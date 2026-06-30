סרטון של משרד המשפטים ששטף את הרשת בימים האחרונים והגיע למעל 56 אלף צפיות, הצית סערה במערכת המשפט ואצל חלק מהשופטים שנחשפו אליו. מדובר בסרטון ראשון שנראה בנושא, שמוצג כמו משחק מחשב המזכיר את המשחק "סופר מריו" שבו מוצגת דמות של עורך דין שרץ ומגן על עצמו עם מגן צדק כאשר אצבעות שופטים מורים לו לשלם, לשאת בהוצאות או להתפשר. אותה דמות של עורך הדין עוברת "מכשולים" כדי להגן ולפקח מפני התנהלות לא הוגנת של שופטים.

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הסרטון שמלווה בשמע, נותן מספר דוגמאות להתנהלות שעלולה להיות לא הוגנת של שופט או קאדי: שופטת קנסה משפחה שלא הגיעה לדיון משום ששהתה במקלט בליל מבצע צבאי, רשמת שהפעילה לחץ ואיימה בהוצאות גבוהות בכדי לאלץ צדדים להתפשר, פסק דין בבית דין רבני איחר ביותר משנתיים. בכל המקרים האלו נציבות תלונות הציבור על שופטים התערבה, כך נאמר בסרטון - "מגיע לכם הליך משפטי הוגן". בסוף הסרטון נכתב "יש מי שיפקח, יש מי שאכפת לו".

נציבות התלונות על השופטים היא גורם מפקח המהווה חוצץ בין השופטים ובין מתלוננים על שופטים. לנציבות יש מטרת על: להגביר את אמון הציבור במערכת בתי המשפט ולהביא לשיפורה. המטרה אינה להביא למה שמכונה "עריפת ראשים" ותימוכין לכך אפשר למצוא בנתונים לפיהם הרוב המכריע של התלונות נגד שופטים כ-95% נדחות. לצד המטרה הראשית יש מספר מטרות משנה, כמו למנוע מצב של עיכובים בתיקים ולקצר את משך ההמתנה להכרעה, למקסם גילוי נאות אצל שופטים ולמנוע התבטאויות של שופטים בחוץ בנושאים שנויים במחלוקת. במישור של האזרח הפרטי, הנציבות מהווה כתובת עבורו כאשר שופט או גורם במערכת מתנהג בצורה לא הוגנת או חמורה. הסרטון נועד להגשים ולהזכיר זאת גם לשופטים.

"תשדיר פשטני ומעליב"

אבל על אף המטרה החשובה הזו, חלק מהשופטים והגורמים במערכת המשפט, לא מצאו הומור בסרטון זה. הם סברו שאין בו תועלת גבוהה ואף ביקרו אותו בחריפות. "התשדיר הפשטני והמעליב הזה, של משחק וידיאו, פשוט פוגע במעמד השופטים ובמעמדו של בית המשפט" אמר גורם במערכת המשפט. "הסרטון לא ראוי, זוהי הזמנה להתלונן". שופט בדימוס הסביר כי הדוגמה המובאת בסרטון שנועדה לעודד הגשת תלונה על שופטת בית המשפט שקנסה על אי הופעה בבית משפט בגלל מלחמה נראית בעיניו כסיפור דמיוני. "יש דרך יותר מכובדת להציג את נציב התלונות נגד שופטים, במיוחד כשמשרד המשפטים אחראי למצב העומס על השופטים", הוסיף.

נסביר, הסרטון מציג מספר דוגמאות ולא מדובר במקרים מומצאים, אלא במקרים שהגיעו אל שולחן נציב התלונות על השופטים. חלק מאותן תלונות התקבלו וחלקן נדחו תוך הערה לעתיד. אותן הדוגמאות שהופיעו בסרטון היו נראים לקהלים מסוימים קיצוניים, מנותקים וכאלה שמציגים את השופטים באור לא חיובי. יש חשיבות להבין את הדוגמאות האלה בראי המספרים הגדולים על גורל אותן תלונות: דוח נציבות תלונות הציבור על שופטים לשנים 2025-2024 מצביע על ירידה חדה במספר התלונות שנמצאו מוצדקות. מתוך 1,100 תלונות שבוררו או נבדקו בשנת 2025, רק 24 תלונות - כ-2% בלבד - נמצאו מוצדקות וביחס ל-2024, ב-2025 נרשמה עלייה של 42% בכמות התלונות שהוגשו ובכמות התלונות המוצדקות.

נקודה נוספת שהפריעה לחלק מהצופים היא הטיימינג של הסרטון והקשר בין תלונות על שופטים לבין מצב שבו חסרים שופטים במערכת מזה תקופה ארוכה של שנה וחצי, גם לאחר שמונו שלשום 70 שופטים, ומחר צפויים למנות עוד כ-20 רשמים ושופטים, אך יהיה צורך למנות 30 שופטים וזאת בשל הערכאות עד סוף השנה.

"התשדיר מסתיים במילים: יש מי שמפקח, יש מי שאכפת לו. השאלה היכן הייתה האכפתיות עד שלשום, כשמונו באיחור 70 שופטים רק אחרי שבג"ץ התערב?" אומר גורם במערכת המשפט. אותו גורם המשיך ופירט את ההתנהלות הפנימית במערכת "מרעיבים את הרשות השופטת בדרך של קיצוץ בתקציבים, אין מינוי שופטים בזמן או בכלל, אין מספיק רשמים, אין עוזרים משפטים, אין מזכירות, אין קלדנית. כך העומס על השופטים גובר, איכות השירות לאזרח יורד, ואז קוראים לציבור להתלונן על שופטים על שלא קיבלו הליך משפטי הוגן".

בנציבות מסבירים כי הם מתמקדים במקרים של עיכוב הליכים שנובעים מהתנהלות השופט עצמו, ולא מבעיות מערכתיות כמו עומס במערכת בתי המשפט או אי מינוי שופטים. הם בעצמם קראו בנציבות למנות עוד שופטים. ככל ששופט יתריע על עומס לממונים עליו ויש למשל בקשת לעיכוב מהממונה, התלונה ככל הנראה תדחה.

הסרטון כאמור מגיע מנציבות תלונות הציבור על שופטים (באמצעות משרד המשפטים) ולא משר המשפטים. שר המשפטים הוא היו"ר של הוועדה שממנה שופטים. למשרד המשפטים, שמורכב מהרבה יחידות, בהן גם נציב תלונות הציבור על שופטים אין חלק בוועדה או במינוי שופטים. יכולים אם כן להילקח בחשבון בבחירת שופטים בוועדה תלונות שהוגשו לנציבות. העומד בראשות הנציבות הוא השופט בדימוס אשר קולה שהיה המועמד של שר המשפטים יריב לוין ונבחר בוועדה לאחר שעבר חוק בכנסת הנוגע לנושא.

ד״ר אלעד גיל, ראש המחקר במכון תכלית מסביר מדוע יש תועלת בסרטון: "שופטי ישראל עובדים קשה מאוד ועושים מלאכת קודש, אבל אין מערכות שלא טועות. יש ערך רב בקיומה של כתובת לפרט שמרגיש שנפגע מהמערכת. ולכן, גם אפשר להתווכח על טוב הטעם של הסרטון, גישה אקטיבית של הנציבות שמסייעת להגביר את המודעות הציבורית לבקרה על בתי המשפט היא דבר חיובי. אם הדרך המעט פרובוקטיבית הזו תשיג את המטרה, הדבר יוביל בטווח הארוך לחיזוק אמון הציבור בשופטים".

מטעם נציב תלונות הציבור על השופטים נמסר: "בין הנהלת בתי המשפט לנציבות תלונות הציבור על שופטים מתנהל שיח מכובד ומכבד שלא באמצעות כלי התקשורת".