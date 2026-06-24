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משפט החשוד בשחיתות שנחקר השבוע: יוסי אסרף, ראש מועצת גבעת זאב
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שחיתות

החשוד בשחיתות שנחקר השבוע: יוסי אסרף, ראש מועצת גבעת זאב

החקירה נפתחה כחקירה סמויה באמצעות מידע שהתקבל ביאח"ה, ועברה לחקירה גלויה, במסגרתה עוכב אסרף לחקירה, וכן בוצעו חיפושים בבתים ובמועצת גבעת זאב, ואף זומנו לחקירה בכירים נוספים במועצה

ג'ניפר סילון 13:47
יוסי אסרף, ראש מועצת גבעת זאב / צילום: ראובן קפוצ'ינסקי
יוסי אסרף, ראש מועצת גבעת זאב / צילום: ראובן קפוצ'ינסקי

החשוד בעבירות שחיתות ציבורית שעוכב השבוע (ב') לחקירה הוא יוסי אסרף, ראש מועצת גבעת זאב. זאת, לאחר חקירה סמויה של היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433.

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הפעילות החקירתית נמצאת בראשיתה, וצפויות להתבצע פעולות נוספות. החקירה נפתחה כאמור כחקירה סמויה באמצעות מידע שהתקבל ביחידה, ועברה לחקירה גלויה, במסגרתה עוכב אסרף לחקירה, וכן בוצעו חיפושים בבתים ובמועצת גבעת זאב, ואף זומנו לחקירה בכירים נוספים במועצה. במקביל, התבצעו פעולות חקירה ואכיפה שונות במספר אתרים בשטח המועצה.

הגורמים הלוקחים חלק בחקירה זו ומשתפים פעולה הם המינהל האזרחי, רשות המסים, חברת החשמל, הפרקליטות האזרחית, הרשות לאכיפה במקרקעין ועוד.

*** חזקת החפות: יוסי אסרף לא הואשם ולא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.