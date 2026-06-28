אחרי שנה וחצי: כ-70 שופטים ורשמים מונו לשלום

הוועדה לבחירת שופטים בחרה היום (א') כ-70 שופטים ורשמים לבתי משפט תעבורה, נוער ומשפחה ולבתי משפט השלום. זאת לאחר ששר המשפטים לא כינס את הוועדה במשך שנה וחצי. מינוי השופטים והרשמים נקבע פה אחד על ידי כל חברי הוועדה. לבית משפט השלום מרכז ותל אביב לא מונו כלל שופטים.

● השופטת רונן: למה חברי כנסת צילמו את עצמם בסבב השני בבחירות למבקר המדינה?

במקביל כל נשיאי בתי משפט השלום מונו כשופטים בבתי המשפט המחוזיים לעתיד. כך שעם סיום הקדנציה שלהם כנשיאים, הם יקודמו לשפיטה במחוזי. בין הנשיאים - מנחם מזרחי, נשיא בתי משפט שלום במחוז מרכז שביקר את פרשת קאטרגייט, נגד מקורבי ראש הממשלה. החלטותיו של מזרחי בפרשה התהפכו פעמים רבות על ידי בית המשפט המחוזי.

ההחלטה התקבלה על ידי חברי הקואליציה בוועדה והשופטים. חברת האופוזיציה קארין אלהרר מיש עתיד, ונציגי לשכת עורכי הדין נמנעו. עו"ד יונית קלמנוביץ נציגת לשכת עורכי הדין אמרה בדיון שיש לדון בכל מועמד לגופו ואם רוצים לקדם מהלך עקרוני ואוטומטי של קידום נשיאים, יש לבצע זאת בחקיקה וכי חברי הוועדה לא חותמת גומי.

ח"כ קארין אלהרר לאחר כינוס הוועדה לבחירת שופטים הערב מסרה בתום הדיון: "אחרי שבג"ץ חייב את שר המשפטים לבצע את תפקידו בחוק ולמנות שופטים, ואחרי שנה וחצי מאז התכנסותה האחרונה, כונסה היום הוועדה ובחרה למעלה מ-60 שופטים לערכאות הנוער, המשפחה והתעבורה. השופטים החדשים הם מקצועיים, ונבחרו על פי רוב חברי הוועדה, כקבוע בחוק. חבל שלקח כל כך הרבה זמן, אבל טוב שקרה". אלהרר הוסיפה כי בהצבעה על קידום נשיאי השלום בחרה להימנע, "כמחאה על כך שטרם מונו שופטים למחוזות מרכז תל אביב וירושלים. לא ייתכן שימונו שופטים במינוי נדחה בעוד שהאזרחים זקוקים לשופטים בדחיפות. כנו כן משונה בעיניי שהוועדה מקבלת החלטות שאינן מיושמות כעת וקושרות ידי הועדה הבאה. בהצלחה לכל השופטים שמונו, הצלחתכם הצלחתנו".

בג"ץ הורה ללוין למנות שופטים לבתי המשפט המחוזיים, אך לוין פרסם מועמדים רק לבתי המשפט בחיפה ובבאר שבע, בהתאם למועד שקצבו השופטים. באשר ליתר המחוזות נקבע כי לוין יפרסם בהקדם אך הוא נמנע מכך. העותרת, התנועה לאיכות השלטון הגישה בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט נגד לוין בשל כך.