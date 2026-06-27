כמעט שאין אדם שלא מכיר את הסיטואציה שבה משימה שהבטחנו שנשלים היום נדחית שוב ושוב למחר. בדיקה רפואית שמחכה חודשים, מייל שדורש תשובה, רעיון מצוין שממשיך לשכב במגירה או אפילו הכלים בכיור. לפעמים מדובר במטלה של חמש דקות, ולפעמים בחלום חיים שלם, אבל המנגנון דומה: אנחנו יודעים בדיוק מה צריך לעשות, מבינים למה זה חשוב, ובכל זאת לא עושים.

● להזמין אותה מנה או לנסות אחת חדשה? חוקרים הוכיחו משוואה שנכתבה על מפית מסעדה

● העבודה מהבית כאן כדי להישאר, גם אם חלק מהמנכ"לים לא אוהבים את זה

בעידן שבו רשימת המשימות רק הולכת ומתארכת, והסחות הדעת נמצאות במרחק לחיצה אחת, יותר ויותר אנשים מחפשים פתרון חיצוני שיעזור להם להתגבר על הפער שבין הרצון לביצוע.

"רוב האנשים רוצים שיקרצצו להם"

הצורך הזה הוליד בשנים האחרונות תעשייה קטנה ומפתיעה של "מנדנדים מקצועיים": אנשים שהפכו את מה שרובנו עושים לחברים, לבני זוג או לילדים למקצוע של ממש. הם מזכירים, בודקים, עוקבים, שואלים שאלות לא נוחות ובעיקר מסרבים לתת ללקוחות שלהם לשכוח את ההבטחות שהבטיחו לעצמם. חלקם עובדים עם יזמים ובעלי עסקים, אחרים מלווים אנשים בדרך להגשמת חלומות אישיים, ויש מי שמתמקדים דווקא במשימות היומיומיות שרובנו נוטים לדחות.

המכנה המשותף לכולם הוא ההבנה שדחיינות היא לא בהכרח בעיה של עצלות או חוסר משמעת, אלא לעיתים קרובות תוצאה של פחד, עומס וחוסר ודאות, או פשוט הצורך האנושי שמישהו יהיה שם.

"לא חשבתי שאגיע 'לקרצץ' לאנשים לשטוף כלים", מודה הילה מיכוביץ סיטון, מייסדת השירות "הקרציה מפולניה". כשהקימה את העסק שלה, מטרתה הייתה לעזור לאנשים להגשים את החלומות שלהם, אלא שלאורך הדרך גילתה שגם החלומות הגדולים ביותר נתקעים לעיתים בגלל אותם הדברים הקטנים שכולנו דוחים - חשבונות, טלפונים, סידורים ומשימות יומיומיות. "רוב האנשים רוצים שיקרצצו להם על הדברים שהם לא החלומות שלהם, כדי שיהיה להם זמן לחלומות שלהם", מספרת מיכוביץ סיטון.

היא מתארת את עבודתה בפשטות: "אני מקרצצת לאנשים, שזה בעצם אומר שאני מנדנדת להם שיעשו את הדברים שהם צריכים או רוצים לעשות". הלקוחות שולחים רשימת משימות, והיא וצוותה מוודאות שהן לא נשארות על הנייר. לדבריה, עצם הנוכחות של אדם נוסף בתהליך היא לעיתים כל מה שנדרש. "רוב הזמן אנחנו לא באמת צריכות לעשות הרבה, אלא רק פשוט להיות שם. העובדה שיש מישהו שכל הזמן מסתכל, מתעניין ומקשיב, מפעילה אנשים".

לאורך השנים פגשה מיכוביץ סיטון מגוון רחב של לקוחות ומטרות. היו כאלה שביקשו עזרה בכתיבת תזה או בהשלמת פרויקט ארוך שנים, בעוד שאחרים רצו לשלוח הצעות מחיר ללקוחות ("זאת המשימה שבעלי עסקים דוחים הכי הרבה"). אך יש גם את אלו שפנו אליה דווקא בתקופות משמעותיות במיוחד בחייהם. אחד המקרים הזכורים לה היה של לקוח שעבר טיפולי פוריות. "נדנדתי לו שלא יפסיקו", היא מספרת, "והיום יש ילד חמוד".

אבל אפילו היא הופתעה כשיום אחד קיבלה טלפון מאסיר מהכלא. "הוא רצה שאזכיר לו לכתוב שירה", היא מספרת. "אמרתי לו שהכול סבבה, רק שאין לי איך לכתוב לו, כי כל השירות שלי מבוסס על התכתבויות. אז הוא אמר לי: 'לא, זו לא בעיה, אני אתקשר אלייך'". היא צוחקת כשהיא נזכרת בשיחה. "בסוף זה איכשהו דעך, למזלי".

הסיפור אולי חריג, אבל מבחינתה הוא ממחיש עד כמה הצורך במישהו שילווה, יזכיר ויתעניין חוצה מגזרים, גילים ונסיבות חיים. "לכל אחד מאיתנו יש חלומות קטנים וגדולים, ואנחנו פשוט עומדים לעצמנו בדרך".

המחסום הרגשי שמניע את הדחיינות

אמנם, לא כל דחיינות נובעת מעומס או מחוסר ארגון. לפעמים המשימה נדחית שוב ושוב מסיבה אחרת לגמרי: פשוט לא נעים. לא נעים לבקש העלאת שכר. לא נעים לשלוח הצעת מחיר. לא נעים להתקשר ללקוח שחייב כסף. לא נעים להגיד "לא". ובמקרים רבים, דווקא התחושה הזו היא מה שעומד בין אנשים לבין הצעד הבא שהם יודעים שהם צריכים לעשות.

את הדינמיקה הזו חוקרת כבר יותר מעשור רונית כפיר, מייסדת העסק "נעים מאוד". כפיר, שבעבר עבדה כמעצבת פנים ולפני כן הייתה אשת תקשורת, גילתה לאורך השנים שחלק גדול מהחסמים שמונעים מאנשים להתקדם כלל אינם מקצועיים. "שמתי לב שאני והקולגות שלי עובדות מאוד קשה, אבל כל הזמן מעגלות מחירים למטה, נותנות הנחות ומעדיפות את האינטרסים של הלקוחות על פני שלנו", היא מספרת.

ההבנה הזאת הובילה אותה להרצאה שכתבה כמעט בן לילה, ובהמשך למפעל חיים. כפיר מלווה בעלות ובעלי עסקים, מנהלים ועצמאים בתהליכי ייעוץ, סדנאות והרצאות העוסקים בתקשורת, אסרטיביות, משא ומתן ובעיקר ביכולת לבקש את מה שמגיע לנו. לדבריה, אף שהכלים שהיא מלמדת משמשים גם בעולם העבודה, הם משפיעים לא פעם על מערכות היחסים האישיות. "הרבה נשים אומרות לי שזה עזר להן מול הילדים, מול בן הזוג או מול המשפחה. בסוף זה לא רק עסקי - זה קשור לאופן שבו אנחנו מתקשרות עם העולם".

לדבריה, רוב הקשיים שהיא פוגשת חוזרים שוב ושוב לאותם מקומות. "מה שהכי לא נעים לנו זה לבקש משהו עבור עצמנו, או להגיד לא למישהו אחר", היא אומרת.

לדברי כפיר, הקושי הזה בולט במיוחד אצל נשים. "לאורך השנים פגשתי אינספור נשים מוכשרות ומצליחות שמתקשות שלא מסוגלות לעמוד מול חדר של 20 איש ולספר על ההישגים שלהן", היא מספרת. "לא נעים להן. הן מרגישות שהן מתרברבות. והן לא - הן מציגות עובדות".

הדפוסים הללו, היא מסבירה, משפיעים ישירות גם על העולם העסקי. בעלות עסקים דוחות שיחות על כסף, נמנעות משליחת הצעות מחיר או חוששות לגבות תשלום, לא בהכרח בגלל קשיים מקצועיים אלא בגלל המטען הרגשי שמלווה את הפעולות הללו. "כשזה קשור לכסף, אנשים מרגישים שהם בעצם אומרים כמה הם שווים", היא מסבירה. "ואז מגיע הפחד: מה יקרה אם הצד השני יחשוב שאני שווה פחות?".

כשהיא נשאלת מה הייתה מייעצת למי שנמצאת במצבים כאלו, היא שולפת רשימת המלצות מסודרת. הראשונה היא לתעד הצלחות באופן קבוע. "לפתוח תיקייה של פידבקים, המלצות ומחמאות", היא אומרת. "נשים זוכרות היטב כל ביקורת שהופנתה אליהן, אבל מחמאות נעלמות מהר מאוד".

השלב הבא, לדבריה, הוא להחליף תחושות בעובדות. "אל תגידי 'אני עובדת טוב'. תבואי עם נתונים והישגים ספציפיים. הרבה יותר פרקטי לומר 'הבאתי ארבעה לקוחות חדשים' או 'הובלתי את הפרויקט הזה' מאשר לדבר בסיסמאות כלליות".

והעצה האחרונה היא להתאמן. "לא לחשוב מה תגידי, אלא ממש לומר את זה בקול רם", היא מסבירה. "לעשות חזרה גנרלית, לשמוע את עצמך אומרת את הדברים, זה טיפ זהב".

"החלטתי שאני הולכת ליילד חלומות"

עבור לא מעט אנשים, החסם אינו חוסר מוטיבציה אלא היעדר משאבים. רעיון טוב, ספר שרוצים לכתוב, משחק שרוצים לפתח או יוזמה חברתית שנראית מבטיחה יכולים להיתקע במשך שנים במגירה פשוט משום שאין דרך לממן אותם. בעשורים האחרונים צמח סביב האתגר הזה עולם מימון ההמונים, שמבוסס על רעיון פשוט: במקום לשכנע משקיע אחד או גוף גדול, פונים ישירות לקהילה ומאפשרים להרבה אנשים לקחת חלק קטן בדרך.

מיטל בר זוהר, שמכנה את עצמה "מיילדת פרויקטים", מלווה כבר יותר מעשור תהליכי מימון המונים. "אנשים חושבים שמימון המונים מסתכם בגיוס כספים", היא אומרת, "אבל בסוף מדובר בתהליך הרבה יותר גדול. אנחנו בונים מוצר, בונים קהילה ובודקים שיש לו מקום בעולם". עד היום ליוותה בר זוהר 574 פרויקטים, החל מספרים ומשחקים ועד אפליקציות, מוצרים חדשים ומיזמים חברתיים.

הדרך שלה לתחום החלה דווקא ממשבר אישי. בשנת 2015, כשהייתה בת 38, אובחנה עם סרטן הרחם ועברה ניתוח מורכב. במהלך תקופת ההחלמה כתבה רומן בשם "לולה", והחליטה להוציא אותו באמצעות מימון המונים. "זה היה הפרויקט הראשון במימון המונים שעשיתי בחיי", היא נזכרת. "לא הבנתי הרבה, אבל גייסתי הרבה יותר כסף ממה שהייתי צריכה, ו־500 ספרים נמכרו עוד לפני שהדפסתי ספר אחד".

החוויה הזאת שינתה את מסלול הקריירה שלה. "החלטתי שאם לא אלד יותר, אז איילד חלומות", היא מספרת. מאז היא מלווה יזמים, יוצרים ובעלי עסקים בתהליך שמתחיל הרבה לפני הגיוס עצמו ונמשך עד שהרעיון הופך למציאות.

בר זוהר רואה במימון המונים גם חלק מתופעה רחבה יותר שהיא מכנה "כלכלה חברתית" - מודל שבו הקהילה מגיעה לפני המוצר. לדבריה, בניגוד למודל העסקי המסורתי שבו יוצרים מוצר ורק אחר כך מנסים למכור אותו, מימון המונים מאפשר לבדוק מראש האם בכלל קיים קהל שמעוניין בו. "פעם היית משקיעה את כל הזמן והכסף בייצור, ורק אחר כך מגלה אם מישהו רוצה לקנות", היא מסבירה. "היום אפשר קודם לבדוק שיש אנשים שמתחברים לרעיון, ורק אז לצאת לדרך. זה חוסך הרבה מאוד אכזבות, אבל גם דורש לבנות מערכת יחסים אמיתית עם הקהילה".

דווקא בגלל זה, היא טוענת, מימון המונים הופך עבור רבים לתהליך אישי לא פחות מאשר עסקי. בשנים האחרונות קיבלה העבודה שלה תפנית משמעותית. אם בעבר רוב הפרויקטים שליוותה עסקו במוצרים, ספרים ויוזמות עסקיות, מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" חלק ניכר מהעשייה שלה עבר למיזמים חברתיים ולליווי משפחות החטופים.

"כמעט כל שנת 2024 נראתה אחרת", היא מספרת. "פתאום מצאתי את עצמי עובדת עם עמותות, משפחות חטופים ויוזמות שנולדו מתוך המלחמה". לדבריה, בשנה אחת בלבד גייסו הפרויקטים שליוותה כ־18 מיליון שקל.

מבחינת בר זוהר, זה ממחיש את מה שלמדה לאורך השנים: אנשים מוכנים להתגייס כשהם מרגישים חלק מסיפור גדול מהם. "בסוף", היא אומרת, "הכוח האמיתי נמצא בקהילה".

הבוט הסרקסטי ששומר על שלום הבית

לצד אנשי המקצוע, יש מי שמנסה לתת מענה באמצעים טכנולוגיים. ליזה כץ, מנכ"לית Neradot, חברת הייעוץ ל־AI, פיתחה את "נודניק" - בוט מבוסס בינה מלאכותית שמצטרף לקבוצות ווטסאפ ומזכיר למשתמשים לבצע את המשימות שהגדירו.

בהתחלה, "נודניק" בכלל לא נועד להפוך למוצר. כץ פיתחה אותו כדי לפתור בעיה פרטית. "בעלי, כמו הרבה מאוד גברים, שוכח לעשות כל מיני דברים שאני מזכירה לו", היא מספרת. "מצאתי את עצמי מזכירה לו את אותם הדברים שוב ושוב, ובאיזשהו שלב אמרתי שאם אני כבר עובדת ב־AI ומפתחת פתרונות לארגונים גדולים, אולי אפשר לפתור גם את הבעיה הקטנה הזאת".

מה שהחל כפרויקט אישי עבור בני הזוג הגיע בתחילה גם לחברים ולחברות, שנתנו גם הם לבוט לנסות לנהל את רשימות המשימות הזוגיות שלהם. "אנשים נורא התלהבו מזה", היא נזכרת. לאחר שראתה שהרעיון עובד גם מחוץ לבית, החליטה לפתוח אותו לקהל רחב יותר. פוסט שפרסמה בקבוצת פייסבוק הוביל לגל הצטרפות ראשון של כאלף משפחות. "חשבתי שאולי זה חד־פעמי", היא מספרת, "אז פרסמתי שוב - ועוד כאלף זוגות הצטרפו".

''זוכר הכל ומזכיר בזמן''. הבוט ''נודניק'' / צילום: אתר החברה

המודל פשוט: הבוט מצטרף לקבוצת ווטסאפ של בני זוג, רושם משימות ותאריכי יעד, ועוקב אחריהם לאורך הזמן. "כשאנשים מדברים בקבוצה, המשימות פשוט נעלמות בתוך כל ההודעות", מסבירה כץ. "הרעיון היה שיהיה מישהו שיזכור הכול ויזכיר בזמן". לדבריה, בתוך כחודש וחצי נפתחו באמצעות המערכת קרוב ל־8,000 משימות, וכמעט 2,000 מהן כבר הושלמו.

נכון להיום הבוט מיועד לשני משתתפים בלבד, אך כץ כבר בוחנת את הצעד הבא. "פנו אליי אנשים שביקשו גרסה לקבוצות גדולות יותר", היא מספרת. "לצוותים קטנים, למשרדים או לקבוצות עבודה. זה משהו שאני חושבת עליו". בינתיים, השירות עדיין ניתן ללא תשלום. "זה עולה לי כמה מאות שקלים בחודש, אבל כרגע אני עושה את זה בשביל הכיף. אני מנסה להבין לאן זה יכול להתפתח".

אחת ההפתעות בדרך הייתה שלא רק המשימות דרשו התאמות - גם האישיות של הבוט. בתחילת הדרך "נודניק" ניחן באופי סרקסטי למדי. "אנחנו אוהבים הומור כזה בבית", היא צוחקת. אלא שלא כולם התחברו לסגנון, ורבים מהמשתמשים ביקשו גרסה קצת יותר חיובית. בעקבות הפניות נוספה גם אפשרות ידידותית יותר, שמחליפה את ההערות הסרקסטיות במחמאות ועידוד. "יש אנשים שמגיבים טוב יותר לחיזוקים".

מבחינת כץ, זה חלק מהקסם של הפרויקט. "אני רואה את צילומי המסך שאנשים שולחים, זוגות שמתווכחים עם הבוט, רבים איתו או צוחקים ממנו", היא מספרת. "בסוף עשיתי את זה בשבילנו, אבל אם בדרך זה גם עוזר לעוד זוגות ומכניס קצת יותר שקט ושלום בית, אז מבחינתי הרווחתי".