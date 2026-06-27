העיר בחזית המלחמה של קולומביה בקוקאין

קאלי, קולומביה. העיר הטרופית הזו ידועה במוזיקת הסלסה התוססת וחיי הלילה שלה, ובעצי הסמאן המרשימים המטילים צל על רחובותיה הצרים. מתחת לכל זה, הזינוק בסחר בקוקאין הפך את קאלי לאחת הזירות המרכזיות במלחמת הסמים של קולומביה.

הפעיל הקהילתי וילסון מונייז סיפר כי בשכונות הפועלים דמויות המבוך של קאלי מתחוללת מלחמת טריטוריות על השליטה בשוקי הסמים המקומיים. באחד המקרים אושפז סוחר סמים צעיר בטיפול נמרץ לאחר שנורה בפניו. במקומות אחרים בעיר מצאו תושבים שרידי גופות מבותרות של קורבנות שהושלכו לתעלות ניקוז. "הסמים עומדים מאחורי הכול כאן", אמר מונייז.

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בתי סוהר בלב האמזונס

קאלי סובלת מאלימות כבר שנים, אך שיא ביבולי עלי הקוקה, חומר הגלם החקלאי המשמש לייצור קוקאין, הגביר את זרימת הסמים ואת עוצמת האלימות. עודפי הקוקאין שנוצרו לא רק הציפו שווקים ברחבי העולם, מארה"ב ועד אירופה ואוסטרליה, אלא גם הגיעו לרחובות העיר השלישית בגודלה בקולומביה.

כיום הקוקאין זול עד כדי כך שרבים מתושבי קאלי יכולים להרשות לעצמם לרכוש אותו, והוא נפוץ במיוחד בשכונות מעוטות הכנסה. כנופיות סמים מקומיות מנהלות קרבות קטלניים על השליטה בשכונות, וכוחות הביטחון נתקלים באלימות גוברת בניסיונם לדכא את המאבקים.

ההשלכות הביטחוניות של המצב עמדו במרכז ויכוח ציבורי סוער נוכח הבחירות לנשיאות שהתקיימו בשבוע שעבר. החשש הגובר מהתחזקותן של כנופיות חמושות הגדיל את התמיכה באבלרדו דה לה אספרייה, עורך דין שמרן ופופוליסט. הוא זינק בסקרים לאחר שהבטיח לנקוט יד קשה נגד רשתות הסחר בסמים, בין היתר באמצעות הקמת בתי סוהר בעלי אבטחה מרבית בלב יער האמזונס.

קאלי צפויה להציב אתגר מורכב בפני הנשיא הבא. הגיאוגרפיה שלה היא חלק בלתי נפרד מהבעיה. מדרום לה שוכן מחוז קאוקה, אזור בלתי יציב שבו נמצאים כמה משדות הקוקה הפוריים בעולם. היבולים באזור מתאפיינים בריכוז גבוה במיוחד של אלקלואידים פסיכואקטיביים, החומרים שמהם מופק קוקאין במעבדות נידחות.

ממערב משתרעים נתיבי הברחה דרך האוקיינוס השקט, המשמשים להעברת משלוחים של טונות רבות של קוקאין לשווקים בארה"ב ובאירופה. מיקומה של קאלי, סמוך הן לאזורי הייצור והן לנתיבי היצוא, הפך אותה לצומת טבעי שאליו מתנקזים הכסף המלוכלך, הסחורות המוברחות והאלימות שמייצר סחר הקוקאין.

"אין עוד עיר בקולומביה שבקרבתה נמצא אזור גידול קוקה מהגדולים בעולם", אמר חואן קמילו קוק, מנכ"ל קרן אלבראליסה, ארגון מקומי למניעת פשיעה.

ההרים הפכו לשדה קרב

הסחר בסמים בקאוקה נשלט בידי מיליציות חמושות, המשלבות מאפיינים של ארגוני גרילה וקרטלי סמים. רבות מהן הן פלגים פורשים של הכוחות המזוינים המהפכניים של קולומביה (FARC), שהתנתקו מהארגון לאחר הסכם השלום שנחתם עם הממשלה ב־2016.

ההרים סביב קאלי הפכו בשנים האחרונות לשדה קרב. כוחות צבא ויחידות קומנדו של המשטרה פושטים על מעבדות קוקאין, בעוד הארגונים החמושים משיבים מלחמה ונאבקים לשמור על שליטתם באזור.

לפי גורמי משטרה, ארגוני הפשיעה הפועלים באזורים הכפריים אינם פועלים בגלוי בקאלי. במקום זאת, הם מפעילים כנופיות רחוב מקומיות להפצת סמים, לגביית דמי חסות ולביצוע חיסולים. "מיקור חוץ", מכנה זאת מפקד משטרת קאלי, גנרל הרברט בנבידס.

עבור רבים מתושבי העיר, אלימות הכנופיות מכתיבה את שגרת החיים. "כשהם מתחילים להילחם, צריך לסגור הכול", אמרה יסמין סנצ'ס, בת 40, העובדת במכולת המשפחתית. "הם מתחילים לירות, ולא משנה במי הכדורים פוגעים".

המאבק לפירוק הארגונים הללו נראה לעתים כמעט כמו מבצע צבאי. באחד הימים האחרונים לפנות בוקר יותר מ־200 שוטרים מצוידים באלות פריצה, רובי סער ומגינים טקטיים פשטו על אחת משכונות העיר. היעד היה כנופיית "המונרכים", שביססה את שליטתה באזור באמצעות חיסול אכזרי של יריביה, לפי הרשויות.

השוטרים פרצו לבתים ועצרו 23 חשודים המשתייכים לכנופיה - מבלי לירות ירייה אחת. "כל עוד הם לא ברחובות, הם לא מבצעים פשעים", ציין בנבידס.

העושר העצום שמייצר שגשוגו של סחר הקוקאין מבטיח שהמאבק בו לעולם אינו מסתיים באמת. ארגונים חמושים הפועלים באזורים הכפריים מדרום לקאלי שדרגו את ארסנל הנשק שלהם, וכיום הם מפעילים רחפנים מתקדמים נושאי חומרי נפץ לצד רובי סער חדישים כדי לתקוף את כוחות הביטחון.

אלחנדרו אדר ראש העיר של קאלי, אמר כי כוחותיו הצליחו לסכל כמה מתקפות רחפנים בתחומי העיר, אך ניסיונות נוספים צפויים בהמשך.

"הם תוקפים כדי להסיח את דעתם של כוחות הביטחון, וכך יכולים להעביר את הסמים דרך ההרים לעבר חופי האוקיינוס השקט", אמר אדר.

מאבק שנמשך דורות

מאבקה של קאלי בארגוני הסחר בסמים נמשך כבר כמה דורות. בשנות ה־90, כאשר קרטל קאלי הידוע לשמצה שלט ב־80% ממשלוחי הקוקאין שיועדו לארה"ב, מספר מקרי הרצח בעיר עלה על 2,000 בשנה. ראש העיר דאז רודריגו גררו, אפידמיולוג שהוכשר באוניברסיטת הרווארד, החל להתייחס לרציחות כאל מגפה של ממש. הוא מיפה את מוקדי האלימות כדי לכוון אליהם כוחות משטרה ותוכניות חברתיות, בגישה שנחשבת למבשרת של שיטור מבוסס נתונים.

לפי נתוני המכון לרפואה משפטית בקולומביה, מספר מקרי הרצח בקאלי ירד בשנה שעברה ל־1,107. למרות זאת, שיעור הרציחות בעיר עדיין נמנה עם הגבוהים ביותר באמריקה הלטינית.

לדברי גורמים בעירייה, אכיפת החוק לבדה אינה יכולה להתחרות בפיתוי הכלכלי שמציע סחר הסמים לצעירים משכבות מוחלשות. גישתו של אדר משלבת הגדלת תקציבי הביטחון לצד תוכניות חברתיות ממוקדות.

מאבקה של קאלי בארגוני הסחר בסמים נמשך כבר כמה דורות. בשנות ה־90, כאשר קרטל קאלי הידוע לשמצה שלט ב־80% מהקוקאין שיועד לשוק האמריקאי, מספר מקרי הרצח בעיר חצה את רף ה־2,000 בשנה. ראש העיר דאז, רודריגו גררו, אפידמיולוג שהוכשר בהרווארד, החל להתייחס לרציחות כאל מגפת בריאות הציבור. הוא מיפה דפוסי אלימות כדי להציב כוחות משטרה ולהפעיל תוכניות חברתיות במוקדים הנחוצים, בגישה שהקדימה את השיטור המודרני המבוסס על נתונים.

לפי נתוני המכון הלאומי לרפואה משפטית בקולומביה, מספר מקרי הרצח בקאלי נחתך בשנה שעברה ל־1,107. למרות זאת, היא עדיין נמנית עם הערים בעלות שיעורי הרצח הגבוהים ביותר באמריקה הלטינית.

גורמים בעירייה אמרו כי אכיפת החוק לבדה אינה יכולה להתחרות במשיכה הכלכלית של סחר הסמים עבור צעירים משכבות מעוטות הכנסה. גישתו של אדר משלבת בין הגדלת ההוצאה על ביטחון לבין תוכניות חברתיות ממוקדות.

בשנתיים וחצי שבהן מכהן אדר כראש העיר, כוח המשטרה של קאלי גדל ב־14%, והמימון למצלמות מעקב, לכלי רכב וליוזמות למניעת פשיעה זינק ב־30%. במקביל, הוא הגדיל את ההשקעה בתשתיות, בבתי ספר ובפארקים, תוך הסתמכות על שותפויות בין המגזר הציבורי לפרטי עם חברות מתחומי התעשייה, עיבוד המזון והמגזר העסקי בעיר.

אחת היוזמות הללו, המכונה "בדרך הנכונה", מעניקה ייעוץ, השכלה והכשרה מקצועית לחברי כנופיות לשעבר ולצעירים בסיכון. בסדנה בקצה המערבי של העיר, מימון מחברות תעשייה כגון פנלקה, המפעילה מפעל מקומי להרכבת אופנועי הונדה, מממן קורסים למכונאות אופנועים. סרחיו קסטניידה, בן 22 הלומד בסדנה, אמר כי התוכנית העניקה לו דרך להיחלץ מכנופיות הרחוב המנצלות צעירים ופועלות לגייסם.

"אומרים להם: 'אתה חייב להרוג מישהו כדי לשמור על המקום שלך'", אמר קסטניידה, שתיאר את תנאי הקבלה לכנופיות. כיום הוא בדרך לסיים את לימודיו, ומטרתו היא להשיג משרת כניסה במפעל של הונדה.

קואליציות דומות הנתמכות בידי המגזר העסקי מממנות גם תוכניות לשימור המורשת התרבותית. אחת מהן היא מוזיאון הסלסה של קרלוס מולינה בשכונת הפועלים. המוזיאון, הנתמך בידי ארגון הפיתוח האזרחי פרו־פסיפיקו, מספק כלי נגינה, הזדמנויות תעסוקה וסיורי אמנות בשכונה במטרה להרחיק בני נוער מהרחובות. "אנחנו נותנים להם מוזיקה ותרבות", אמר מולינה. "כך נפתחת בפניהם דלת אחרת".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.