ארה"ב חידשה את התקיפות באזור הורמוז, טראמפ: "זו נקמה"

עדכונים שוטפים

07:29 - מקור יודע דבר ל"א-שרק": משלחת חמאס תגיע היום לקהיר כדי לדון בהמשך ביצוע הסכם הפסקת האש - פירוק מנשק ונסיגה ישראלית למזרח הקו הצהוב. המתווכות ממתינות לתשובה הישראלית על המסמך המתוקן של "מועצת השלום" בנוגע לצעדי ההמשך של יישום ההסכם לאחר שחמאס מסר תשובה

06:10 - צבא ארה"ב: תקפנו כ-90 מטרות צבאיות באיראן

צבא ארה"ב הודיע כי תקף כ-90 מטרות צבאיות באיראן, ובהן מערכות הגנה אווירית, אמצעי תצפית ומעקב חופיים, אתרי אחסון טילים וכטב"מים, יכולות ימיות ותשתיות לוגיסטיות צבאיות לאורך חופי איראן.

03:39 - לאחר המתקפה האמריקאית: אזעקות הופעלו בבחרין ובכווית

בנוסף, בקטאר התושבים דיווחו כי קיבלו התרעה מקדימה המזהירה מפני "איום ביטחוני מוגבר", אשר בוטלה בטענה שה"איום הוסר".

03:28 - צבא ארה"ב תקף גשרי מסילות רכבת בצפון איראן

צבא ארה"ב תקף באמצעות טילי שיוט שני גשרי מסילת רכבת בצפון איראן, כך לפי בכיר אמריקאי. זו הפעם הראשונה בה צבא ארה"ב תוקף תשתיות באיראן מאז הפסקת האש ב-8 באפריל.

02:06 - טראמפ: האיראנים התקשרו, הם רוצים עסקה

הנשיא טראמפ קיים מסיבת עיתונאים במטוס האייר פורס 1 שם נשאל על התקיפות באיראן והבהיר: "בכל פעם שהאיראנים יכו אותנו - נכה חזרה פי עשרים". טראמפ הוסיף כי האיראנים כבר פנו אליו ואמר כי הם "רוצים נואשות לעשות עסקה", אך הוא לא בטוח אם הם יעמדו בתנאיה.

01:31 - עיתונאי איראני המקורב למשטר: "התגובה האיראנית תהיה שונה לחלוטין"

העיתונאי האיראני שמקורב למשטר מהרדאד ח'לילי: "איראן הגיבה לעבר יעדים אמריקאיים מוגדרים, במסגרת ניסיון להכיל את ההסלמה בסבבי חילופי המהלומות בינה לבין ארה"ב מאז כניסת הפסקת האש. עוצמת התוקפנות הלילה בדרום איראן שברה את הכלל הזה. התגובה האיראנית תהיה שונה לחלוטין".

00:58 - גורם אמריקאי ל-CNN: "הפסקת האש עם איראן הופסקה, לפחות באופן זמני"

גורם אמריקאי אמר ל-CNN בריאיון על נושאת המטוסים אברהם לינקולן שנמצאת בצפון הים הערבי כי "הפסקת האש עם איראן הופסקה, לפחות באופן זמני.

הגורם אמר כי המצב עם איראן ממשיך להיות דינמי מאוד וכי ייתכנו תקיפות נוספות מעבר למה שהוכרז. לדבריו, צבא ארה"ב נמצא במצב של המתנה, והמטרות הלילה היו טילים ומל"טים שניתן להשתמש בהם נגד נכסים אמריקאיים, כמו נושאות מטוסים.

הוא הוסיף כי ארה"ב כיוונה גם למטרות סביב מצר הורמוז - שעלולות לאיים על כלי השיט האזור. חיל הים האמריקאי השתתף בסבב התקיפות האחרון - שהגיע הן מהיבשה והן מהים.

00:42 - הנשיא טראמפ על התקיפות בהורמוז: "זו נקמה"

הנשיא טראמפ התייחס בפוסט ב-Truth Social לתקיפות הלילה באיראן: "זו נקמה על הפצצת ספינות אתמול על ידי איראן. אם זה יקרה שוב, המצב יחמיר בהרבה!".

00:29 - יועצו של המנהיג העליון של איראן מוחסן רזאאי: "האויב התוקפן ושותפיו ייענשו בחומרה"

00:18 - באיראן מדווחים: החשמל נותק במחצית מהעיר צ'בהאר

באיראן מדווחים: שני רציפים ומגדל בקרת התנועה הימית בצ'בהאר הותקפו. כתב סוכנות הידיעות האיראנית מהר דיווח שהחשמל נותק במחצית מהעיר.

00:02 - דיווחים באיראן על פיצוצים באי אבו מוסא במפרץ הפרסי ובעיר הנמל ג'אסק סמוך למצר הורמוז

00:00 - בכיר אמריקאי: הותקפו בסיסי משמרות מהפכה ועמדות שיגור כטב"מים באזור בושהאר.

23:55 - גורם צבאי איראני: כל הבסיסים שהיוו מקור לתקיפה בדרום המדינה - יותקפו באש כבדה של טילים וכטב"מים

גורם צבאי איראני: כל הבסיסים שהיוו מקור לתקיפה בדרום המדינה או שהעניקו לכך תמיכה - יותקפו ללא יוצא מן הכלל באמצעות אש כבדה של טילים וכטב"מים.

23:48 - גורם צבאי איראני: בקרוב נתחיל במתקפה "מסיבית" נגד בסיסי ארה"ב באזור

גורם צבאי איראני לסוכנות הידיעות נור ניוז: יחידות הטילים והכטב"מים של הכוחות המזוינים יחלו בעוד דקות במתקפה "מסיבית" נגד בסיסי הצבא האמריקאי באזור. התגובה על התוקפנות האמריקאית תהיה מצערת

23:35 - בכיר אמריקאי לחדשות 12: התקיפות הלילה רחבות יותר בהיקפן מאשר אתמול

בכיר אמריקאי אמר לחדשות 12 כי התקיפות הלילה רחבות יותר בהיקפן מאשר התקיפות אתמול. המטרות כוללות בין היתר מכ"מים חופיים של משמרות המהפכה, עמדות טילים נגד ספינות ומערכות הגנה אווירית.

23:19 - בצבא ארה"ב מאשרים: התחלנו בתקיפות נוספות נגד איראן

בסנטקום הודיעו באופן רשמי: "בהוראת המפקד העליון, כוחות פיקוד המרכז של צבא ארה"ב החלו לבצע תקיפות נוספות נגד איראן כדי לפגוע עוד יותר ביכולתה לאיים על חופש השיט במצר הורמוז. ארה"ב רואה באיראן את האחראית לתוקפנות הבלתי מוצדקת האחרונה נגד ספינות מסחריות וצוותים אזרחיים השטים בחופשיות בנתיב מים בין-לאומי חיוני".

23:13 - בכיר אמריקאי: צבא ארה"ב מבצע תקיפות נגד מטרות צבאיות איראניות באזור מצר הורמוז.

22:57 - במקביל לבנדר עבאס: דיווחים באיראן על פיצוצים גם בעיר הנמל סיריכ

22:55 - סגן שר החוץ האיראני: פעולותיה האחרונות של ארה"ב לא יישארו ללא תגובה

סגן שר החוץ של איראן הגיב לדיווחים במדינה על פיצוצים באזור העיר בנדר עבאס, סמוך למצר הורמוז. הוא הבהיר: "פעולותיה האחרונות של ארה"ב לא יישארו ללא תגובה".

22:49 - דיווחים באיראן על פיצוצים באזור בנדר עבאס

22:22 - ואנס: "הם אמרו שיפסיקו לירות על ספינות, ומה קרה לפני 24 שעות? הם התחילו לירות על ספינות שוב"

סגן נשיא ארה"ב ואנס על המתיחות עם איראן: "העסקה הבסיסית שקבענו הייתה - אנחנו נסיר את המצור אם אתם תפסיקו לירות על ספינות, אבל אם תירו על ספינות, אנחנו נגיב בעוצמה חזקה יותר מאי-פעם. הם אמרו שיפסיקו לירות על ספינות, ומה קרה לפני 24 שעות? הם התחילו לירות על ספינות שוב".

22:08 - דיווח בערוץ אל-ערביה הסעודי: מפקד צבא פקיסטן מקיים מגעים עם בכירים איראנים כדי לרסן את ההסלמה.

פורסם לראשונה ב-N12