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דיווח: בניגוד להצהרות: ישראל בדרך לנסיגה חלקית מדרום לבנון

ישראל בדרך לנסיגה חלקית מדרום לבנון • מניין ההרוגים ברעידות האדמה בוונצואלה עלה ל-235 • האו"ם מקפיא את פינוי הספינות לאחר תקיפת מכלית • ספינת משא נפגעו על ידי כטב"ם איראני במצר הורמוז • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 07:24
כלי השיט חוזרים לנוע במצר הורמוז, השבוע / צילום: Reuters, Stringer
כלי השיט חוזרים לנוע במצר הורמוז, השבוע / צילום: Reuters, Stringer


עדכונים שוטפים

6:30- בדרג המדיני ממשיכים לומר כי ישראל לא תיסוג מרצועת הביטחון, אך במסגרת השיחות עם לבנון בתיווך אמריקני מתגבש פיילוט שבמרכזו נסיגה ישראלית מצומצמת משטח שבשליטת צה"ל. לכתבה המלאה

5:07- ארגון הימאות הבינלאומי של האו"ם (IMO) הודיע על הקפאה זמנית של תוכנית החירום לפינוי מאות ספינות ואלפי ימאים התקועים במפרץ הפרסי, וזאת בעקבות תקיפת ספינת מכולות של ענקית הספנות 'אוורגרין' הנושאת דגל סינגפור סמוך לחופי עומאן.

התקרית, שגורמים רשמיים בארה"ב מייחסים לאיראן, מגיעה שבועות ספורים בלבד לאחר חתימת הסכם השלום הזמני בין וושינגטון לטהראן, אשר הביא להרגעת הרוחות ולחזרתה החלקית של תנועת המכליות במצר. ברקע לתקיפה, צבא איראן שיגר אזהרה חריפה לכלי שיט מפני שימוש בנתיב הפינוי הדרומי שאישר האו"ם, והבהיר כי כל תוואי שייקבע ללא אישורו ישקף סכנה ממשית - צעד המאותת על כוונת טהראן להדק מחדש את אחיזתה בנתיב האנרגיה הקריטי.

4:45- מניין ההרוגים ברעידות האדמה בוונצואלה עלה ל-235, כך לפי שר הבריאות המקומי

3:04- דיווח ב-CNN: ספינת משא נפגעו על ידי כטב"ם איראני במצר הורמוז, כך מסר גורם מדיני

פורסם לראשונה ב-N12