המבקר: המדינה מאבדת מאות מיליוני שקלים מס משותפויות בשנה

המדינה מפסידה כל שנה כ-340 מיליון שקל מס בשל אי-דיווח של שותפים על הכנסותיהם משותפויות - כך עולה מדוח מיוחד שמפרסם היום (ד') מבקר המדינה בנוגע למיסוי שותפויות.

מהדוח עולה כי בשנים 2017-2023 פעלו בישראל כ-43,000 שותפויות בעלות מחזור עסקאות מצטבר של 1.535 טריליון שקל, אך 93% מהשותפויות הפעילות לא נרשמו אצל רשם השותפויות (39,844 מ-42,868 שותפויות). מחזור העסקאות השנתי הממוצע של השותפויות שלא נרשמו עומד על 196 מיליארד שקל.

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המבקר מציין כי רשם השותפויות לא נקט פעולות לאכיפת חובת הרישום, כאשר במקביל סכום הקנס על אי-רישום שותפות לא עודכן משנת 1975 ועומד על 15 לירות לשותף לכל יום שהשותפות פועלת בלי שנרשמה - שווה -ערך לפחות מאגורה אחת. בנסיבות, נפגעת ההרתעה נגד אי-דיווח על שותפויות.

"מצב זה מגביל את יכולתן של רשויות המדינה לאתר את פעילותן העסקית של השותפויות ולפקח עליה, ומגביר את החשש מפני שימוש בשותפויות לצורך הסתרת פעילות לא חוקית, העלמות מס ותכנוני מס אגרסיביים", כותב המבקר.

שותפים בשותפויות של מיליארדים ולא מצהירים

השימוש בשותפויות כצורת התאגדות לניהול פעילות עסקית נפוץ בעיקר בזכות הקלות והפשטות שבהקמתן, ולכן רבים ממשרדי עורכי הדין, פירמות ראיית החשבון, משרדי אדריכלים, קליניקות של רופאים פרטיים ועוד - מאוגדים כשותפות.

לשותפות אין תיק מס הכנסה, והיא אינה נדרשת להגיש דוח שנתי על הכנסותיה לפי פקודת מס הכנסה. פקידי השומה נדרשים לבצע ביקורות שומה על הכנסות השותפות במסגרת בדיקת תיקי מס ההכנסה של השותפים, כל אחד לפי חלקו בהכנסות. ואולם כאן מתחילה הבעיה: שותפים רבים אינם מדווחים על היותם שותפים בשותפות או מדווחים על הכנסות בחסר לצורכי מס.

המבקר מצא כי אף שנישום נדרש להצהיר בדוח השנתי אם הוא שותף בשותפות, 94% מהשותפים בשותפויות הפעילות בשנים 2017-2023 לא הצהירו על כך בתיבת ההצהרה, ולפיכך הם אינם מזוהים כשותפים בשותפות במערכות מס הכנסה. חלקם היו שותפים בשותפויות בעלות מחזורי עסקאות בסכומים של מיליארדי שקלים באותן שנים, וכ-2,400 שותפים בשותפויות לא הצהירו על היותם שותפים, אף על-פי ששותפויות אלה דיווחו למע"מ על מחזורי עסקאות שנתיים ממוצעים של יותר מ-100 מיליון שקל.

על אף המלצת צוות מיסוי שותפויות משנת 2017 לקדם חקיקה שתסדיר את חובות הדיווח ואת הליכי ביקורת השומה של שותפויות, אף על-פי שהצעת חוק בנושא הונחה על שולחן הכנסת באוגוסט 2021, ולמרות דברי יו"ר ועדת הכספים באוקטובר 2021 כי יש לדון בהצעת החוק לעומקה לאחר אישור התקציב - עד למועד סיום הביקורת לא עלה בידי רשות המסים, חרף פועלה בעניין, להביא להשלמת הליך החקיקה.

10 מיליארד שקל לצורכי מס או 78 מיליון?

הליקויים שנמצאו נוגעים גם לפערי מידע בנוגע לדוחות הכספיים של שותפויות שדווחו לרשויות המס. מהדוח עולה כי בכ-20% מ-82,000 נספחי הדוחות הכספיים שהוגשו בגין שותפויות בשנים 2017-2023 נמצאו אי-התאמות בין הדיווחים שבהם ובין הדיווחים שבהם לדיווחים במערך מע"מ לגבי השותפות. בין היתר, נמצא כי בכ-11,700 נספחים שהוגשו לא הייתה התאמה בין הדיווח על חלקו היחסי של השותף בשותפות לבין הדיווח על חלקו היחסי בהכנסות החייבות של השותפות.

הפערים אסטרונומיים: באחד המקרים נמצא כי שותף בשותפות דיווח בנספח דוחות כספיים כי חלקו ברווחי השותפות הוא 50%, וכי ההכנסות החייבות של השותפות הן כ-10 מיליארד שקל, אך באותו נספח בדיוק הוא דיווח כי חלקו בהכנסות השותפות לצורכי מס הוא 78 מיליון שקל בלבד.

"אי-התאמות ושגיאות בדיווחים שבנספחי הדוחות הכספיים יוצרות קושי להסתמך על המידע הקיים לגבי הדוחות הכספיים במערכות מס הכנסה", כותב המבקר, ומוסיף כי בשל כך רשות המסים "מוגבלת" בין היתר ביכולת לאתר תיקים הדורשים ביקורת שומה.

עוד עולה מהדוח כי אף שבבדיקה שביצעה רשות המסים בשנת 2021 נמצאו יותר

מ-7,000 מקרים שבהם שותפים לא דיווחו כנדרש על מלוא הכנסות השותפות בהיקף מצטבר של כ-1.35 מיליארד שקל, ואף שהיקף אובדן ההכנסות השנתי לקופת המדינה הוערך בכ-340 מיליון שקל כאמור - משנת 2019 ועד נובמבר 2025 ביצעה רשות המסים חקירה אחת בלבד לגבי שותף שלא דיווח על הכנסות שותפות. זאת, למרות שהרשות סבורה כי כללי המיסוי הקיימים לגבי שותפויות מאפשרים "פתח נרחב להפחתה בלתי לגיטימית של תשלום המס" ומנוצלים לצורך התחמקות מתשלום מס בניגוד להוראות פקודת מס הכנסה.

המבקר מצא כי אף שבידי מערכות מע"מ יש מידע על שותפויות ועל השותפים בהן, רשות המסים לא קבעה ממשקים ונהלים לצורך העברת מידע זה למערכות מס הכנסה ולמערך החקירות, בין היתר לצורך בחינת שלמות דיווחי השותפים על הכנסות השותפויות ונקיטת פעולות איסוף וניתוח של מודיעין וביצוע פעולות חקירה בהתאם.

"היעדר האכיפה נגד שותפים שאינם מדווחים למס הכנסה על הכנסותיהן של שותפויות מביא לאובדן הכנסות ניכר לקופת המדינה, המוערך כאמור במאות מיליוני שקלים בשנה, מחליש את ההרתעה מפני ביצוע עבירות מס ויוצר תמריץ שלילי להימנעות מדיווח על הכנסות", כותב המבקר בדוח.

רשות המסים: כ-1,500 מקרים של שותפים שלא מדווחים

מרשות המסים נמסר בתגובה: "הקביעה בדוח המבקר, לפיה מאמצי ההסדרה בחקיקה של מיסוי שותפויות פסקו לאחר אוקטובר 2021 - אינה מדויקת. רשות המסים ממשיכה לקדם את החקיקה בנושא, תוך הפקת לקחים מאי ההצלחה של מאמצי החקיקה ב-2021 והתאמה לסדרי העבודה הצפופים של ועדת הכספים (בין היתר על רקע מלחמת חרבות ברזל) וסדרי העדיפויות שקבע משרד האוצר.

"באשר לטענה כי נפתחה רק חקירה אחת, ברצוננו להבהיר: ככלל, רשות המסים חוקרת כל מידע שמגיע אליה שעולה ממנו חשד לעבירת מס, ובכלל זה מידע על שותפים בשותפויות. משנת 2024 מתקיימת פעילות מודיעינית ממוקדת בשותפויות ושותפים בשותפויות. הוצאו מיידעים ונתונים בעניין, והתקבלו עשרות אלפי מקרים. לאחר עבודת מיון וסינון של עשרות אלפי המקרים, נותרו כ-1,500 מקרים של שותפים שלא מדווחים ואין להם תיקים ברשות המסים, וכרגע מתבצעת בדיקה אילו מהתיקים יועברו לחקירות ואילו מהתיקים יועברו לתהליך אזרחי".

בנוגע להצלבות מידע נמסר מרשות המסים כי "הרשות החלה בשנת 2025 את מיכון טופס 1504 (דוח על קיום שותפות) כחלק ממיכון שאר הנספחים לדוח השנתי. בכוונתנו לקבוע כי שדה הדיווח עבור שותף בשותפות יהיה שדה חובה בדוח השנתי לשנת 2026. מיכון הטופס וחובת הדיווח יאפשרו ביצוע בקרות והצלבות מול מאגרי מע"מ ומקורות מידע נוספים. כמו כן, הרשות תבחן הוספת פרטים לטופס, על-מנת שתוכל בעתיד לבצע הצלבות ובקרות בנוגע לדיווח ההכנסות".