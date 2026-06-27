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בארץ הנסיגה, אזורי הפיילוט - והמו"מ : הנוסח המלא של ההסכם עם לבנון
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הנסיגה, אזורי הפיילוט - והמו"מ על הסכם שלום: הנוסח המלא של ההסכם עם לבנון

צה"ל יבצע נסיגה הדרגתית מדרום לבנון • הנסיגה תותנה בפירוק חיזבאללה מנשק, ורק לאחר שצבא לבנון יקבל אחריות מלאה על אזורי פיילוט מוסכמים • כוחות צבא ארה"ב ביצעו תקיפות נגד איראן "בתגובה עוצמתית" למתקפה שביצעה איראן על אוניית סוחר שעברה במצר הורמוז •  באיראן מאיימים: "ההפרה הפזיזה של הפסקת האש" תוביל ל"נסיגה וחרטה" מצד ארה"ב • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 08:30
שגריר ישראל בארה''ב יחיאל לייטר נואם לצד מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו, יועץ מחלקת המדינה דניאל הולר ושגרירת לבנון בארה''ב נאדה חמאדה בוושינגטון, ארה''ב / צילום: Reuters, Ken Cedeno
שגריר ישראל בארה''ב יחיאל לייטר נואם לצד מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו, יועץ מחלקת המדינה דניאל הולר ושגרירת לבנון בארה''ב נאדה חמאדה בוושינגטון, ארה''ב / צילום: Reuters, Ken Cedeno


עדכונים שוטפים

07:42 - נציגי ישראל ולבנון חתמו אמש (שישי) בוושינגטון על הסכם מסגרת בין שתי המדינות.

ההסכם קובע את התנאים לשינוי המציאות הביטחונית בגבול הצפון. המטרה המרכזית של שני הצדדים במזכר הבנות זה היא להסיג את כל ההשפעה האיראנית מלבנון. לכתבה המלאה

06:35 - סוכנות הידיעות האיראנית מהר מדווחת כי לא נגרם נזק לנמל באי סיריק בעקבות התקיפה האמריקנית הלילה

01:34 - דיווח באיראן: משמרות המהפכה תקפו מספר מוקדים של צבא ארצות הברית במפרץ הפרסי

01:23 - ואנס על התקיפה באיראן: אלימות תיענה באלימות

סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס על המתקפה באיראן: אלימות תיענה באלימות. אם לאיראן יהיו חילוקי דעות לגבי האופן שבו מזכר ההבנות מיושם - "הם יכולים להרים טלפון".

01:16 -

יו"ר ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט האיראני: טראמפ לא גילה מחויבות לעקרונות המשא ומתן או הפסקת האש. "ההפרה הפזיזה של הפסקת האש" תוביל ל"נסיגה וחרטה" מצד ארה"ב.

00:51 - גורם אמריקני רשמי מאשר: התקיפות באיראן הסתיימו

00:30 - משמרות המהפכה: תגובתנו למתקפה האמריקנית תהיה "מהירה ונחרצת"

משמרות המהפכה הודיעו כי תגובתם למתקפה האמריקנית תהיה "מהירה ונחרצת". עוד אמרו כי הדפו מתקפה של ארצות הברית נגד האי סיריק במצר הורמוז.

23:31 - צבא ארה"ב: ביצענו תקיפות נגד איראן

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר כי כוחות הצבא ביצעו תקיפות נגד איראן "בתגובה עוצמתית" למתקפה שביצעה אתמול על אוניית סוחר שעברה במצר הורמוז.

מטוסי חיל האוויר האמריקני תקפו אתרי אחסון של טילים וכטב"מים איראניים, וכן אתרי מכ"ם חוף. "התוקפנות הבלתי מוצדקת של הכוחות האיראניים נגד ספנות מסחרית היוותה הפרה ברורה של הפסקת האש. יתרה מכך, התנהגותה המסוכנת של איראן פגעה בחופש השיט, בשעה שיותר ויותר סחר עולמי עובר דרך נתיב הסחר הבין-לאומי החיוני".

פורסם לראשונה ב-N12