פגעה ביבוא המקביל? סאני עשויה להיקנס בלמעלה מ-17 מיליון שקל

הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן, הודיעה היום (ב') לסאני תקשורת סלולרית, יבואנית מכשירי הסלולר, האביזרים וחלקי החילוף של סמסונג לישראל, כי היא שוקלת להטיל עליה עיצום כספי בסך כולל של למעלה מ-17 מיליון שקל. זאת, בשל הפרות לכאורה של הוראות חוק התחרות הכלכלית האוסרות על יבואן ישיר לפגוע ביבוא מקביל.

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מדובר בתיק האכיפה הרביעי של רשות התחרות מאז כניסתו לתוקף של תיקון החוק העוסק בפגיעה ביבוא מקביל, במסגרת מהלך רחב יותר שמובילה הרשות בשנתיים האחרונות מול יבואנים ישירים.

לפי הודעת רשות התחרות, בסוף שנת 2023 פנתה סאני לנציגי סמסונג בישראל והתלוננה על יבוא מקביל של מכשירי טלפון ניידים משטחי הרשות הפלסטינית לישראל. היבואן המקביל הציג את עצמו כיבואן מורשה של סמסונג והציע ללקוחותיו אחריות ושירות במעבדות היבואנים הרשמיים שאושרו על-ידי החברה. בעקבות זאת טענה סאני בפני סמסונג ישראל כי קיים חשש להטעיית צרכנים מצד אותו יבואן מקביל, הן ביחס להצגתו כיבואן רשמי והן ביחס לאחריות שהוא מציע.

אלא שלטענת רשות התחרות, סאני לא הסתפקה בהעלאת החשש הצרכני. מבדיקת הרשות עלה לכאורה כי החברה התלוננה גם על כך שהמכשירים שיובאו במקביל היו מדגמים טובים יותר מאלה שנמכרו על-ידה, וכי הם הוצעו במחירים נמוכים יותר.

עוד נטען כי סאני העבירה לסמסונג מידע על מכשירים סלולריים ספציפיים שהגיעו לישראל באמצעות היבואן המקביל, ודרשה ממנה "לפתור את הבעיה", להסדיר טריטוריות על רקע היבוא המקביל ואף להפסיק לחלוטין את מכירת הסחורה לרשות הפלסטינית.

גילוי דעת ומהלך אכיפה יזום

ברשות טוענים כי פעולות אלה היו עלולות להביא לפגיעה ביבוא המקביל ואף להפסקתו כליל. בהתאם לכך הודיעה הממונה לסאני כי היא שוקלת להטיל עליה עיצום כספי בגין הפרות לכאורה של הוראות חוק התחרות. לסאני עומדת הזכות להביא את טענותיה בפני הממונה לפני קבלת החלטה סופית.

ברקע הדברים עומד תיקון לחוק התחרות שנכנס לתוקף בספטמבר 2023 ואוסר על יבואנים ישירים לבצע פעולות שעלולות לפגוע ביבוא מקביל או ביבוא אישי. בין היתר, התיקון מגביל העברת מידע ותמונות ליצרן באופן שעלול לאפשר מעקב אחר שרשרת האספקה, כאשר מטרת ההעברה היא פגיעה ביבוא המקביל, או כאשר היא עלולה לצמצם את התחרות מצד יבוא מקביל ואינה נחוצה לפעילות היבואן הישיר.

עוד קודם לכן פרסמה רשות התחרות גילוי דעת שנועד להבהיר ליבואנים ישירים וליבואנים מקבילים אילו פעולות עלולות להיחשב להפרה של החוק. לאחר מכן פתחה הרשות במהלך אכיפה יזום, שבמסגרתו פנתה ל-13 יבואנים ישירים מרכזיים מענפים שונים.

לצד זאת קידמה הרשות גם תיקון לכללי הפטור להסכמי הפצה בלעדית, שנועד למנוע מצב שבו ספק, יצרן או מפיץ זר מסכימים ביניהם שלא למכור מוצרים לישראל, ובכך חוסמים בפועל יבוא מקביל.

מסאני נמסר בתגובה: "החברה בוחנת את ההודעה, ובתיאום עם יועציה המשפטיים היא סבורה כי עומדות לה טענות הגנה טובות. היא תציג את עמדתה בפני הממונה בשימוע שייערך לה".