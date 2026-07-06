הקרב על שבבי הזיכרון עולה מדרגה: SK Hynix מגיעה לוול סטריט

זה קורה ביום שישי - הנפקת הענק של SK Hynix בוול סטריט, בהיקף של כ-29 מיליארד דולר, עשויה להיות ההנפקה הראשונית הגדולה אי פעם של חברה זרה בארה"ב.

החברה מבקשת למכור תעודות פיקדון אמריקאיות (ADR) המייצגות כ־17.79 מיליון מניות רגילות, כך לפי מסמך שהוגש לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) וששווין מוערך בכ־29 מיליארד דולר לפי מחיר הסגירה ביום שישי בבורסה בסיאול. ההנפקה של ה־ADR מגיעה לאחר שמניית החברה הנסחרת בסיאול זינקה בכ־260% השנה, מה שהקפיץ את שווי השוק שלה אל מעל לטריליון דולר.

המהלך, כך מקווים בחברה, ימצב אותה בלב הזירה החמה ביותר בשוקי ההון - שוק שבבי הזיכרון המשמשים ליישומי בינה מלאכותית. SK Hynix מסרה בהגשה לרשויות כי היא מצפה "להעלות את מעמדה כחברה גלובלית" באמצעות הרחבת נקודות הממשק שלה עם ארה"ב, אותה היא מגדירה כמרכז העולמי של חדשנות טכנולוגית בתחום הבינה המלאכותית.

הבינה המלאכותית יצרה מחסור עולמי בשבבי זיכרון, כאשר מערכות מחשוב מתקדמות צורכות כמויות גדולות של DRAM כללי כדי לייצר את מה שמכונה זיכרון ברוחב פס גבוה (HBM - High Bandwidth Memory) והחברה מחזיקה בכ-60% מהשוק, כך לפי אם־אס הוואנג, מנהל מחקר ב-Counterpoint.

"מה שברור הוא ש-SK היא השחקנית המובילה בתחום ה-HBM. והיא גם יעילה יותר מבחינת עלויות ייצור, ולכן שולי הרווח התפעולי שלה הם הטובים ביותר. יש לה את המוצר הטוב ביותר ואת עלויות הייצור הנמוכות ביותר, מה עוד צריך?", אמר הוואנג ל-CNBC.

רוצה לצמצם את הפער

במשך שנים נסחרה SK Hynix במכפיל נמוך מזה של המתחרה האמריקאית מיקרון. כעת מקווים בחברה כי הנוכחות בבמה המרכזית, תסייע לצמצם את פער התמחור. זאת, בתקופה שבה יצרניות שבבי הזיכרון והחברות המספקות ציוד למרכזי הנתונים של הבינה המלאכותית הפכו לאחד ממנועי העליות המרכזיים של מדד S&P 500.

"אנחנו נמצאים בתקופה של התלהבות קיצונית ממניות השבבים", אמר דניאל מורגן, מנהל תיקי השקעות בכיר ב-Synovus Trust, המחזיקה במניות מיקרון. "זה זמן מצוין לגרום למשקיעים האמריקאים להיות שותפים במניה שלך".

עד כה, ההשקעה ב-SK Hynix הייתה מורכבת. משקיעים אמריקאים שביקשו להיחשף ל־SK Hynix יכלו לעשות זאת בעיקר דרך רכישת המניה בקוריאה או באמצעות תעודות פיקדון אמריקאיות (ADR, תעודת פיקדון אמריקאית) לא ממומנות, שנסחרו מעבר לדלפק (OTC) וסבלו מנזילות מוגבלת ולעיתים גם מפערי תמחור מול המניה המקורית. כעת החברה צפויה לעבור למסחר באמצעות ADR רשמי וסחיר בנאסד"ק, מה שיהפוך את החשיפה אליה לנגישה ונזילה משמעותית יותר, בדולרים ובשעות המסחר האמריקאיות, ויצמצם חלק מהעיוותים שאפיינו את המסחר בה עד כה.

הרישום של SK Hynix לנאסד"ק, הצפוי כאמור ב-10 ביולי, עשוי לשנות את המצב ולסייע בצמצום פער התמחור שממנו סובלת החברה.

ב-12 החודשים האחרונים זינקו מניית SK Hynix הנסחרת בדרום קוריאה ומניית מיקרון בכ-700%, והקפיצו את שווי השוק של שתי החברות אל מעל לטריליון דולר. אולם הראלי אינו ייחודי להן: סנדיסק היא המניה בעלת הביצועים הטובים ביותר במדד S&P 500 בתקופה זו, לאחר שזינקה ב-3,676%. בסך הכול, מדד השבבים של פילדלפיה (SOX) עלה ב-125% ב-12 החודשים האחרונים, לאחר שסיים את הרבעון החזק ביותר בתולדותיו.

חוגגים וחוששים

למרות הראלי המרשים, יותר ויותר משקיעים תוהים כמה זמן עוד יוכל להימשך הגאות בענף. ענקיות הטכנולוגיה שמובילות את הביקוש לשבבי זיכרון, ובהן אלפאבית ומיקרוסופט, מגייסות חוב כדי לממן את השקעות הענק שלהן בבינה מלאכותית, אלה (השקעות הון) הקפיצו את רווחי יצרניות שבבי הזיכרון לרמות שיא. אולם אם קצב ההשקעות יואט, כל הדינמיקה שעליה נשען הענף עלולה להשתנות.

SK Hynix מתכננת להשקיע מאות מיליארדי דולרים בהקמת שני מפעלי ייצור חדשים בדרום קוריאה, בדומה למתחרתה סמסונג אלקטרוניקס. אך במקביל היא מעלה חשש כי הרחבת כושר הייצור תוביל בעתיד לעודף היצע, במקרה שבו הביקוש יתקרר.

על רקע הביקוש הגואה לשבבים, SK Hynix מתכננת להשקיע מאות מיליארדי דולרים בהקמת שני מפעלי ייצור חדשים בדרום קוריאה, בדומה למתחרתה סמסונג אלקטרוניקס. ההנפקה המתוכננת אמורה לסייע במימון ההשקעות הללו, אך במקביל היא מעלה חשש כי הרחבת כושר הייצור תוביל בעתיד לעודף היצע - במקרה שבו הביקוש יתקרר.

ענף שבבי הזיכרון ידוע במחזוריות חריפה של גאות ושפל. רק לפני שלוש שנים רשמו מניות השבבים הפסדים, לאחר ירידה חדה בביקוש שהובילה לקריסת מחירי השבבים.

תיכנס למדדים המרכזיים

להנפקה יש גם יתרון ברור: היא צפויה להכניס את SK Hynix למדדי המניות האמריקאיים המרכזיים, מה שעשוי לייצר ביקושים אוטומטיים מצד קרנות סל.

אנליסטים בשוק ההון מציינים כי הרישום בארה"ב מרחיב משמעותית את מאגר ההון הזמין למשקיעים, מאפשר מסחר בשעות הפעילות של וול סטריט, ואף עשוי להוביל בעתיד להכללת המניה במדד נאסד"ק 100. בנוסף, הוא פותח פתח לפעילות של קרנות גידור שינסו לנצל פערי תמחור בין המניה הנסחרת בנאסד"ק לבין זו הנסחרת בסיאול - אסטרטגיית ארביטראז’ מוכרת.

"יש לא מעט משקיעים שעדיין לא מחזיקים מניות מהתחום, ולכן הרישום החדש עשוי למשוך מי שעדיין לא הצטרפו לראלי", אמרה קים פורסט, מייסדת ומנהלת ההשקעות הראשית של Bokeh Capital Partners לבלובמרג. לדבריה, היא עצמה אינה מתכוונת להשתתף בהנפקה בשל הסתייגויות הקשורות למבנה הממשל התאגידי של הנפקות ADR, אך היא מעריכה שמשקיעים מוסדיים רבים דווקא ימהרו לקחת בה חלק.