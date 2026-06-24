העבודה מהבית רחוקה מלהיעלם. למעשה, נראה שהיא כאן כדי להישאר. בשנתיים האחרונות הכריזו שוב ושוב חברות גדולות, בקול תרועה רמה, כי הן מחייבות את עובדיהן לבלות יותר זמן במשרד. הום דיפו, טארגט, מיקרוסופט, M3 ואינטל - הרשימה עוד ארוכה.

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"אני מגיע למשרד, ואז שואל את עצמי: איפה כולם?" התלונן מנכ"ל ג'יי.פי מורגן צ'ייס, ג'יימי דיימון, בהקלטה שהודלפה למגזין הכלכלי Barron's בתחילת 2025. הבנק חייב את עובדיו לשוב למשרד חמישה ימים בשבוע החל ממרץ אשתקד.

אולם כאשר בוחנים את המשק הרחב יותר, הנתונים מצביעים על כך שמגמת החזרה למשרד נעצרה.

העבודה מהבית: רבע מהחודש, בממוצע

לפי סקר חודשי בנושא עבודה מהבית שניהלו הכלכלנים חוסה מריה באררו, ניקולס בלום וסטיבן דייוויס, בחודש מאי שיעור ימי העבודה המלאים שבוצעו מהבית עמד על ממוצע של 26%. מדובר בירידה קלה בלבד לעומת 27% שנרשמו שנתיים קודם לכן. ב־2022 שיעור עמד על כ־30%, כאשר חברות עדיין היו בעיצומו של המעבר מתקופת מגפת הקורונה.

לשם השוואה, נתוני משרד העבודה האמריקאי מראים כי ב־2019, לפני פרוץ המגפה, רק כ־7% מימי העבודה בוצעו מהבית.

"הנתונים אכן נראים מנוגדים לתפיסת העולם של ג'יימי דיימון, שלפיה העבודה מרחוק מתה", אמרה אמה הרינגטון, כלכלנית מאוניברסיטת וירג'יניה החוקרת עבודה מרחוק.

נראה כי שיעור העבודה מרחוק הגיע לנקודת איזון חדשה, בה בהשוואה לעבר, הרבה יותר עובדים ממשיכים לעבוד מהבית לפחות בחלק מהזמן.

גם נתונים אחרים מציירים תמונה דומה. חברת האבטחה Kastle Systems, העוקבת אחר שימוש בכרטיסי כניסה למשרדים, מצאה כי שיעור התפוסה הממוצע במקומות העבודה בעשר ערים מרכזיות היה גבוה רק במעט לעומת השנה שעברה. נתוני טלפונים סלולריים שאספה חברת הטכנולוגיה Placer.ai הראו כי מספר הביקורים הממוצע במשרדים לכל יום עבודה במאי היה נמוך ב־32% מרמתו במאי 2019. בחודש המקביל אשתקד הוא היה נמוך ב־35% לעומת אותה רמה ב־2019.

26%

ממוצע ימי העבודה המלאים מהבית בחודש מאי 2026

הפער בין הכרזות המנכ"לים לשטח

הפער בין ההכרזות המתוקשרות של כמה מהחברות הגדולות בארה"ב על חובת חזרה למשרד לבין הנתונים הרחבים יותר עשוי לנבוע, בין היתר, מכך שלמרות גודלן, אותן חברות מייצגות רק חלק מכוח העבודה האמריקאי, המונה 163 מיליון עובדים.

כמובן, עובדים רבים כלל אינם יכולים לעבוד מרחוק. עובדי מפעלים, אחיות וטבחים, למשל, חייבים להגיע למקום העבודה. לפי סקר העבודה מהבית, קרוב לשני שלישים מהעובדים נמצאים באתר העבודה בכל ימות השבוע. רק כ־10% עובדים מרחוק באופן מלא, בעוד שמודלים היברידיים נפוצים הרבה יותר.

חלק מהמעסיקים מוצאים דרכים לעודד עובדים לשוב לעבודה מהמשרד, למשל באמצעות קידום עובדים המגיעים לעיתים תכופות יותר או באמצעות דרישה מעובדים חדשים לעבוד מהמשרד.

אולם עבור אחרים, כך נראה, העבודה מהבית פשוט עובדת.

בלום, כלכלן מאוניברסיטת סטנפורד, מציין כי רבים מהמנכ"לים העומדים בראש חברות גדולות הם מבוגרים יחסית. במחקר שערך עם עמיתיו נמצא כי עובדים בחברות שבראשן עומדים מנכ"לים צעירים עובדים מהבית בתדירות גבוהה יותר מאשר עובדים בחברות המנוהלות בידי מנכ"לים מבוגרים.

"אם בוחנים מנכ"לים שהיו בני 40 ומטה בתקופת המגפה, מגלים שכיום יש סבירות הרבה יותר גבוהה שהם יאפשרו לפחות מודל עבודה היברידי בחברות שלהם", אמר בלום. "מנכ"לים מבוגרים יותר פשוט פחות רגילים לזה מבחינה דורית."

זו אחת הסיבות לכך שבלום סבור שבעתיד העבודה מרחוק דווקא תתרחב ולא תצטמצם. עם הזמן, מנהלים מבוגרים יפרשו ויוחלפו באנשים צעירים יותר, שחשים יותר בנוח עם עבודה מהבית, לפחות בחלק מהזמן.

ולא רק מנכ"לים צעירים פתוחים יותר לרעיון העבודה מהבית. כך גם חברות צעירות, ציין פריתוויראג' צ'ודהורי, כלכלן מבית הספר לכלכלה של לונדון. לדבריו, מדובר בנקודה חשובה משום שמבחינה היסטורית, עיקר הגידול בתעסוקה בארה"ב לא מגיע מחברות ותיקות ומבוססות, אלא מסטארטאפים קטנים בדרכם להפוך לענקיות של המחר.

"חברות אלה משקיעות בשיטות ניהול שמאפשרות למודל הזה לעבוד, וחלק מהן יצמחו ויהפכו לדור הבא של חברות הענק", אמר.

אמה הרינגטון, כלכלנית מאוניברסיטת וירג'יניה, אינה בטוחה ששיעור העבודה מהבית צפוי לעלות באופן משמעותי, אך היא בהחלט סבורה כי ייתכן גידול הדרגתי ככל שהטכנולוגיות המאפשרות עבודה מרחוק ימשיכו להשתפר.

התפתחות כזו עשויה להיטיב עם קבוצות מסוימות. במחקר שערכה עם הכלכלן מתיו קאהן, למשל, הרינגטון הראתה כיצד העבודה מהבית אפשרה ליותר נשים עם ילדים להישאר בשוק העבודה.

בנוסף, נתוני משרד העבודה האמריקאי מצביעים על עלייה משמעותית בשיעור התעסוקה של אנשים עם מוגבלויות מאז המגפה, ככל הנראה לפחות חלקית בזכות הגמישות שמאפשרת עבודה מהבית.

למרות הכל: גם לעבודה מהמשרד יש יתרונות

עם זאת, היא מודאגת גם מחלק מהחסרונות הנלווים ליתרונותיה של העבודה מהבית.

במחקר שפורסם החודש בכתב העת Science הציגו הרינגטון, נטליה עמנואל ואמנדה פאלאיס ממצאים שלפיהם העבודה מרחוק הפכה את האמריקאים לבודדים יותר ולכאלה הסובלים ממצוקה נפשית בשיעור גבוה יותר.

בנוסף, במחקר שעתיד להתפרסם בכתב העת Quarterly Journal of Economics, שלוש הכלכלניות מראות כי עובדים צעירים מפיקים תועלת מעבודה בסמיכות לעובדים בכירים יותר, ומציגות ראיות לכך שהתרחבות העבודה מרחוק עשויה לפגוע בסיכויי התעסוקה של בוגרי מכללות צעירים.

יתרה מכך, היתרונות של העבודה מהבית מורגשים כמעט מיד, לפחות מבחינת העובדים. שעות שנחסכות בנסיעות לעבודה וממנה, או האפשרות להפעיל מכונת כביסה במהלך היום. אך החסרונות נוטים להתגלות רק בטווח הארוך יותר.

הרינגטון ציינה "אתם לא מפתחים את הכישורים שהייתם רוכשים בעבודה פנים אל פנים, והתהליך האיטי הזה עלול להפוך אנשים לפחות פרודוקטיביים בטווח הארוך".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.