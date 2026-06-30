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בארץ איראן: "לא נקיים בימים הקרובים שום פגישות עם הצד האמריקאי"
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משרד החוץ האיראני: "לא נקיים בימים הקרובים שום פגישות משא ומתן עם הצד האמריקאי"

דובר משרד החוץ האיראני: "לא נקיים בימים הקרובים שום פגישות משא ומתן, בשום דרג, עם הצד האמריקאי • זאת לאחר שנשיא ארה"ב טראמפ אמר כי הפגישה תתקיים, וטען כי איראן היא שביקשה לקיים את השיחות • נשיא איראן פזשכיאן: "אם הצד האמריקאי דבק במזכר ההבנות, נמלא גם את התחייבויותינו"• סגן שר החוץ האיראני: מומחים איראנים ועומאנים יחלו בשיחות בימים הקרובים בעניין נתיבי הסחר בהורמוז • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 06:26 עודכן: 08:36
המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי ונשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: AP
המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי ונשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: AP

עדכונים שוטפים

08:28 - שני אנשי משמרות המהפכה נהרגו אתמול ב"מתקפת טרור" בעיר פאווה במחוז כרמאנשאה במערב איראן

07:25 - באיראן דיווחו אתמול כי מוחמד אכבר-זאדה, בכיר בצי של משמרות המהפכה ומי שנחשב כאחד "המוחות" מאחורי האסטרטגיה האיראנית במצר הורמוז, נהרג בתאונת דרכים בעיר כרמאן

06:48 - שער העיתון "המשהרי" באיראן בבעלות עיריית טהרן מציג את תמונתו של טראמפ עם כוונת רובה בין העיניים, וכותב: "הנקמה היא בלתי נמנעת" וציטוט של ח'אמנאי שאומר: "יש לבוא חשבון עם פושעי המלחמה", וגם קריאה "הדרישה לנקום את מותו של המנהיג השהיד ושל שאר השהידים עומדת בראש דרישות העם"

06:28 - בניגוד להצהרות איראן: השליח סטיב וויטקוף בדרכו לדוחא, בירת קטאר

05:07 - דובר משרד החוץ האיראני: "לא נקיים בימים הקרובים שום פגישות משא ומתן, בשום דרג, עם הצד האמריקאי. העובדה שנציגים אמריקאים נוסעים לקטאר אינה קשורה לנסיעת המשלחת האיראנית", לפי רשת אל-ג'זירה הקטארית

03:40 - באיראן הכחישו כי נקבעה פגישה בין גורמים איראניים ואמריקאיים בדוחא, כך לפי רשת אל-ג'זירה הקטארית. זאת לאחר שנשיא ארה"ב טראמפ אמר כי הפגישה תתקיים, וטען כי איראן היא שביקשה לקיים את השיחות

00:25 - נשיא איראן פזשכיאן בציוץ ברשת X: "אם הצד האמריקאי דבק במזכר ההבנות, נמלא גם את התחייבויותינו"

23:02 - סגן שר החוץ האיראני: מומחים איראנים ועומאנים יחלו בשיחות בימים הקרובים. אמרנו לעומאנים כי יש להגדיר מחדש את נתיבי הסחר בהורמוז, השיחות הטכניות יעסקו בכך

22:33 - טראמפ על המשלחת שיוצאת לדוחא: "אולי זה יהיה חשוב, נגלה"

פורסם לראשונה ב-N12