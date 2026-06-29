מגמה מעורבת באסיה; עליות בחוזים בניו יורק

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:48

באסיה הבוקר מגמה מעורבת - בורסת טוקיו יורדת ב-0.1%, דרום קוריאה והונג קונג מזנקות בכ-2% וסין בכ-0.2%.

החוזים בוול סטריט מצביעים על היתכנות לשבוע מעט טוב יותר - דאו ג'ונס עולה ב־0.2%, S&P 500 ב־0.4% נאסד"ק ב-0.7%. בשישי לא יתקיים מסחר לרגל יום העצמאות שחל בשבת.

החששות סביב בועת הבינה המלאכותית, שוק האשראי הפרטי, שיבושי שרשראות האספקה שנמשכים בעקבות המלחמה והריבית הגבוהה - כל הביאו את וול סטריט לחתום בשישי רצף של חמישה ימי ירידות, גם דוחות חזקים במיוחד של יצרנית השבבים מיקרון לא הושיעו. מדד S&P 500 ומדד נאסד"ק ירדו בכל אחד מימי המסחר של השבוע הקלנדרי - לראשונה מאז אפריל 2024 - והשלימו ירידות שבועיות של כ-2% וכ-4.6%, בהתאמה.

התחזית האופטימית שפרסמה מיקרון לאחר נעילת המסחר ביום רביעי אמנם עוררה תחילה ציפיות להתאוששות, אך המומנטום דעך במהירות, במיוחד לאחר שאפל ומיקרוסופט הודיעו כי יעלו את מחירי מחשבי ה-MacBook וקונסולות המשחק Xbox, בהתאמה.

העלאות המחירים המחישו את הלחצים הגוברים על הלקוחות הסופיים של יצרניות שבבי הזיכרון. מניית אפל צנחה ביותר מ-6% ביום חמישי - יום המסחר הגרוע ביותר שלה זה יותר משנה - בעוד שמיקרוסופט נגעה בשפל של 52 שבועות, לפני שהתאוששה ביום שישי.

גם מניות השבבים עצמן המשיכו להיחלש. מדד השבבים של פילדלפיה (SOX) צנח ב-7.9% והשלים את השבוע הגרוע ביותר שלו זה למעלה משנה. אנבידיה צנחה ב-8.6% - השבוע הגרוע ביותר שלה מאז אפריל 2025, המחיקה גרעה ממנה כ-439 מיליארד דולר בשווי שוק.

גם מניית SpaceX התקשתה לשמור על המומנטום, לאחר שוויתרה על חלק ניכר מהעליות החדות שרשמה מאז ההנפקה. ביום שישי היא אף ירדה לזמן קצר מתחת למחיר הפתיחה שלה, 150 דולר למניה, לפני שהתאוששה וסיימה את יום המסחר בעלייה קלה של 0.2%, במחיר של 153 דולר למניה.

● השבוע הכי גרוע מזה 25 שנה: מדוע הענישה וול סטריט את מניית אורקל?

לעומת זאת, מניות התוכנה זינקו - דומה שהמשקיעים העדיפו להגדיל חשיפה לחברות תוכנה עם מודל הכנסות מבוסס שירותים ויכולת תמחור גבוהה יותר. בתוך כך בלטו במיוחד מיקרוסופט, לצד סרוויסנאואו ומאקרו־שחקניות נוספות בתחום הענן והתוכנה הארגונית, שעלו ותרמו לעלייה במדד IGV, שקיזזה חולשה נקודתית במניות כמו אורקל שנחלשה באותו יום אך לא הצליחה להפיל את המגמה הכללית.

תעוד נוסף לרוטציה בוול סטריט - מניות הקשורות לכלכלה ה"אמיתית" הפגינו עמידות גבוהה יותר השבוע,בתוך כך בלט במיוחד סקטור הבריאות במדד S&P 500, שזינק ב־7.9% והגיע לשיא חדש בסיום יום המסחר ביום שישי, כאשר מניית ג’ונסון אנד ג’ונסון עלתה ביותר מ־11% והשיגה את השבוע הטוב ביותר שלה מאז אוקטובר 2008, מהלך שהעלה את שווי החברה אל מעבר ל־600 מיליארד דולר לראשונה.

גם סקטור ה־Utilities, שנתפס הן כהגנה והן כנהנה מביקוש החשמל הגובר של מהפכת ה־AI, עלה ב־3.9% השבוע, בעוד שמניות מוצרי הצריכה הבסיסיים הוסיפו כ־1.5% נוספים, כסקטור מקלט קלאסי בתקופות תנודתיות.

העליות הללו תרמו לכך שמדד ה־S&P 500 במשקל שווה עקף השבוע את המדד המרכזי בפער השבועי החד ביותר מאז 2020, מה שמעיד על פיזור רחב יותר של הביצועים מעבר למניות הענק.

גם בשוק האג"ח הקונצרניות קורים דברים: SpaceX גייסה כ־25 מיליארד דולר באג"ח שזכו לביקושי שיא, מה שיצר תחושה של עסקה מדהימה והוביל בתחילה לירידה במרווחי הסיכון. ההפתעה הגיעה כשהמסחר בשוק המשני התהפך במהירות, והאג"ח החלו להיחלש בניגוד מוחלט לציפיות לאחר הביקושים החריגים.

לפי גורמים בשוק, אגרות החוב של החברה לפדיון ב־2056 נסחרו במרווחים גבוהים בכ־0.28 נקודת אחוז מעל מחיר ההנפקה, שנקבע על 1.75 נקודות אחוז מעל אג"ח ממשלת ארה״ב, מה שמעיד על ירידת ערך מהירה יחסית לאחר תחילת המסחר.

הפסדי הנייר מההנפקה תפחו לכ־305 מיליון דולר נכון לסוף יום חמישי. החלק הארוך יותר של הסדרה, שעורר מלכתחילה ספקנות רבה יותר בקרב משקיעים, מחק למעשה את כל ההתכנסות במרווחים שנרשמה לאחר ההנפקה, כאשר ביקושי השיא שעמדו על כ־90 מיליארד דולר כבר לא מצליחים לתמוך במחירים.

גם אם חלק מהלחץ על האג"ח של SpaceX מוסבר בגורמים טכניים כמו גידור של קרנות גידור או סגירת פוזיציות שורט, היקף התרחבות המרווחים החריג מצביע על המאפיין הייחודי של החברה בעיני השוק. SpaceX, שהגיעה לשווי שיא של כ־2.6 טריליון דולר, הצליחה לגייס בדירוג השקעה למרות ציפיות לתזרימי מזומנים שליליים במשך שנים ותלות גבוהה באילון מאסק, שאף סומנה על ידי פיץ' כגורם סיכון מרכזי לדירוג, אך התנהגות האג"ח שלה נחשבת לחריגה.

כך למשל, באג"ח של אנבידיה שגייסה 25 מיליארד דולר החודש, המרווחים התרחבו בכ־8 נקודות בסיס בלבד מאז ההנפקה, תנועה מתונה יחסית, בעוד שבאג"ח ארוכות יותר של אלפבית שנמכרו בפברואר נרשמה דווקא התכווצות במרווחי הסיכון. באופן כללי, עלייה במרווחים משקפת תפיסה של סיכון אשראי גבוה יותר, ובמקרה של SpaceX עקום התשואה כבר מתקרב לזה של אורקל, שגם היא חוותה הרחבת מרווחים לאחר ההנפקה.

הביקוש לעסקה של SpaceX היה חזק במיוחד בחלק הקצר של הסדרה, עם העדפה ברורה לאג"ח לחמש שנים שאפשרו לחברה להוזיל עלויות מימון בצורה משמעותית יותר, בעוד שהביקוש לאג"ח ל־20 ו־30 שנה היה חלש יותר. במקביל, שוק החוב הגלובלי מוצף השנה בהנפקות ענק של חברות טכנולוגיה שמגייסות הון למימון בום הבינה המלאכותית, כאשר היקף ההנפקות בדרגת השקעה בארה״ב הגיע ל־175 מיליארד דולר מתחילת יוני - שיא חודשי היסטורי שחצה את רמת 2020.

מחירי הנפט עולים הבוקר על רקע החשש מפגיעה נוספת באספקת האנרגיה. נפט מסוג ברנט התחזק ב־0.8% ל־72.57 דולר לחבית, בעוד שנפט WTI האמריקאי עלה ב־1.1% ל־70 דולר לחבית.

מחירי הנפט ירדו השבוע בחדות (10.6%- למחיר חבית ברנט ) לרמתם ערב המלחמה עם איראן, על רקע עלייה במספר המכליות שעברו במצר הורמוז ומתן רישיון אמריקאי לאיראן למכור נפט בשוק הבינלאומי לתקופה של 60 יום. בכירים בממשל האמריקאי הבהירו כי איראן לא תגבה דמי מעבר (tolls) במצר הורמוז, כך שגברו ההערכות כי שרשראות האספקה בעולם יחזרו למצבן טרום המלחמה.

בגזרת המאקרו, יפורסמו השבוע בארה"ב מדד אמון הצרכנים, מדד התעסוקה של ADP ומדדי מנהלי הרכש של S&P Global ושל ISM במגזר הייצור.

אך עיני המשקיעים יהיו נשואות בעיקר לדוח התעסוקה הרשמי לחודש יוני, לו השפעה מכרעת על השווקים, ובפרט על המדיניות המוניטרית של הפד.

הדוח שיפורסם ביום ה' מגיע בעת רגישה, כאשר בשווקים נרשם חשש מפני האפשרות שהפד ייאלץ להעלות ריבית. בבנק ההשקעות RBC Capital Marktes מעריכים כי הדוח של יוני ימשיך את מגמת ההתחזקות בשוק העבודה, עם תוספת של 145 אלף משרות - ויזכה לתנופה חיובית גם מהמונדיאל. עוד הם העריכו כי הדוח יחזק את נטיית הפד למקד את מאמציו במיתון האינפלציה הגואה, על חשבון התמיכה בשוק העבודה - כלומר, יהיה בעל השפעה נצית.