מכשירי אנדרואיד התריעו שניות לפני האסון בוונצואלה. מה יקרה בישראל?

שניות לפני שתי רעידות האדמה העוצמתיות שהתרחשו בונצואלה בסוף השבוע, מיליוני תושבים קיבלו התרעה לטלפונים הניידים שלהם, אם היה ברשותם מכשיר אנדרואיד.

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מאחר שבונצואלה אין מערכת התרעה לאומית, המידע הגיע ממערכת התרעות רעידות האדמה של גוגל הפועלת בכ־100 מדינות ומבוססת על למעלה משני מיליארד מכשירים ניידים המשמשים כחיישנים סיסמיים בזכות אחד הרכיבים המובנה בהם, חיישן שמזהה את סיבוב המסך. על פי דיווחים בעולם, מכשירי אייפון במדינה לא התריעו על הסכנה.

צוותי החילוץ בוונצואלה לאחר רעידת האדמה / צילום: Reuters

איך עובדת המערכת?

הטלפונים משתמשים בחיישן התאוצה כדי לזהות רעידות, וכאשר מכשירים רבים באותו אזור שולחים אותות דומים לשרת של גוגל, המערכת מסיקה שמתרחשת רעידת אדמה.

המערכת נסמכת על כך שרעידות אדמה מייצרות שני סוגי גלים: גלי P מהירים וקלים יותר שמגיעים ראשונים, וגלי S איטיים והרסניים יותר. כאשר מכשירי אנדרואיד נייחים מזהים את גלי ה־P, נשלחת קריאה לשרתי גוגל, שמצליבים את המידע ומפיצים התרעה לאזור לטלפונים באזור.

על פי דיווחים, בונצואלה המערכת של גוגל זיהתה את הגלים תוך 3 שניות ושלחה התרעות ראשונות תוך 9 שניות בלבד מרגע תחילת הרעידה באדמה. ככל שהאירוע התפתח ועוצמתו גברה, המערכת עדכנה את הנתונים והרחיבה את טווח ההתרעה, שהגיעה בסופו של דבר לכ־11.4 מיליון בני אדם.

כאשר מזוהה רעידת אדמה בעוצמה של 4.5 ומעלה, המערכת שולחת למשתמשים באזור המושפע התרעה ראשונה, המוגדרת כ"שים לב", ומיועדת לרעידות קלות: התרעה זו מכבדת את הגדרות המכשיר (כמו מצב שקט או "נא לא להפריע").

השנייה היא התרעת "פעל עכשיו", המיועדת לרעידות בינוניות עד חזקות. מטרתה היא למשוך תשומת לב מיידית, ולכן היא מדליקה את המסך, משמיעה צליל חזק ועוקפת את מצב "נא לא להפריע". לחיצה על כל אחת מההתרעות הללו מציגה למשתמשים הנחיות בטיחות פשוטות להתנהלות, לצד מפה מפורטת עם הערכה ראשונית של מיקום הרעידה ועוצמתה.

מה קורה בישראל

להבדיל מונצואלה, בישראל ישנה מערכת התרעה לאומית לרעידות אדמה, המופעלת ע"י רשות החירום הלאומית, המכון הגיאולוגי ופיקוד העורף ומכונה "תרועה". המערכת מופעלת באמצעות רשת גלאים סיסמיים הפרוסה ברחבי המדינה, אשר מזהה רעידות אדמה בראשיתן החל ממגניטודה 4.5 - עוצמה בעלת פוטנציאל לגרום נזק וסכנת חיים. מטרת ההתרעה היא לספק לאזרחים זמן ראשוני כדי להגיע למקום בטוח.

אפליקציית פיקוד העורף מספקת התרעה אישית בנייד לפי מיקומים, ומציגה כיתוב על המסך לצד צליל אזעקה קצר. מכיוון שזו מערכת לאומית, אין חשש להבדל בין אנדרואיד לאייפון, וכולם צפויים לקבל את ההתרעות באותה צורה.