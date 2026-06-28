כתב אישום הוגש היום (א') נגד סגן ראש עיריית באר יעקב המכהן, נועם ששון, ושישה נאשמים נוספים, בהם קבלנים וחברו, בפרשת שחיתות שלטונית במכרזים במיליוני שקלים.

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פרקליטות מחוז מרכז מייחסת לששון, המחזיק בתיק ההנדסה בעיריית באר יעקב, כי פעל בין השנים 2020-2019 בניגוד עניינים חריף, תוך מרמה והפרת אמונים, בקידום האינטרסים הכלכליים של חברו גיורא שבתאי, בכל הנוגע לשיפוץ מוסדות חינוך בבאר יעקב. נטען כי ששון פעל תוך ניצול תפקידו, מעמדו וקשריו במועצה להטבת ענייניו של שבתאי.

לפי כתב האישום, שבתאי ונאשמים נוספים קיבלו במרמה בנסיבות מחמירות התקשרות עם המועצה בסך של למעלה ממיליון שקל, וכן ביצעו עבירות הלבנת הון.

כתב האישום, שהוגש על-ידי עו"ד אלחנן דרייפוס מפרקליטות מחוז מרכז, גם מייחס לששון סיוע לחבר ילדות אחר בניגוד עניינים, תוך ניצול תפקידו, על-מנת שיזכה במכרז לביצוע שיפוצים במוסדות חינוך במועצה בסך של עשרות אלפי שקלים.

זכייה במרמה במכרז של מיליונים

בנוסף, כתב האישום מייחס לששון ולקבלן הסעות, חברו הקרוב ושותפו העסקי, זכייה במרמה בנסיבות מחמירות במכרז הסעות לשלוש שנים בהיקף של למעלה מ-20 מיליון שקל.

נטען כי הוועדה למניעת ניגוד עניינים במשרד המשפטים פסלה את ההשתתפות במכרז של חברת ההסעות של דאואן, בשל החזקה משותפת של השניים בקרקע. עקב קביעת הוועדה, החליטו השניים לפרק את השותפות ביניהם באופן פורמלי, על דרך של מכירת המניות של אחד מהם לשני, אולם זאת למראית עין בלבד, שכן הם המשיכו להחזיק בשותפות בקרקע בפועל. כמו כן, בהמשך יצרו השניים שותפות עסקית נוספת בקרקע אחרת.

עוד עולה מכתב האישום כי במהלך החקירה הגיע ששון לבניין המועצה, התפרץ לעבר מהנדסת המועצה, צעק וקילל אותה על רקע עדותה במשטרה.

כתב האישום מייחס לששון שלושה אישומים בגין ביצוע עבירות של מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שבועת שקר וכן איומים והטרדת עדה.

התיק נחקר על-ידי להב 433 במשטרת ישראל.

עורכי דינו של ששון: "חשדות חסרי שחר"

עורכי הדין ינון סרטל וניר לזר, המייצגים את נועם ששון, מסרו בתגובה: "למעלה משש שנים לאחר שהחלה החקירה במסגרתה הועלו חשדות שהתבררו כחסרי שחר בדבר קבלת שוחד, עבירות מס והלבנת הון, הוגש היום כתב אישום לבית המשפט, אשר בעיקרו מייחס למר ששון הפרת אמונים. טענה זו, כמו החשדות האחרים, תתברר במהלך המשפט כחסרת יסוד.

"מר ששון וא נציג ציבור מסור הפועל לרווחת תושבי באר יעקב במסירות רבה, נהנה מאמונו של ציבור התושבים, ומעולם לא עלה בדעתו להפר אמון זה. כך בכוונתו להמשיך ולפעול גם בעתיד".

*** חזקת חפות: נועפ ששון ויתר הנאשמים לא הורשעוף ועומדת להם חזקת החפות.