ההערכה בישראל: המלחמה בעזה עשויה להתחדש בתוך חודשיים

עדכונים שוטפים

10:28 - דיווח בעיתון אל-אח'באר הלבנוני שמזוהה עם חיזבאללה: לאחר סבב המשא ומתן הטכני העקיף שהתקיים בין טהרן לוושינגטון בדוחא - נותרו מחלוקות עמוקות בכמה סוגיות, החל מפרטי פתיחתו מחדש של מצר הורמוז ועד לערבויות לשחרור 6 מיליארד דולר, וכן במורכבות של הפסקת האש בלבנון



10:01 - סגן שר החוץ האיראני לעניינים משפטיים ובין-לאומיים הגיב על ההצהרה של בריטניה וצרפת: "מצר הורמוז אינו במה להפגנת כוח צבאית של מעצמות חוץ-אזוריות"

08:27 - לקול קריאות נקמה: המונים מול ארונו של עלי חמינאי בטהרן

מסע הלווייתו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, נכנס היום (שבת) ליומו השני. מיליוני בני אדם ממשיכים להגיע למתחם בטהרן שבו הוצב ארונו, תוך שהם משמיעים קריאות נקמה נגד ישראל וארצות הברית. לפי התוכנית שפרסם המשטר, מסע הלוויה יימשך ארבעה ימים נוספים, יעבור בחמש ערים באיראן ובעיראק ויסתיים ביום חמישי בקבורתו בעיר הולדתו, משהד.

אמש התקיים בטהרן טקס הפרידה מחמינאי, שאליו הובא ארון הקבורה. בזה אחר זה הגיעו בכירי המשטר האיראני, ובהם שלושת ראשי רשויות השלטון - הנשיא מסעוד פזשכיאן, ראש הרשות השופטת גולאם-חוסין מוחסני אז'אי ויו"ר הפרלמנט מוחמד-באקר קאליבאף. גם מפקד משמרות המהפכה, אחמד וחידי, השתתף בטקס ונשא מסר תקיף: "אלו השואפים לראות את כניעתה של אומתנו ייקחו את השאיפה הזו לקבר". לקריאת הכתבה

08:05 - ישראל וטורקיה בקרב ראש בראש על המכה הבאה לאיראן

כבר יותר משני עשורים שישראל חולמת להפוך לגשר היבשתי בין אסיה לאירופה. פעם קראו לזה "שער למזרח", אחר כך "מסילות לשלום", בהמשך "ממפרץ למפרץ", וכיום השם הוא IMEC. בכל פעם היה נדמה שהפעם זה יקרה: רכבות יחברו את המפרץ לנמל חיפה, מכולות יזרמו דרך ישראל, ונהפוך ממדינת קצה לצומת סחר עולמי.

אבל בזמן שבישראל החליפו ממשלות וכתבו תוכניות אב, הפרויקט נשאר בעיקר על הנייר. עכשיו נדמה שהזמן אוזל. דווקא כשהעולם מחפש נואשות חלופה למצר הורמוז ולבאב אל-מנדב, היריבים של ישראל אינם מחכים לה. בטורקיה, בסוריה ובערב הסעודית מקדמים במקביל מסדרון חדש, שאמור לחבר את המפרץ לאירופה - בלי לעבור בישראל כלל. ואם הם יצליחו, ייתכן שאחד החזונות האסטרטגיים הגדולים ביותר של ישראל יחמוק לה מבין הידיים. לקריאת הכתבה



08:00 - טראמפ: "פירקנו את איראן. נתנו להם שבוע הפסקה בגלל הלוויה כי אנחנו נחמדים"

02:56 - ההערכה בישראל: המלחמה בעזה עשויה להתחדש בתוך חודשיים

אלף ימים אחרי מחדל 7 באוקטובר, ובצל ההיערכות הפוליטית לבחירות באוקטובר, אנו פורסם אמש (שישי) ב"אולפן שישי" כי בישראל מעריכים שבתוך חודשיים עד שלושה חודשים עשויה מועצת השלום להכריז שחמאס מפר את ההסכם. המשמעות, לפי ההערכות: ישראל תוכל לפעול גם בשטח שנמצא בשליטת חמאס - מה שעלול להוביל לחזרה ללחימה ברצועת עזה.

ברקע הדברים עומדת ההבנה שחמאס, למרות הפגיעה הקשה שספג במלחמה והצטמצמות השטח שבשליטתו, עדיין שולט באזורים מסוימים ברצועה, מתעצם ומתחמש. בישראל מעריכים כי פירוז מרצון אינו עומד על הפרק, וכי אם חמאס לא יתפרק מנשקו - ישראל תידרש לפעול בעצמה. האפשרות הזו עשויה להחזיר את סוגיית עזה, השלב הבא בהסכם ועתיד הלחימה למרכז סדר היום הציבורי כבר בתקופה שלפני הבחירות. לקריאת הכתבה

00:03 - אורסולה פון דר ליין נשיאת הנציבות האירופית: "המשך הרחבת ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית אינו מתקבל על הדעת בשום אופן, האלימות המשמשת לקידום ההתרחבות הזו היא מתועבת. זה פוגע בעתידו של פתרון שתי המדינות, שלדעתנו נותר הדרך הישימה היחידה להשגת שלום בר-קיימא, המצב הולך ומידרדר בבירור"

20:37 - יו"ר הפרלמנט האיראני קליבאף: אם ארה"ב וישראל לא ימלאו את התחייבויותיהן, איראן תחדש את הצעדים המתאימים

19:57 - נתניהו וטראמפ שוחחו: "סיכמו להיפגש בקרוב בארה"ב"

בשיחה נתניהו בירך את טראמפ לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית ואמר לנשיא כי "ישראל מעריכה מאוד את הקשר ההדוק בין האומות"



18:19 - החות'ים טוענים כי התעמתמו עם כלי טיס סעודיים בשמי תימן, בניסיון למנוע ממטוס אזרחי איראני לנחות בבירה צנעא. החות'ים מצהירים כי כל תקיפה סעודית נוספת "תיענה במתקפות על שדות תעופה ועל אינטרסים חיוניים בסעודיה"