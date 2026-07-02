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משפט ביהמ"ש אישר: יצרנית המגבונים דינמיק תימכר ב-178 מיליון שקל
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ביהמ"ש אישר: יצרנית המגבונים דינמיק תימכר ב-178 מיליון שקל

חברת המגבונים דינמיק מאשדוד תימכר לרונן אלעד, שהצעתו גברה על הצעתם של דוד פורר וחברת נאופארם • חובותיה של דינמיק נאמדים ב-294 מיליון שקל

ג'ניפר סילון 15:15
רונן אלעד / צילום: יח''צ
רונן אלעד / צילום: יח''צ

בית המשפט המחוזי בבאר שבע אישר את מכירת חברת המגבונים דינמיק מאשדוד לידי רונן אלעד. הצעתו של אלעד עמדה על 178 מיליון שקל.

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נזכיר כי דינמיק שבבעלות ירון נקרן נקלעה לקשיים כלכליים, וביום 14.7.26 ניתן בבית המשפט צו לפתיחת הליכים לחברה. מאוחר יותר הורה בית המשפט לבקשת הנאמנים על פרסום הזמנה להציע הצעות לרכישת החברה.

חובותיה של דינמיק נאמדו בסכום של 294 מיליון שקל, רובם לבנקים לאומי, מזרחי טפחות ומרכנתיל דיסקונט, שנחשבים נושים מהותיים.

דוד פורר וחברת נאופארם הציעו תחילה 165 מיליון שקל עבור החברה בתוספת 15% מהרווח הנקי למשך 4 שנים. עם זאת, בית המשפט נעתר לבקשת הנאמנים, אביחי ורדי ואלון פרסקי, שקיבלו חוות-דעת ממשרד נשיץ, שלפיה להצעתו של אלעד יש היתכנות רגולטורית גבוהה משמעותית מזו של פורר. זאת משום שההעדפה, מעבר למחיר שהוצע, הייתה שאלעד אינה מחשבת מתחרה של החברה, ואין לה כל זיקה תחרותית, לעומת קבוצת פורר, שהיא הבעלים של מפעל המגבונים DPL ועסקי פארם נוספים.

בכל מקרה נכתב כי "אין בהחלטת הנאמנים להפחית מערכן של מי מהקבוצות", וכי הם "מוקירים את הקבוצות ששינסו מתניים להשקיע בחברה".