית היא המצטרפת החדש למדד דאו ג'ונס והיא תחליף במדד את וורייזון. מאחר שמחיר מניית אלפאבית גבוה מ-300 דולר, לעומת פחות מ-50 דולר למניית ורייזון, משקלה במדד צפוי להיות גבוה משמעותית. הדאו ג'ונס הוא מדד המבוסס על מחיר המניה ולא על שווי השוק של החברה.

אתמול ננעל יום המסחר בניו יורק תחת לחץ מכירות מוגבר, המורגש בעיקר במניות הטכנולוגיה והצמיחה. מדד הנאסד"ק הוביל את המגמה השלילית ונסוג ב-2%, בעוד מדד ה-S&P 500 איבד 1.3%. מנגד, מדד הדאו ג'ונס שמר על יציבות סביב רמת הבסיס.

למרות הירידות החדות במניות הטכנולוגיה אתמול, 57% מהמניות במדד ה־S&P 500 דווקא עלו. היו אנליסטים שהעירו כי הירידות אינן מפתיעות, לאחר שהמניות רשמו באפריל ובמאי עליות מהגבוהות שנרשמו אי פעם בפרק זמן של חודשיים. היו שייחסו את הירידות למעורבות הגבוהה של משקיעים פרטיים במניות הטכנולוגיה והשבבים. משקיעים רבים נטלו הלוואות מהברוקרים כדי לרכוש מניות, וכשהחלו הירידות הם מיהרו למכור.

את הטלטלה בשווקים הובילו מניות השבבים. תעודות הסל על שבבי הזיכרון (DRAM) ותעודת הסל על השבבים (SOXX) צללו ב-14% וב-8% בהתאמה.

מנגד, המדדים נחלצו מהשפל היומי הודות לביקושים במניות דפנסיביות ובחלק מענקיות הטכנולוגיה מחוץ לחומרת השבבים, כמו מיקרוסופט ואמזון. הבולטת מעל כולן היא מניית IBM , בעקבות העלאת המלצה מצד ג'יי.פי מורגן לדירוג "משקל יתר". לצדה, מניות כמו וולמארט , פרוקטר אנד גמבל ומרק רשמו עליות וסיפקו תמיכה לשוק, בעוד מניית ספייס אקס בלטה אף היא.

שוק האגח - אג"ח ממשלת ארה"ב רשמו עליות אתמול, כאשר הירידות במניות ובמחירי הנפט נתפסו כמפחיתות את הלחץ על הפדרל ריזרב להעלות ריבית כדי לבלום את האינפלציה. התשואות ירדו בכ-1 עד 3 נקודות בסיס, בהובלת האג"ח הקצרות הרגישות יותר למדיניות הפד. תשואת האג"ח לשנתיים ירדה בכ-3 נקודות בסיס לרמה של כ-4.20%.

עוד אתמול. מכרז להנפקת אג"ח אמריקאיות לשנתיים זכה לביקוש חזק, כשבוע לאחר מסיבת העיתונאים הראשונה של יו"ר הפד קווין וורש , אשר הובילה לזינוק חד בתשואות בעקבות הערכות הסוחרים כי הבנק המרכזי יידרש להדק את המדיניות המוניטרית לנוכח העלייה באינפלציה. כעת מופנית תשומת הלב לנתוני ההוצאות האישיות בארה"ב שיתפרסמו מחר ויספקו רמזים נוספים לגבי כיוון המדיניות.

מאז החלטת הריבית בשבוע שעבר, המסחר בשוק האג"ח האמריקאי בהיקף של 31 טריליון דולר התאפיין ביציבות יחסית של התשואות הארוכות לעומת התנודתיות באג"ח לשנתיים, כאשר בשוק מעריכים כי "פד בעל אמינות גבוהה במיוחד" צפוי לתמוך בירידת התשואות בחלק הארוך של העקום.

בשוק המט"ח - מדד הדולר (DXY) התייצב לאחר יומיים של עליות, בעוד שהזהב ירד יום שני ברציפות, תחת לחץ של התחזקות המטבע האמריקאי והירידות במניות הטכנולוגיה, שדחפו משקיעים לממש החזקות בזהב כדי לכסות הפסדים באפיקים אחרים.

בתוך כך, מגמת ההתחזקות בשער הדולר מול השקל נמשכה (כ־7% מתחילת החודש). הבוקר נרשמת יציבות, 2.99 שקלים לדולר. בשוק מציינים כי מאחורי ההתחזקות של הדולר עומדים בעיקר ההסכם המתהווה בין ארה"ב לאיראן, שלפי ההערכות אינו מיטבי עבור ישראל, וכן הירידות בשבוע החולף בוול סטריט.

● המוסדיים ביצעו התאמות, והדולר משנה כיוון

הדרמה הגדולה בשוק המט"ח מתרחשת רחוק מכאן. הין היפני נסחר בשפל של כ-40 מול הדולר, והלחץ על המטבע היפני מגיע לנקודת רתיחה, כאשר הצמד דולר-יין נסחר סביב רמות של 161.9, פריצה של רמות אלו תשלח את הין לרמתו החלשה ביותר מאז דצמבר 1986. רמת ה-160 ין לדולר, שנחשבה בעבר כ"קו אדום" בוהק עבור הרשויות בטוקיו, נפרצה כעת כלפי מעלה, והשוק ממשיך לבחון את גבולות המדיניות של הממשל היפני.

בשוק הדגישו את החשש המשותף מהתנודתיות הקיצונית. האיתות הברור לשווקים הוא שאופציית ההתערבות - מכירה מסיבית של דולרים ורכישת ין מרזרבות המט"ח, נמצאת על השולחן, מה שמעמיד את השווקים בדריכות שיא לקראת פעולה פיזית אפשרית של משרד האוצר היפני במידה והצמד יפרוץ את רמות ה-162 בחדות.

התערבות בשער הין עלולה לגרור תגובת שרשרת כואבת. כדי להתערב בשוק ולקנות ין, יפן צריכה דולרים נזילים. מאיפה יש לה אותם? מרזרבות המט"ח העצומות שלה, שמורכבות ברובן מאג"ח ממשלתי אמריקאי. היצע פתאומי ומסיבי כזה בשוק האג"ח ידחוף את מחירי האג"ח למטה מה שיקפיץ באופן מיידי את תשואות האג"ח בארה"ב . זינוק פתאומי בתשואות האג"ח מעלה את העלות האלטרנטיבית ומייצר לחץ שלילי ישיר על מדדי המניות.

סגירה נוספת היא עסקאות ה"קארי טרייד" (Carry Trade). שוק המניות האמריקאי נהנה בשנים האחרונות מתדלוק קבוע של עסקאות קארי טרייד: מוסדיים וקרנות גידור לווים כסף בזול ביפן (בריבית אפסית), ממירים אותו לדולרים, ורוכשים איתו נכסים בעלי תשואה גבוהה בוול סטריט (כמו מניות אנבידיה, מיקרון או חברות ענק אחרות) . ברגע שהממשל היפני מתערב, והין יתחזק, העסקאות הללו ייסגרו, והברז הזה אל וול סטריט ייסגר ביחד איתו.

מחיר הנפט מסוג ברנט ירד מתחת ל-77 דולר לחבית, לאחר שתנועת מכליות במצרי הורמוז הפכה גלויה יותר בעקבות הסכם שלום זמני בין ארה"ב לאיראן.