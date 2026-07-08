מגמה מעורבת באסיה; בורסת דרום קוריאה נופלת ב-4% נוספים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:50

באסיה הבוקר מגמה מעורבת עם נטייה לירידות. מדד ניקיי ביפן מאבד 0.55% ומדד טופיקס יורד ב-0.7%. בקוריאה הדרומית נחלש מדד קוספי נופל ב-4% נוספים. המדד הקוריאני קפץ ב־220% בשנה וחצי "הודות" לריכוזיות חריגה: שתי מניות מתחום שבבי הזיכרון, סמסונג ו־SK Hynix, מהוות מעל למחצית משוויו, אלא שלאחרונה התמונה התהפכה.

מנגד, מדד הנג סנג בהונג קונג עולה ב-1.2%, בעוד שמדד CSI 300 בסין ירד ב-0.47%.

● תנודתיות היא שם המשחק: שתי מניות מזניקות ומפילות את הבורסה הלוהטת באסיה

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר (ד') ביציבות יחסית, כאשר המשקיעים מאזנים בין ההסלמה הביטחונית במזרח התיכון לבין ההמתנה לפרסום פרוטוקול ישיבת הריבית האחרונה של הפד. דאו ג'ונס בירידה קלה, S&P 500 ונאסד"ק 100 בעלייה כעת של 0.1% ו-0.3% בהתאמה.

אתמול וול סטריט חתמה בירידות על רקע חולשה במניות השבבים, כאשר נראה כי המשקיעים חוזרים לבצע רוטציה החוצה ממניות המזוהות עם הבינה המלאכותית. נאסד"ק ירד ב-1.2%, S&P 500 ב-0.4%. דאו ג'ונס ב-0.3%.

מניות השבבים הובילו את הירידות, כשתעודת הסל SOXX נפלה ובתוכה מניות מיקרון טכנולוג'י , מארוול טכנולוג'י , ברודקום ו-AMD .

הלחץ על מניות השבבים החל כבר אתמול בבוקר באסיה, לאחר שבורסת דרום קוריאה צנחה בכמעט 5%, בעקבות נפילה של קרוב ל-7% במניית סמסונג אלקטרוניקס. גם דיווח של רויטרס העיב על הסנטימנט, לאחר שלפי מקורות החברה הסינית דיפסיק מפתחת שבב בינה מלאכותית משלה. מהלך כזה עשוי להפחית את תלותה בשבבים של חברות כמו אנבידיה וסמסונג.

עוד אתמול - קבלת פנים צוננת למניית ספייס אקס שנכנסה היום למדד נאסד"ק 100 . התוצאה מאכזבת את מי שסבר שרכישות אוטומטיות של קרנות המדדים ידחפו את המניה כלפי מעלה. למרות שהחברה נוספה גם למדדי FTSE Russell, CRSP ו-MSCI - שאחריהם עוקבים נכסים בהיקף של מאות מיליארדי דולרים . ראו הרחבה בהמשך.

בארה"ב העיניים מופנות על האג"ח ענקיות הטכנולוגיה.

אתמול, עוד יום, עוד גיוס אג"ח ענק של חברה שמגדילה חוב כדי לממן השקעות בתשתיות בינה מלאכותית. אמזון צפויה להנפיק היום אג"ח בהיקף של לפחות 25 מיליארד דולר - רק ארבעה חודשים לאחר שביצעה גיוס חוב ענק נוסף בהיקף של 37 מיליארד דולר בשוק האמריקאי.

הסיפור הוא לא רק גודל הגיוס - אלא העובדה שחברות ה־AI המובילות מתחילות להסתמך יותר ויותר על שוק החוב כדי לממן השקעות עתק בדאטה סנטרים, שבבים ותשתיות מחשוב. זה מעלה מחדש את השאלה האם גל ההשקעות בבינה מלאכותית ימומן בעיקר מתזרים מזומנים עתידי או באמצעות הגדלת מינוף.

בנוסף, ענקית המסחר המקוון ומחשוב הענן גייסה בחודשים האחרונים יותר מ־ 20 מיליארד דולר נוספים באמצעות הנפקות אג"ח באירו ובדולר קנדי.

אמזון מצטרפת לשורה של ענקיות טכנולוגיה שמנצלות את שוק האג"ח כדי לממן את מרוץ ההשקעות בבינה מלאכותית. בין החברות שכבר ביצעו השנה גיוסי חוב גדולים נמצאות אנבידיה, אלפאבית, מטא ואורקל.

מחירי הנפט עולים הבוקר: החוזים על נפט אמריקאי (WTI) למסירה באוגוסט עלו ב-2.1% ל-72 דולר לחבית, בעוד שהחוזים על נפט ברנט למסירה בספטמבר התחזקו ב-1.9% ל-75.5 דולר לחבית.

איראן תקפה מכלית נפט של קטאר סמוך למצר הורמוז. בעקבות זאת ארה"ב הודיעה כי היא מבטלת את הרישיון הכללי שהתיר מכירת נפט איראני, כך מסר כעת גורם אמריקאי, שהזהיר כי פעולותיה של איראן במצר הורמוז הן "בלתי מתקבלות על הדעת", וכי הן ייענו בצעדי תגובה.

המהלך מגיע לאחר שבימים האחרונים דיווחו שלוש מכליות נפט כי נפגעו מקליעים או חימוש בלתי מזוהה במצר הורמוז ובסמוך לו, כך לפי United Kingdom Maritime Trade Operations , הגוף המסונף לצי הבריטי העוקב אחר איומים על כלי שיט באזור. התקיפות.

אם אכן ארה"ב מבטלת את ההיתר למכירת נפט איראני, מדובר בהקשחה משמעותית של מדיניות הסנקציות, שעלולה להגביר את המתיחות באזור ולתמוך בעליית מחירי הנפט.

אלה שמצפים להורדת ריבית עלולים להתאכזב. העלייה בציפיות האינפלציה לטווח הקצר והבינוני עלולה לחזק את הזהירות של הפד לגבי הורדות ריבית, אך העובדה שהציפיות לטווח של חמש שנים נותרו יציבות עשויה לרכך את החשש שהאינפלציה תצא משליטה.

ציפיות האינפלציה של הצרכנים בארה"ב עלו ביוני לרמה הגבוהה ביותר זה כמעט שלוש שנים , לפי סקר הציפיות החודשי של הפד.

מהסקר עולה כי הציפיות לאינפלציה בשנה הקרובה עלו לרמתן הגבוהה ביותר מאז כמעט שלוש שנים. גם הציפיות לטווח של שלוש שנים טיפסו לרמה הגבוהה ביותר מאז יוני 2022.

עם זאת, בטווח הארוך יותר נרשמה תמונה מרגיעה יותר: ציפיות האינפלציה לחמש שנים נותרו ללא שינוי ברמה של 3% , נתון שנחשב לפחות מדאיג מבחינת הפד, שכן הוא מעיד כי הציבור עדיין אינו צופה האצה מתמשכת של האינפלציה לאורך זמן.