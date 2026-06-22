ראש רשות מקומית עוכב לחקירה בחשד לשחיתות

לאחר חקירה סמויה, היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 עיכבה הבוקר (ב') לחקירה ראש רשות מקומית בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית.
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הפעילות החקירתית נמצאת בראשיתה, וצפויות להתבצע פעולות נוספות. החקירה נפתחה כאמור כחקירה סמויה באמצעות מידע שהתקבל ביחידה, והבוקר ביאח"ה עברו לחקירה גלויה, במסגרתה עוכב לחקירה ראש הרשות, וכן מבוצעים חיפושים בבתים וברשות המקומית, ואף זומנו לחקירה בכירים נוספים ברשות. במקביל מתבצעות החל מהבוקר פעולות חקירה ואכיפה שונות במספר אתרים בשטח המועצה.
הגורמים הלוקחים חלק בחקירה זו ומשתפים פעולה הם המינהל האזרחי, רשות המסים, חברת החשמל, הפרקליטות האזרחית, הרשות לאכיפה במקרקעין ועוד.
*** חזקת החפות: ראש הרשות המקומית לא הואשם ולא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.
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