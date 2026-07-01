גבעתיים: המגדל שחנן מור נאלץ לוותר עליו אושר להפקדה

מגדל

קרן ריאליטי, שנכנסה בנעליו של חנן מור בגלל הלוואה שנתנה לו, קידמה את המגדל בן 45 קומות

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב החליטה להפקיד תוכנית למגדל בן 45 קומות במשולש הרחובות טבנקין, כורזין ודרך אלוף שדה בגבעתיים, בסמוך לתחנת הקו הסגול של הרכבת הקלה.

● "בארבע השנים האחרונות התרחשה בפועל ירידה של 20% במחירי הדירות"

● המספרים חשפו: פרויקט אחד, 150 משקיעי נדל"ן, רווח של 1.2 מיליון שקל לדירה

התוכנית, ביוזמת קרן ריאליטי, משתרעת על שטח כולל של כ-2.3 דונם, וכוללת הקמת מגדל בן 45 קומות שישלב מגורים, תעסוקה, מסחר ושטחי ציבור. במסגרת התוכנית יוקמו 230 יחידות דיור, מהן 130 דירות רגילות, וכן 100 יחידות דיור להשכרה ארוכת טווח ובהישג יד במחיר מופחת.

התוכנית סמוכה למתחם כורזין שאמור גם הוא לעבור התחדשות עירונית נרחבת, כך שעתיד להיווצר רצף עירוני בין דרך השלום וקו הרכבת הקלה, ועד למתחמי ההתחדשות העירונית ברחוב ההסתדרות.

אין זה הגלגול הראשון של המגדל. את התוכנית קידמה במקור חברת חנן מור, שקיוותה לבנות 50-55 קומות לפחות, שבהן כ-300 דירות מגורים, מהן 150 דירות למכירה והיתר להשכרה, וכן שלוש קומות למסחר ותעסוקה בהיקף של 15,000 מ"ר.

מור רכש את הקרקע בפרויקט בתחילת 2022 תמורת 241 מיליון שקל, כולל הוצאות פיתוח ומס רכישה. לצורך הרכישה לקח מקרן ריאליטי הלוואה, אולם לאחר שהחברה נקלעה לקשיים - המגרש עבר לרשות הקרן, שהמשיכה לקדם את התוכנית.

נציין כי למכרז רמ"י על המגרש ניגשו בזמנו חברות רבות, והמחיר הממוצע עמד על כ-98 מיליון שקל. מור שילם בשעתו יותר מ-225 מיליון שקל ותכנן לבנות יותר מ-50 קומות, אולם מתכנן המחוז התנגד לכך.

בתוכנית הנוכחית סוכם כאמור על 45 קומות, שבהן 100 יחידות דיור להשכרה ארוכת טווח ובהישג יד, בשטח ממוצע של כ-45 מ"ר ובמחיר מופחת, לצד 130 יחידות דיור רגילות. התוכנית מאפשרת הקמת דיוריות ב-20% מיחידות הדיור הרגילות ששטחן עולה על 120 מ"ר. תקן החניה מופחת, בגלל הסמיכות לתחנת הרכבת הקלה של הקו הסגול.

התוכנית נערכה על ידי משרד משה צור אדריכלים.

תכנון

3,575 דירות חדשות ייבנו במודיעין, תוכנית להקמת שכונת המעיינות הופקדה בוועדה המחוזית מרכז

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז הפקידה אתמול תוכנית להקמת שכונת מגורים חדשה בת כ-3,575 יח"ד חדשות במודיעין.

התוכנית, ביוזמת רשות מקרקעי ישראל בשיתוף עיריית מודיעין-מכבים-רעות, מתפרשת על כ-550 דונם בצמוד לשכונת כרמים בעיר, מדרום לדרך 443, וכוללת כ-3,575 יח"ד בצפיפות ממוצעת של כ-20 יח"ד לדונם נטו, עם חזית מסחרית או מוסדות ציבור למטה. רוב הבניינים יהיו בני 6-8 קומות ולצידם שני מגדלי מגורים בני 25 קומות.

התוכנית תוכננה על ידי אדריכל אמיר קולקר ממשרד "קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים בע"מ" ומנוהלת ע"י משה כהן ממשרד "קשת מ.כ. ניהול פרויקטים בע"מ".

במודיעין מתגוררים כ-100 אלף בני אדם ולפי נתוני אתר מדלן, המחיר הממוצע לדירה במודיעין עומד על כ-3 מיליון שקל. בעיר גדל לאחרונה ההיצע של דירות להשכרה ולמכירה בגלל מספר גדול של דירות "מחיר למשתכן" שהושלמו והצטרפו להיצע.

במקביל אישרה הוועדה המחוזית צפון כ-2,150 יחידות דיור חדשות בנצרת - על קרקע פרטית, בשכונה שתיקרא "אדמות סליזיאן". התוכנית הוגשה על ידי עיריית נצרת והיזם אסלאן מדיאן, ונערכה על ידי האדריכל סמיר סעד. לפי הודעת מינהל התכנון, היא תכלול בינוי במבנים של 3-16 קומות.

עסקאות

אמפא רוכשת 49% מהזכויות בשני פרויקטי התחדשות עירונית של בוני התיכון תמורת כ-78 מיליון שקל

החברות בוני התיכון ואמפא דיווחו אתמול (ג') על הסכם שלפיו תרכוש אמפא 49% מאחזקותיה של בוני התיכון בשני מיזמי התחדשות עירונית, בירושלים ובאזור, תמורת כ-78 מיליון שקל, וכן החזר חלקה (49%) של בוני התיכון בהלוואות הבעלים הקיימות, שהועמדו על ידה לכל אחד מהפרויקטים.

על פי הדיווח, הפרויקט ביישוב אזור כולל פינוי של 368 יחידות דיור קיימות ובניית 1,274 יחידות דיור חדשות במקומן, עבור המניות בחברת פרויקט זה ישולמו כ-53.3 מיליון שקל. הפרויקט בירושלים, שנמצא במתחם ארמון הנציב, כולל פינוי 105 יחידות דיור קיימות ובניית 518 יחידות דיור חדשות, מתוכן 18 יחידות דיור לקרן תחזוקה. עבור מניות בפרויקט זה ישולמו סך של כ-24.3 מיליון שקל.

חלק מן התמורה ישולם בהמשך, בהתאם להתקדמות הפרויקטים. כך, 33% מהתמורה ישולם במועד השלמת ההסכם, עוד 17% מהתמורה ישולמו במועד קבלת החלטת הוועדה המקומית על היתר בנייה בתנאים (לגבי כל פרויקט), ועוד 50% מהתמורה במועד קבלת היתר בנייה לפרויקט הרלוונטי ו/או במועד קבלת היתר חפירה ודיפון ושליחת הודעות פינוי לבעלי הזכויות בפרויקט, לפי המוקדם מבניהם.

בנוסף, כאמור לעיל, במועד ההשלמה תשלם הרוכשת לשותפות סך של כ-5.2 מיליון שקל המהווה את חלקה היחסי של אמפא בהלוואות הבעלים שהועמדו ע"י בוני התיכון לחברות הפרויקט. השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים כמקובל.

הסכמי גג

הסכם גג בכפר יונה: לבנייה גם על קרקע פרטית

10,000 דירות חדשות ייבנו בכפר יונה, במסגרת הסכם גג בין משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר והעירייה. המיוחד בהסכם שנחתם הוא שכ-6,000 מהדירות ייבנו על קרקע מדינה - והיתר על קרקע פרטית.

בכפר יונה מתגוררים כיום כ-30 אלף תושבים לאחר שהעיר צמחה משמעותית, והיא צפויה להכפיל ואף יותר מכך את אוכלוסייתה.

על פי הודעת משרד השיכון, בתמורה לשיווק הדירות יושקעו במסגרת ההסכם כ-2 מיליארד שקל לפי הפירוט הבא: כ-463 מיליון שקל לתשתיות על (תחבורה, ניקוז, מים, תיעול, חשמל ועוד), כ-180 מיליון שקל להקמת מוסדות ציבור חדשים ולשדרוג תשתיות בשכונות הוותיקות ויתרת התקציב לפיתוח השכונות החדשות והרחבת אזורי התעסוקה, המסחר והתעשייה בעיר.

ראש עיריית כפר יונה, אלברט טייב, מסר כי: "עמדתי על כך שההסכם יכלול התחייבות ברורה לקידום סלילתו של הכביש העוקף לכפר יונה, שהוא עורק חיים עבור העיר. לצד זאת, ההסכם מביא עמו השקעה של מאות מיליוני שקלים בתשתיות ובמבני ציבור בעיר הוותיקה. זהו הישג משמעותי לתושבות ולתושבי כפר יונה, שנולד מתוך מחויבות ועמידה על האינטרסים של העיר".