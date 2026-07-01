דיווח: טראמפ שוקל לחזור למלחמה כוללת באיראן

עדכונים שוטפים

03:16 - דיווח: טראמפ שוקל לחזור למלחמה כוללת עם איראן כדי "לסיים את העבודה"

בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה (בין שלישי לרביעי) שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל חזרה למלחמה כוללת נגד איראן.

הנשיא קיים מספר דיונים בימים האחרונים עם שר ההגנה ויו"ר המטות המשולבים. בשיחות עלתה השאלה האם לנטוש את המו"מ ולחדש את התקיפות בקנה מידה מלא על איראן, אך טראמפ טרם קיבל החלטה. לפי הגורמים, הנשיא הבהיר שהוא מרגיש בנוח לתת למו"מ להימשך כרגע גם אל מעבר לתאריך הסופי (18.8) - ולהורות על תקיפות חד-פעמיות במקרה של הפרת מזכר ההבנות. לכתבה המלאה

01:19 - קרב בלימה דיפלומטי: ישראל נאבקת באו"ם כדי למנוע את הארכת מנדט יוניפי"ל בלבנון

חתימת הסכם המסגרת החדש בין ישראל ללבנון, שמתווה את העברת פעולות האכיפה בהדרגה לידי צבא לבנון, מעבירה את כובד המשקל אל מאחורי הקלעים של הזירה המדינית. במסדרונות האו"ם מתנהל כעת מאבק דיפלומטי יצרי ומורכב על עתיד הפיקוח בצפון. ישראל מנהלת קרב בלימה עיקש במטרה למנוע את הארכת מנדט הפיקוח של הארגון הבין-לאומי, שלטענתה נכשל לחלוטין במשימתו לאורך השנים ואיבד את הרלוונטיות שלו במציאות הנוכחית.

מזכ"ל האו"ם גוטרש, בעידוד צרפת, לוחץ להשאיר כוח של 5,000 חיילים בצפון. ראש הממשלה ושר הביטחון הבהירו בסיור בלבנון: צה"ל יישאר ברצועת הביטחון ויגיב לכל איום. בירושלים דורשים "להחליף דיסקט" ומסמנים את שר החוץ האמריקאי רוביו כאיש המפתח. לכתבה המלאה

20:48 - מערכת הביטחון באזהרה חמורה: עזה על סף רתיחה, החזרה ללחימה היא רק עניין של זמן

בזמן שעיני צה"ל והדרג המדיני נשואות בעיקר לאיראן וללבנון, חמאס מנצל את התקופה כדי להשתקם, להתעצם ולהיערך למערכה הבאה מול ישראל.

מערכת הביטחון משמיעה בימים האחרונים אזהרה חמורה ובלתי משתמעת לשתי פנים בנוגע למתרחש ברצועת עזה. על פי מידע שפורסם ב-N12 מתוך דיונים פנימיים ותכופים שנערכו במהלך השבוע האחרון, רצועת עזה נמצאת כעת "על סף רתיחה". ההערכה הרווחת והנחרצת בקרב הדרג הצבאי היא כי חזרה ללחימה עצימה ורחבה בתוך הרצועה איננה עוד שאלה של "אם", אלא של "מתי" בלבד.

על פי תמונת המצב המדאיגה, ארגון הטרור חמאס רחוק מלהרים דגל לבן או להתפרק מנשקו. הארגון מנצל באופן מובהק את תקופת הזמן הנוכחית - ופועל בעקביות כדי להתעצם מחדש, להשתקם, ולמעשה להיערך באופן אקטיבי למערכה הבאה מול ישראל. לכתבה המלאה

23:18 - דיווח באיראן אינטרנשיונל: מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי מתכוון להדיח את ראש הרשות השופטת גולאם חוסין מוחסני אז'אי ולמנות במקומו דמות אחרת, שקרובה אליו יותר. חמינאי אינו מתכוון להאריך את כהונתו של אז'אי בחמש שנים נוספות, ובכך לשבור נוהג שנמשך כמעט ארבעה עשורים, שלפיו ראשי מערכת המשפט כיהנו בדרך כלל שתי קדנציות רצופות של חמש שנים

22:58 - דיווח: משמרות המהפכה למתווכים הקטרים - נסגור שוב את הורמוז אם איראן לא נקבל ערובות שאיראן שולטת בו באופן בלעדי

דיווח בוול סטריט ג'ורנל: במשמרות המהפכה העבירו את המסר למתווכים הקטארים כי הם יסגרו את מצר הורמוז שוב אם הם לא יקבלו ערובות שאיראן שולטת בו באופן בלעדי, ואם ארה"ב ומדינות המערב לא יזנחו את התוכניות להפליג בנתיב הדרומי במצר הסמוך לחופי עומאן.

פורסם לראשונה ב-N12