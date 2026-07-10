בתוך ימים: איזיג'ט החליפה את הרוכש המועדף, המניה מזנקת ב-14%

סיבוב פרסה: בתחילת השבוע חברת הלואו־קוסט איזיג'ט הודיעה כי הגיעה להסכם עקרוני על מכירתה לקרן קאסל־לייק. כעת, מסתמן שינוי כיוון כאשר דירקטוריון החברה הבריטית נתן אור אור ירוק להצעה של 5.7 מיליארד ליש"ט מקרן ההשקעות האמריקאית אפולו (7.65 מיליארד דולר). בתגובה, מניית חברת התעופה מזנקת הבוקר בלונדון בכ-14%.

"דירקטוריון איזיג'ט שקל בקפידה את הצעת המזומן המוצעת יחד עם יועציו הפיננסיים, והגיע פה אחד למסקנה כי התנאים הפיננסיים של הצעת המזומן המוצעת נמצאים ברמה שהיא הייתה מתכוונת להמליץ ​​עליה לבעלי המניות", מסרה החברה. "בהתאם לכך, מועצת איזיג'ט אינה מעוניינת עוד להמליץ ​​על הצעת קאסל-לייק".

כזכור, ההצעה של קאסל-לייק עמדה של סכום בסכום של 6.9 ליש"ט למניה (בניגוד ל-7.15 בהצעה הנוכחית עלייה של 3.6%), כך שהעסקה כולה העריכה את איזיג'ט ב־5.23 מיליארד ליש"ט (6.94 מיליארד דולר). הצעה זו הייתה ההצעה החמישית של קרן ההשקעות האמריקאית ולמרות שהחברה מסרה בתחילת השבוע שזה סכום שהדירקטוריון יהיה מוכן להמליץ עליו, כעת נמסר כי היא "כבר לא מעוניינת" בו.

כמו קאסל-לייק, גם אפולו תצטרך להתמודד עם קשיים רגולוטרים. כך למשל, מכיוון שאיזיג'ט היא חברה אירופית, היא תצטרך על-פי כללי האיחוד בעלות של לפחות 51% מחברה אירופית. הדבר אומר שהקונה החדשה תצטרך למצוא שותפה נוספת.

לא נאמרה המילה האחרונה

ומה אפולו מתכננת? בחברה משדרים לפיהם אין לה כוונה לפרק את איזיג'ט לאחר הקנייה. "אפולו מאמינה באסטרטגיה הקיימת של easyJet לפתח ולחזק את מודל חברות התעופה בעלות נמוכה, בעיקר באמצעות שדרוג הצי, שיפור הצעות העזר והנאמנות, והרחבת חופשות לזרם הכנסה מובחן מבחינה מבנית", מסרה החברה.

"אפולו מכירה בתרומה החשובה שצוות ההנהלה של easyJet, יחד עם עובדי easyJet, תרמו להצלחת החברה. אפולו מייחסת ערך רב לאנשים ומאמינה כי זיהוי ושימור צוות מפתח בקבוצת easyJet יהיו בעלי חשיבות עליונה".

כך או כך, גם הפעם הדברים רחוקים מלהיות סופיים, כאשר אפולו תצטרך להגיש הצעה סופית ומוצקה עד 7 באוגוסט. גם קאסל-לייק מצידה תוכל להגיש הצעה עד 3 באוגוסט. לפי איך שהדברים מתפתחים בשבוע האחרון, לא מופרך לומר שעדיין לא נאמרה המילה האחרונה במלחמה על חברת התעופה.