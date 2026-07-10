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בג"ץ

בג"ץ מציע: כהונת אליהו לראש רמ"י תסתיים ב-19 ביולי

השופטים הציעו לבטל את מינויו של יהודה אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל ב-19 ביולי, ולא להמתין עד סיום עבודת ועדת האיתור שתדון מחדש בשלושת המועמדים הסופיים • על הצדדים להשיב עד ליום שני 13 ביולי בשעה 14:00. אחרת, השופטים יכריעו בעתירות

ניצן שפיר 16:18
יהודה אליהו / צילום: תמונה פרטית
יהודה אליהו / צילום: תמונה פרטית

שופטי בג"ץ מציעים לבטל את מינויו של יהודה אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ב-19 ביולי, ולא להמתין עד סיום עבודת ועדת האיתור שתדון מחדש בשלושת המועמדים הסופיים - בהם אליהו.

הצדדים התבקשו לתת תשובה לבג"ץ - חיובית או שלילית, עד ליום שני 13 ביולי בשעה 14:00. אחרת, השופטים יכריעו בעתירות.

העותרים טענו כי יש לפסול את מינויו של אליהו נוכח קרבתו לשר סמוטריץ, השר הממנה, ולאחר שנפלו פגמים בעבודת ועדת האיתור, שנתנה עדיפות לאליהו.

אליהו כיהן לפני המינוי כראש מינהל ההתיישבות במשרד הביטחון, ייסד את עמותת רגבים עם שר האוצר סמוטריץ' והיה מנכ"ל המועצה האזורית מטה בנימין.

הממשלה כבר הביעה את עמדתה כי היא מסכימה לביטול המינוי, בעקבות עמדת השופטים. יחד עם זאת, מתשובת באי כוחה עלתה אפשרות כי אליהו ייוותר בתפקיד זמן ממושך עד לסיום עבודת ועדת האיתור מחדש. כעת השופטים מציעים מועד מוסכם לסיום כהונתו כאמור.

השופטים יעל וילנר, עופר גרוסקופף וחאלד כבוב מציעים לבטל את מינויו של אליהו, למנות שני חברי ועדת איתור במקום מהרן פרוזנפר, הממונה על התקציבים באוצר, ופרופ' עדית סולברג, שהחברה אותה היא מנהלת (ובעלה הבעלים) מספקת שירותים למשרד השיכון. הוועדה תדון מחדש בשלושת המועמדים שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר ולא בכל 14 המועמדים.

בתקופת הביניים הממשלה תמנה ממלא מקום על פי חוק שירות המדינה. השופטים ציינו כי העתירה לא עוסקת במילוי ממלא מקום, אין בתוצאותיה לשלול את המינוי ועל הממשלה לפעול לפי הדין בעניין זה.

העתירות הוגשו על-ידי האקדמיה למען ישראל חופשית, באמצעות עורכי הדין עודד גזית ואלירם בקל; המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, באמצעות עו"ד ענאן בלאן; ושדולת הנשים, על-ידי עורכי הדין חגי קלעי ועדיה שיינוולד. את אליהו מייצגים עורכי הדין ירון קוסטליץ ודניאל רוזנבלום.