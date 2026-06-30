אף מילה על מסים בדולרים: תוכנית הסיוע של האוצר להייטק פורסמה

משרד האוצר הציג תוכנית לעידוד תעשיית ההייטק על רקע ההתחזקות המהירה של השקל בשנה האחרונה שמכבידה על התעשייה. במוקד: חבילת סיוע בהיקף 1.6 מיליארד שקל - כפי שנחשף בגלובס בימים האחרונים. מנגד, בתוכנית האוצר לא מוזכרת כלל האפשרות לשלם מס בדולרים במקום בשקלים - כפי שביקשו נציגי התעשייה.

● קיצוץ חד בהטבת המס לגמל להשקעה: התוכנית שיציג מחר האוצר

הצעדים המרכזיים: הקצאה של כמיליארד שקל למסלול סיוע מהיר לחברות בשלבי הזנק וצמיחה, באמצעות מענקים כנגד מאצ'ינג שיאפשרו הארכת תקופת הפעילות (Runway), המשך צמיחה ושימור הפעילות בישראל. בנוסף, תוקם ועדה בין משרדית שתבצע בחינה של שימור התחרותיות הגלובלית של ענף ההייטק הישראלי. מטרת הוועדה היא לגבש שינויים מבניים שיקודמו במסגרת התקציב הבא, בהתאם להחלטת הממשלה הבאה.

לצד זאת, באוצר מציינים גם צעדים מיידיים שנועדו להקל על התעשייה. בין היתר, מדובר על השקעה של 175 מיליון שקל במיכון ובציוד מתקדם לתעשייה באמצעות מענקים במסגרת החוק לעידוד השקעות הון ומסלול פריון וייצור מתקדם. בנוסף, הקצאת סכום 25 מיליון שקל לתמיכה ביצואנים באמצעות הרחבת פעילות מכון הייצוא ומענקים; 10 מיליון שקל להכשרות מקצועיות בשיתוף מעסיקים, עם השמה לעובדים במשרות בפריון גבוה; והרחבת הטבת ה"פחת המואץ" לחברות תעשייה ייצואניות בעלות מוערכת של כ-360 מיליון שקל.