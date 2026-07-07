בכירים אמריקאים: איראן שיגרה טילים לעבר כלי שיט בהורמוז

עדכונים שוטפים

07:15 - תקרית חריגה במעבר קלנדיה: לוחמי מג"ב הותקפו והגיבו בירי - ואז התברר כי החשודים עובדים כמאבטחים

הלוחמים ניגשו לרכב כדי לברר את זהות הנוסעים, ובשלב זה החלה התקרית החריגה: החשודים יצאו מהרכב ותקפו את הלוחמים באגרופים ובחניקות, תוך שהם מנסים לחטוף את נשקם. לכתבה המלאה

06:38 - באיראן מאשרים: משמרות המהפכה תקפו מכלית גז של קטאר סמוך לחופי עומאן במצר הורמוז, כך על פי דיווח בטלוויזיה הממלכתית

05:51 - דיווח בניו יורק טיימס: טראמפ צפוי להודיע לארדואן כי הוא מוכן להשיב את טורקיה לתוכנית החמקן ולמכור לה מטוסי F35. ארבעה בכירים סיפרו כי ההחלטה גובשה לאחר שבועות של דיונים בין גורמי הביטחון הלאומי, בניסיון לשבור את הקיפאון

על פי הדיווח, טראמפ צפוי לכל הפחות לאותת על כוונתו להעביר את המטוסים לטורקיה, אף שעדיין לא ברור מתי הדבר יתבצע בפועל. למרות זאת, לא ברור אם המהלך יקבל אישור בקונגרס

04:06 - בכירים אמריקאים: איראן שיגרה טילים בליסטיים לעבר ספינות במצר הורמוז

במהלך הלילה תקפו משמרות המהפכה ספינות שחצו את המצר בלפחות שני טילים וגרמו להן נזק משמעותי - לא היו נפגעים. ארה"ב צפויה להגיב בתקיפות לעבר מטרות איראניות. המתקפה התרחשה לאחר שפג תוקפן של ההבנות בין איראן לארה"ב על הפסקת התקיפות הזמנית. חידוש המתקפות מצד איראן מעמיד את מזכר ההבנות בסכנת קריסה. לכתבה המלאה

23:11 - נשיא לבנון ז'וזף עאון בריאיון לעיתון א-נהאר הלבנוני: אין אמת בדיווחים על פגישה עם נתניהו, לא שוקל זאת ולא אענה לכך - כל עוד נמשכות התקיפות הישראליות נגד אזרחי לבנון וההפרות בשטחם. היה ויזדמן לנו להיפגש באותו חדר, אעזוב מיד

פורסם לראשונה ב-N12