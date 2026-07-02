מכה לגוגל: הפסידה בערעור ותשלם קנס של 4.1 מיליארד אירו

בית המשפט העליון של האיחוד האירופי דחה היום (ה') את הערעור של גוגל וחברת האם שלה, אלפאבית, והותיר על כנו קנס של 4.1 מיליארד אירו שהוטל על החברה בגין הפרת כללי התחרות. בכך מגיע לסיומו מאבק משפטי שנמשך קרוב לשמונה שנים סביב אחת מפרשות ההגבלים העסקיים הגדולות בתולדות ענקית הטכנולוגיה. בית המשפט אימץ את עמדת רשויות התחרות באירופה, שלפיה גוגל ניצלה את מעמדה הדומיננטי בשוק מערכות ההפעלה לסמארטפונים כדי להעניק יתרון לא הוגן לשירותיה ולהקשות על מתחרות להתחרות בה.

● השלב הבא של מטא: להתחרות באמזון, גוגל ומיקרוסופט בעסקי תשתיות הענן

● בועת ה-AI המטרידה: מה באמת הביא לדחיית הנפקות אנתרופיק ו-OpenAI

הפרשה החלה בשנת 2018, כאשר הנציבות האירופית הטילה על גוגל קנס שיא של 4.34 מיליארד אירו. לפי קביעת הרגולטור, גוגל ניצלה את השליטה של מערכת ההפעלה אנדרואיד, המותקנת ברוב הסמארטפונים בעולם, כדי לחזק את מעמדה בשוק החיפוש באינטרנט. במסגרת ההסכמים עם יצרניות הסמארטפונים, החברה חייבה אותן להתקין מראש את מנוע החיפוש של גוגל ואת דפדפן כרום כתנאי לקבלת רישיון לשירותי גוגל. בנוסף, לפי החלטת הנציבות, החברה הטילה מגבלות על יצרניות שביקשו לשווק מכשירים המבוססים על גרסאות חלופיות של אנדרואיד. לטענת האיחוד האירופי, מכלול הצעדים הללו צמצם את התחרות ופגע ביכולתם של מתחרים להגיע לצרכנים.

ניצחון עבור רשויות התחרות באירופה

גוגל ערערה על ההחלטה וטענה כי אנדרואיד דווקא הגדילה את התחרות בשוק הסמארטפונים וכי המשתמשים יכולים לבחור ולהוריד אפליקציות ומנועי חיפוש מתחרים בכל עת. בשנת 2022 הפחית בית המשפט הכללי של האיחוד האירופי את גובה הקנס ל־4.1 מיליארד אירו, אך אישר את עיקר ממצאי הנציבות. כעת דחה גם בית המשפט העליון של האיחוד האירופי את הערעור האחרון של החברה וקבע כי אין מקום לשנות את פסק הדין, כך שהקנס נותר על כנו באופן סופי.

הפסיקה מהווה ניצחון משמעותי עבור רשויות התחרות באירופה ומצטרפת לשורה של הליכים שניהל האיחוד האירופי נגד ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות בשנים האחרונות. גוגל כבר נקנסה בעבר במיליארדי אירו בפרשות נוספות שנגעו לשירות השוואת המחירים Google Shopping, לשוק הפרסום המקוון ולתחומים נוספים. ההחלטה הנוכחית מחזקת את עמדת האיחוד האירופי, שמבקש להגביל את כוחן של פלטפורמות דיגיטליות גדולות ולהבטיח תנאי תחרות שוויוניים יותר בשווקים הדיגיטליים.