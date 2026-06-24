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איראן

דיווחים באיראן: אין גישה לבנקים; כספומטים ומסופי אשראי מושבתים

דיווחים מאיראן מצביעים על שיבושים נרחבים במערכת הבנקאית, הכוללים השבתת בנקים, תקלות בכספומטים ובמסופי אשראי ופגיעה בפעילות המסחר השוטפת • ההערכות נעות בין מתקפת סייבר רחבת היקף לבין ניסיון של המשטר לטשטש בעיות כלכליות חמורות

עידן ארץ 19:38
טהרן / צילום: Reuters, Fatemeh Bahrami
טהרן / צילום: Reuters, Fatemeh Bahrami

לפחות שמונה בנקים מסחריים באיראן הפסיקו את שירותיהם לציבור, כך מדווחים בסוכנות הידיעות מזוהת-האופוזיציה איראן אינטרנשיונל. גם דיווחים עצמאיים מתוך איראן מעידים על בעיות במשיכת כסף ופעילות של מסופי אשראי. הסיבה לא ברורה, ועולים חשדות למתקפת סייבר או לפשיטות רגל.

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באיראן אינטרנשיונל מדווחים על השבתה מוחלטת של הפעילות ב-8 בנקים מסחריים, חלקם גדולים למדי. הם מצטטים גם כלי תקשורת באיראן עצמה (מאושרי משטר) שמעדכנים על התנתקויות והאטה בחלק מהמערכת הבנקאית. זה מצטרף לדיווח של רויטרס מיום שלישי על "מתקפת סייבר" על שירותי כרטיסי האשראי של שלושה בנקים.

על פי ד"ר תמר עילם גינדין, מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה "כבר כמה ימים שיש שיבושים בארבעת הבנקים הגדולים באיראן. אומרים שיש בעיות בתשתית, אבל מישהו שישב שישיבות הרלוונטיות אמר שלא ברור המקור, ןגם שינוי של המכשירים עצמם לא עזר. הטיעון הרווח הוא שמדובר במתקפת סייבר. זה ההסבר שנותנים לאנשים. אבל יש כאלה שחושבים ש'מתקפת הסייבר' היא דרך להסתיר מהציבור שהמדינה בפשיטת רגל.

העיתונאי האיראני הגולה אמיר פרשד אברהמי מספר ש"רשת הבנקאות של המדינה שובשה לגמרי. כספומטים לא עובדים, ומסופי אשראי לא מתחברים. בשלושת הימים האחרונים, נהיה בלתי אפשרי לקנות או למכור כל דבר - מרפאות, בתי מרקחת, חנויות מכולת וסופרקמרקטים לא יכולים להציע שירותים סדירים בשל התנתקויות או שיבושים בתשלומים הבנקאיים. תחנות דלק ננעלות, והסירוב של הממשלה לחלק מזומן רק החריף את הלחץ מהמשבר". בעלת עסק קטן פרסמה ש"בגלל החסימה במערכות של חלק מהבנקים, בואו לקנות ב-ורדסקו עם כסף מזומן".

כלי תקשורת מזוהה-אופוזיציה נוסף (DEJ) כתב: "אחרי קרוב לשבועיים של שיבושים ברשת הבנקאות של המדינה, עכשיו עם התגברות מתקפות הסייבר על התשתיות הטכניות של הבנקים, חלק גדול מאפליקציות הבנקאות האינטרנטית וקוראי הכרטיסים בכל רחבי איראן הפכו לא-זמינים. המצב הזה בפועל עצר את פעילויות השווקים והמסחר והעסקות היומיות. הממשלה, מודאגת מתגובת הציבור, פחות מיידעת (את הציבור) על הגורם לשיבושים, ורק מבטיחה בהבטחות מהבטחות שונות שהבעיה תיפתר. רבים מהמומחים מזהירים בנוגע לאיבוד נכסיהם של האנשים".