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דיווח: חמאס שוקל לוותר על השלטון בעזה

ברקע הקיפאון ביישום השלב השני של ההסכם, וכשהדיווחים על סיכויים לתמרון של צה"ל ברצועה הולכים וגוברים - ארגון הטרור שוקל להכריז על סיום שלטונו האזרחי בעזה • חיזבאללה מנסה לשקם את כוחו בדרום לבנון ולהיערך לאפשרות של חידוש הלחימה - כך מעריכים במערכת הביטחון • צה"ל: עשרות אזרחים ישראלים ניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 06:00 עודכן: 07:21
גדודי עז א־דין אל־קסאם של חמאס / צילום: Shutterstock
גדודי עז א־דין אל־קסאם של חמאס / צילום: Shutterstock

עדכונים שוטפים

7:21 - במערכת הביטחון מבהירים: טיהור מרחב הקו הצהוב מ"המחבלים הכלואים" - לא יסתיים בקרוב

חיזבאללה מנסה לשקם את כוחו בדרום לבנון ולהיערך לאפשרות של חידוש הלחימה - כך מעריכים במערכת הביטחון. במקביל, גורמי ביטחון אומרים כי מחבלים של הארגון נותרו "כלואים" במרחבים שבהם צה"ל פועל, והמאמץ לטהר את השטח צפוי להימשך זמן, לפי גורמי ביטחון. בנוסף, בישראל מזהים "שינוי ארגוני" של חיזבאללה, שנערך לרגע שבו תחודש הלחימה. לקריאת הכתבה.

00:28 - דיווח: חמאס שוקל לוותר על השלטון בעזה

הנהגת חמאס מתקדמת לקראת הכרזה על פירוק "ועדת המעקב אחר הפעילות הממשלתית", המשמשת כממשלה בפועל של הארגון ברצועת עזה, כצעד סמלי שנועד להוות איתות למתווכות - כך אישרו אתמול (ראשון) גורמים ברצועת עזה ל-N12, בהמשך לדיווח בעיתון א-שרק אל-אווסט הסעודי.

לדברי המקורות ששוחחו איתנו, בכך חמאס מתכוון להבהיר למתווכות כי הוא נכון להעביר את ניהול העניינים ברצועה לידי ועדת הטכנוקרטים. בפועל, בשל המבוי הסתום בשיחות למעבר לשלב ב', המהלך צפוי לשמש את ארגון הטרור למשיכת זמן - ללא שינוי ממשי, כשהמשרדים הממשלתיים ימשיכו לתפקד כפי שהיו, תחת שליטתו. לקריאת הכתבה.

23:32 - בהמשך לדיווח הסעודי, גורמים ברצועת עזה שמעורים בפרטים מאשרים ל-N12: חמאס צפוי להודיע מחר על פירוק ועדות החירום הממשלתית ועל מינוי ממלא מקום לניהול הוועדה - עד לכניסת ועדת הטכנוקרטים לרצועה ועד שזו תקבל את הסמכויות על ניהול המשרדים הממשלתיים

המקורות ברצועה הדגישו: "זהו צעד סמלי ובעל משמעות הצהרתית". לדבריהם, בכך חמאס מתכוון לאותת למתווכות כי הוא נכון להעביר את ניהול העניינים ברצועה לידי ועדת הטכנוקרטים

22:24 - צה"ל מעדכן כי מוקדם יותר היום עשרות אזרחים ישראלים ניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה. כוחות קפצו לנקודה ופעלו בכדי למנוע זאת מהם. האזרחים שעוכבו הועברו להמשך טיפול המשטרה

פורסם לראשונה ב-N12.