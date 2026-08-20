מאבק השליטה שמטלטל את אחד התאגידים הגדולים בעולם

קבוצת טאטא, התאגיד הגדול ביותר בהודו במונחי נכסים ומחזור, מפעילה יותר מ־90 חברות בתחומי הרכב, הפלדה, התעופה והטכנולוגיה - בהן אייר אינדיה, יגואר ולנד רובר. כעת היא נמצאת במרכז סערה שעשויה לעצב מחדש את עתידה.

מה שהחל בפרישתו של יו"ר ותיק הפך בתוך זמן קצר למשבר ניהולי באחת האימפריות העסקיות הגדולות בעולם.

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השבוע הגיעה הדרמה לשיאה: אסיפת בעלי המניות השנתית של טאטא, שתוכננה ל־18 באוגוסט, נדחתה לאחר שהדירקטוריון לא הגיע למניין החוקי הדרוש - תנאי שבלעדיו לא ניתן לקיים אסיפה תקפה.

במקביל הודיע יו"ר הקבוצה, נטרג'אן צ'נדרסקראן, שעמד בראש טאטא במשך כמעט עשור, כי לא יאריך את כהונתו לאחר שתסתיים בפברואר 2027. ברקע ההחלטה עומדים חודשים של מתיחות בינו לבין הגוף המחזיק בשליטה בקבוצה.

צ'נדרסקראן אינו זר למאבקי כוח בצמרת. גם כניסתו לתפקיד ב־2016 התרחשה לאחר עימות חריף, שהוביל להדחת היו"ר הקודם, סיירוס מיסטרי.

התזמון

בלב העימות בין היו"ר לבעלי השליטה עומדות שאלות הנוגעות לעתיד הקבוצה: ההשקעות הכבדות באייר אינדיה ומצבה הפיננסי של חברת התעופה, והאפשרות להנפקת טאטא בבורסה ההודית. הקבוצה, ששווי השוק של החברות בה מוערך בכ-31.8 טריליון רופי (320 מיליארד דולר).

מניותיהן של כמה מהחברות הבולטות בקבוצת טאטא ירדו בשבוע האחרון על רקע המתיחות. העיתוי, מבחינת הקבוצה, בעייתי במיוחד: כמה מעסקי הליבה שלה מתמודדים במקביל עם אתגרים כבדים.

הבולט שבהם הוא מקור הרווח המרכזי של הקבוצה, Tata Consultancy Services , שנמצאת בעיצומה של טלטלה, בשעה שתעשיית ה־ IT בהודו מנסה להסתגל לעולם עסקי שמעוצב מחדש בידי בינה מלאכותית.

זירה בעייתית נוספת היא אייר אינדיה. ניתוח ראשוני של איירבוס שפורסם לאחרונה הצביע על כשלים הידראוליים מרובים בטיסה של החברה מפוקט לדלהי בתחילת החודש - כשלים שגרמו לצניחה פתאומית של 300 רגל ופצעו 24 בני אדם. חברת התעופה, שנרכשה תחת הנהגתו של צ'נדרסקראן, אף יותר מהכפילה את הפסדיה בשנת הכספים הקודמת.

מבנה השליטה

לא מעט מהמשברים מול היו"רים בטאטא, נובעים ממבנה השליטה בקבוצה, שעדיין נמצאת במידה רבה בידיים של בני משפחת טאטא, שייסדה את החברה ב-1868.

טאטא היא חברת האחזקות של הקונגלומרט, וכ־66% ממניותיה מוחזקות בידי Tata Trusts - נאמנויות צדקה הקשורות למשפחת טאטא. המשמעות היא שהמשפחה אינה מנהלת ישירות את החברות, אך באמצעות הנאמנויות היא מחזיקה בכוח משמעותי על זהות האנשים שינהלו אותן.

בראש הנאמנויות עומד נואל טאטא, אחיו למחצה של רטן טאטא, שהיה משנות ה־90 ועד מותו ב־2024 הפנים הציבוריות של הקבוצה.

רטן טאטא שימש כיו"ר הקבוצה במשך 21 שנה, עד שפרש מתפקיד היו״ר ב־2012. אך גם לאחר מכן הוא המשיך לעמוד בראש הנאמנויות ולהשפיע באופן מכריע על הקבוצה עד מותו בשנת 2024.

הוא גם היה מי שמינה את צ'נדרסקראן ליו"ר הקונגלומרט - שהתמודד מול נואל טאטא, אחיו למחצה של רטן, ומי שכעת עומד בראש הנאמנויות ואף צפוי להיות גורם מרכזי בוועדה שתבחר את היו"ר הבא.

בעוד הקבוצה מנסה לנווט בסביבה לא ודאית ולגבש תוכנית השקעות חדשה על רקע המהפכה הטכנולוגית, כל צעד של נואל - ובעיקר תהליך בחירת היו"ר החדש - ייבחן מקרוב.

במקביל, המשבר מספק תחמושת לרגולטורים, המבקשים לקדם הנפקה ציבורית של טאטא לנוכח גודלה וחשיבותה האסטרטגית הלאומית.