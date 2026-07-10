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בארץ ארה"ב: ישראל העבירה מודיעין על כוונת איראן להתנקש בטראמפ
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איראן | סיקור שוטף

בכירים בארה"ב: ישראל העבירה מידע על שיח איראני להתנקש בטראמפ

בכיר אמריקאי אישר כי ירושלים העבירה לאחרונה לוושינגטון מידע על כך שגורמים בטהרן שוחחו על פגיעה בנשיא • גורמים אחרים מבהירים: לא מדובר בתוכנית מסודרת או מפורטת אלא בידיעה בודדת על שיח כללי • במקביל: איראן טוענת כי אתר של חיל הים שלה הותקף בידי "אויב" • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 07:21
נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ / צילום: Reuters, Lev Radin/Si
נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ / צילום: Reuters, Lev Radin/Si

עדכונים שוטפים

08:04 - בארצות הברית ממשיכים לתת עדיפות למאמצים דיפלומטיים מול איראן, אך במקביל נערכים גם לאפשרות של המשך הפעולות הצבאיות באיראן - כך מסרו כמה גורמים אמריקניים ל-CNN. כמה גורמים מסרו לרשת התקשורת האמריקנית כי קיימות הכנות לאפשרות של תקיפות נוספות כבר הלילה, אם יתברר שהמצב מחייב זאת. עם זאת, נכון לעכשיו, ההחלטה היא לאפשר לדיפלומטיה להוביל את המהלכים

04:34 - שני בכירים אמריקנים אמרו כי המידע שהעבירה ישראל לא היה על תוכנית מסודרת ספציפית ומפורטת להתנקשות בטראמפ, אלא היה ידיעה בודדת על שיח כללי בנושא בין גורמים איראנים ללא אימות נוסף

01:39 - בכיר אמריקני מאשר כי ישראל העבירה בתקופה האחרונה לארה"ב מידע מודיעיני חדש על כך שגורמים במשטר האיראני דנו בתוכנית להתנקשות בנשיא טראמפ

23:12 - בסוכנות הידיעות האיראנית הרשמית טוענים: אתר של חיל הים האיראני בקונאראק הותקף על ידי "אויב".

20:38- גורם אמריקני על הסכם ישראל-לבנון: אזור הפיילוט הראשון יושק בעוד ימים ספורים

גורם אמריקני לרויטרס: עברנו לשלב יישום מסגרת ההסכם בין ישראל ללבנון. אזור הפיילוט הראשון יתחיל בעוד ימים ספורים. אזורי פיילוט נוספים נמצאים בשלבי מיפוי ותכנון.

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12