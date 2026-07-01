רדיו תל אביב מאיים בתביעות אישיות נגד אנשי משרד התקשורת

חברת רדיו 89 בע"מ, בעלת הזיכיון להפעלת תחנת הרדיו "רדיו תל אביב" בתדר 102, פנתה למשרד התקשורת ומאיימת בתביעה כספית בגין נזקים כלכליים שגורמות הפרעות לשידוריה. לפי גורמים בתחנה, משרד התקשורת פעל בגרירת רגליים בטיפול בפגיעה בשידורים, ולכן בתשע השנים האחרונות היא סובלת מהפרעות קשות ובלתי פוסקות.

בתחנה הוחלט שאם לא תוגש תוכנית פעולה מפורטת לפתרון הבעיה בתוך 30 יום, היא תראה בכך הפרת חוזה מצד המדינה ותפנה לערכאות משפטיות. גורמים בתחנה אמרו לגלובס כי נשקלת האפשרות להגשת תביעות אישיות נגד אנשי המשרד.

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לפי בדיקות שנערכו על ידי התחנה, מדובר בהפרעות הנגרמות בעיקר על ידי גורמים בחו"ל כמו קפריסין וטורקיה, וכן מתוך שטחי הרשות הפלסטינית. בתחנה מאשימים את משרד התקשורת שלא פעל כדי להגן על הזכות לקבל תדר נקי, ולא הפעיל את הסמכויות מול איגוד הטלקומוניקציה הבינלאומי או מול הרשות הפלסטינית. זאת למרות ההסכמים בין ישראל לרשות, שאוסרים במפורש להפריע לתשתיות שידור ישראליות.

כדי להתמודד עם השיבושים הזרים, בתחנה ביקשו ממשרד התקשורת בעבר אישור להגביר את עוצמת המשדר שלה ל-5 קילואט, אך בקשותיה נדחו או שלא נענו כלל.

רוצים תנאים כמו המתחרים

הגברת עוצמת המשדר היא נקודה קריטית בשידורי הרדיו, משום שכך נקבע היכן יהיה ניתן לקלוט את התדר של התחנה. ככל שעוצמת המשדר נמוכה יותר, ההפרעות מתאפשרות בקלות רבה יותר והשידור נפגע.

בתחנה טוענים לאפליה קשה, שכן גופי השידור הציבורי (גל"צ ותאגיד השידור) כן משדרים בעוצמה של 5KW. יותר מכך, גם התחנה המתחרה הישירה, רדיו 103, משדרת באותה עוצמה וממש מאותו אתר שידור - כפי שנטען במכתב שנשלח למשרד התקשורת על ידי דייזי אילברט, מ"מ מנכ"ל רדיו 89 בע"מ.

בעקבות האישורים שקיבלו המתחרים (בהם גם תחנת 99FM) בעוד אישור דומה לא ניתן לרדיו תל אביב, התחנה טוענת כי ישנו חשש ל"אכיפה בררנית ומראית ברורה של משוא פנים" מצד המשרד.

בחודשים האחרונים עבר רדיו 102 תל אביב שינוי משמעותי בלוח השידורים, עם מעבר ממודל של תוכניות אקטואליה ותוכן ללוח שידורים שמבוסס בעיקרו על תוכן מוזיקלי. בין השינויים - אופירה אסייג מגישה את רצועת הערב "שיא הרגש", ושילובה של "אודליה AI", שדרנית הבינה המלאכותית, שמגישה רצועה יומית בעריכה אנושית. את המהלך מובילים נציג הבעלים והיועץ המיוחד לתחנה אלדד קובלנץ, וסמנכ"ל התוכן והדיגיטל רועי דלמדיגו.

ממשרד התקשורת לא נמסרה תגובה.