לא רק לטייקונים: פלטפורמת ההשקעות שפתחה למשקיעים פרטיים דלת להשקעות ענק לפני הנפקה - מגייסת בעצמה

הכתבה מטעם Together

המועדון הסגור של ההייטק נפתח למשקיעים פרטיים.

שוק ההשקעות הפרטיות עובר מהפכה של ממש. אם בעבר השקעה בחברות טכנולוגיה מבטיחות רגע לפני הפריצה הייתה פריבילגיה השמורה לקרנות הון סיכון, גופים מוסדיים או מיליונרים מקושרים - היום התמונה שונה לחלוטין. כיום חברות כמו Together מספקות שירותי השלמה לגיוסים עבור קרנות הון סיכון.

התופעה אינה מתרחשת רק בישראל, אלא גם במדינות כמו בריטניה וארה"ב, שבהן חברות המנהלות פלטפורמות השקעות ואנג'לים מגיעות למחזורים גדולים.

ישראל היא שיאנית הסטארטאפים לנפש בעולם, ומובילה עולמית בפער ניכר בשיעור היוניקורנים ביחס לאוכלוסייה. ישראל מייצרת אינספור הזדמנויות, ופלטפורמת ההשקעות Together זיהתה את הפוטנציאל הזה. החברה לקחה על עצמה משימה: להנגיש את אותן הזדמנויות גם למשקיעים פרטיים. כעת, אחרי שורת הצלחות בולטות, היא מציעה למשקיעים להצטרף להצלחה של הפלטפורמה עצמה.

הסוד מאחורי ההצלחה של Together: לא עוד פלטפורמת השקעות רגילה. בניגוד לפלטפורמות השקעות סטנדרטיות, החברה יצרה אקו-סיסטם חכם שמורכב מארבע זרועות מרכזיות המעניקות לה ולמשקיעים שלה יתרון משמעותי:

● מדיניות של השקעה לצד משקיעים מובילים: Together בוחרת בקפידה את הסטרטאפים שהיא מגייסת להם השקעות. כל חברה מגייסת חייבת להיות מלווה במשקיע מוביל ומוכר בתעשייה, ומשקיעי הפלטפורמה נכנסים באותם תנאים של משקיע העוגן. למשקיע הפרטי, זה משמעותי מאוד: בסכום קטן יחסית הוא מקבל את התנאים של המשקיע הגדול.

● גישה ישירה לחברות יוניקורן: החברה בנתה רשת ענפה בשוק המשני הבינלאומי, המאפשרת לה לרכוש מניות של חברות ענק (יוניקורנים) רגע לפני שהן מונפקות בבורסה. בין ההצלחות של קרנות היוניקורן מבית Together ניתן למצוא חברות כמו eToro ,Palantir ו-Sofi, לצד חברות יוניקורן נוספות שכבר רשמו הנפקות מוצלחות.

● מודל Media for Equity - מדיה תמורת מניות: מדובר במנגנון המאפשר לסטרטאפים לקבל חשיפה פרסומית רחבה, הכוללת שלטי חוצות, טלוויזיה, דיגיטל ועוד, בתמורה למניות - ללא הוצאה כספית כבדה. המודל קורץ במיוחד לחברות בשלות הנמצאות בדרכן להנפקה או כאלה שהחלו למכור מוצרים בשוק, ומייצר ל-Together אפיק הכנסה משמעותי.

● קהילת משקיעים גדולה: קהילת המשקיעים של חברת Together מונה מספר רב של משקיעים פעילים. הקהילה מסייעת לחברה לגייס בהצלחה עבור החברות בפלטפורמה.

לפרטים נוספים על הזדמנות ההשקעה בחברת Together, השאירו פרטים בקישור הבא.

חלק מרשימת האקזיטים של קרן היוניקורנס של Together

ייחודיות נוספת שמציגה חברת Together היא ועדת ההשקעות שלה. הוועדה מורכבת ממומחים בינלאומיים מתעשיית ההייטק, ההשקעות והפיננסים. עם חבריה נמנים, בין היתר, אלוף (במיל') עוזי מוסקוביץ', שהיה ראש אגף התקשוב והגנת הסייבר בצה"ל; פרופ' אריה אורנשטיין, שהיה מנהל המרכז לחדשנות טכנולוגית בבית החולים שיבא תל השומר; ברוך גינדין, מבכירי חברת המחקר הבינלאומית גרטנר; ובכירים נוספים.

חברת Together עצמה מייצרת בין השאר הכנסות מכל גיוס במודל משולב של מניות וכסף. לרוב, כמחצית מהעמלה מתקבלת במניות. כך החברה צוברת עוד ועוד נכסים שהולכים וגדלים עם הזמן.

"אנחנו מחליטים לגייס השקעות רק לאותן חברות שאנחנו משקיעים בהן ביחד עם המשקיעים שלנו", מסביר רו"ח שוקי כהן שרת, מייסד ומנכ"ל חברת Together.

הטיימינג המושלם

שוק ההשקעות האלטרנטיביות נמצא ברתיחה. המצב הביטחוני בישראל מחד והשקל החזק מאידך מייצרים הזדמנויות יוצאות דופן למשקיע הישראלי, שסביר להניח לא יישארו לאורך זמן.

"דווקא עכשיו עם התחזקות היזמות בישראל, כאשר השקל חזק ומשקיעים מחו"ל לעיתים גוררים רגליים עקב המצב הביטחוני - נפתח חלון הזדמנויות נדיר", מוסיף כהן שרת. "יש לנו גישה לעסקאות נהדרות שבעבר היה קשה מאוד להשיג. השוק בשל יותר מתמיד, ומדובר בחלון הזדמנויות יוצא דופן".

היעד הבא: צמיחה והתרחבות

בימים אלו פותחת Together סבב גיוס ייחודי, שמטרתו להאיץ את צמיחת החברה, להרחיב את פעילותה, לרבות לשווקים בינלאומיים נוספים, ולהגדיל את הפורטפוליו. לחברה יש גם תוכניות גדולות קדימה, וככל שהיא תממש את תוכניות הצמיחה שלה, בכוונתה לצאת בשנים הקרובות להנפקה ציבורית של החברה עצמה או למכירתה.

חשוב להבין: המהלך הנוכחי אינו מציע השקעה בסטרטאפ בודד, אלא הזדמנות להפוך לשותפים בחברת Together עצמה. המשמעות היא שהמשקיעים נהנים מפוטנציאל הצמיחה של האקו-סיסטם כולו ושל החברות שהפלטפורמה מקדמת.

"המתכון הידוע להצלחה בהשקעות הוא פיזור במספר רחב של אפיקים בשילוב תזמון נכון", מסביר רו"ח כהן שרת. "זוהי בדיוק ההזדמנות של משקיעים פרטיים להצטרף אלינו, וליהנות הן מהפיזור הרחב של פורטפוליו ההשקעות שבו החברה מחזיקה, והן מהצמיחה של החברה עצמה".

לפרטים נוספים על הזדמנות ההשקעה בחברת Together, השאירו פרטים בקישור הבא.

*חשוב לדעת: השקעה במניות כרוכה בסיכון ואין באמור בכתבה זו משום ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

הכתבה מטעם Together