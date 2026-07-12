1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

עלייה משמעותית במפלס המתיחות הגאו־פוליטית נרשמת בפתחו של שבוע מסחר, שהוא עמוס ממילא באירועים שצפויים להכתיב את הכיוון של השווקים.

אלא אם יחולו התפתחויות חדשות, המשקיעים צפויים מחר (ב') להגיב להודעתה של איראן על סגירת מצר הורמוז; זאת, לאחר סדרה של תקיפות שביצעה ארה"ב נגד איראן, ותקיפות שביצעה האחרונה בתגובה נגד מדינות המפרץ.

בישראל ובארה"ב, יתפרסמו השבוע מדדי המחירים לצרכן לחודש יוני (ראו הרחבה תחת סעיף 4). בנוסף, בימים שלישי ורביעי, יעיד יו"ר הפד הטרי קווין וורש בפני הקונגרס ויענה על שאלות המחוקקים, בהמשך לפרסום דוח המדיניות המוניטרית החצי־שנתי של הבנק המרכזי בסוף השבוע שעבר. החשיבות שמייחסים בשווקים לאירוע צפויה להיות גדולה מבדרך כלל, במיוחד לנוכח העובדה שגישתו של וורש היא לצמצם את האיתותים של הבנק המרכזי לשווקים ככל האפשר.

עונת הדוחות לרבעון השני בוול סטריט תיפתח באופן רשמי, עם דיווחים של חברות השבבים TSMC ו-ASML , ענקית הסטרימינג נטפליקס , וכן שורה של בנקים גדולים בארה"ב, ביניהם ג'יי. פי. מורגן , גולדמן זאקס וסיטיגרופ .

2 רוחות המלחמה הכבידו על ת"א, בניו יורק הגיבו אחרת

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט ביום שני עם פער ארביטראז' שלילי זניח של כ-0.1%. אורמת תיחלש בכ-1.8% ופאלו אלטו תרד בכ-3.7%, אם כי ענקית הסייבר טרם נכללה במדדי הבורסה ולכן לא תשפיע עליהם.

לנוכח ההסלמה במזרח התיכון, הבורסה בתל אביב חתמה את השבוע החולף באדום, כאשר המדדים המובילים חזרו להיסחר בטריטוריה של תיקון (כלומר, רשמו ירידה של 10% לפחות מהשיא האחרון שלהם). בסך־הכול, מדד ת"א 35 ירד בכ-1.7%, מדד ת"א 90 השיל מערכו כ-4.1% ומדד ת"א 125 נחלש בכ-2.3%.

בסיכום שבועי, מדדי הקלינטק והבנייה בלטו לשלילה, עם ירידות של כ-5.6% וכ-4.3%, בהתאמה. גם מדד ת"א־צריכה איבד מערכו כ-4.2%. מדד הביטחוניות נפל בכ-5.2% וחזר אגב כך לרשום תשואה שלילית מתחילת השנה (4.8%-), עם ירידות בשמות מרכזיים כמו נקסט ויז'ן , ארית תעשיות , אלביט מערכות ומנועי בית שמש . מנגד, מדד הבנקים טיפס בכ-2.7%, והיה בין המדדים הבודדים שסיימו את השבוע בירוק.

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, ייחס בשבוע שעבר את העליות בקרב מניות הבנקים לתיקון שמתרחש לאחר גל מימושים (המדד ירד בקרוב ל-8% בחצי השנה האחרונה), וכן למתיחות הגאו־פוליטית המחודשת. "המתיחות הביטחונית מול איראן מחזירה את המשקיעים למניות הבנקים היציבות, אשר עשויות לשמש סוג של עוגן מבטחים, בהינתן התמחור הנוכחי שלהן ואי־הוודאות הכללית בשוק", הוא ציין.

הבורסה בניו יורק הציגה יותר חוסן אל מול ההתפתחויות הגאו־פוליטיות, שם המשקיעים בחרו להמשיך להתמקד במהפכת ה-AI. בסיכום שבועי, הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה טיפס בכ-1.7%, ה-S&P 500 התקדם בכ-1.2%, והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.5%. קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים, עלתה בכ-2.6%, אם כי היא עדיין רחוקה במעל 10% מהשיא האחרון שרשמה בחודש שעבר.

ביום שישי האחרון, יצאה לדרך הנפקת הענק של יצרנית שבבי הזיכרון הדרום־קוריאנית, SK Hynix - הגדולה אי־פעם של חברה זרה בארה"ב; המניה זכתה לקבלת־פנים חמה וזינקה בקרוב ל-13%.

מניית מטא סגרה את השבוע החזק ביותר שלה מאז תחילת 2024 וזינקה בקרוב ל-15%. ברקע, בבנק אוף אמריקה טענו כי תזכיר פנימי שנסקר על־ידי רויטרס העיד על כך שמטא עשויה לשפר את מבנה העלויות שלה, ולהרחיב את תשתיות ה-AI שלה ביעילות גדולה מזו שהוערכה בעבר.

3 מיטב: פוטנציאל ההתחזקות של השקל יהיה מוגבל בטווח הקרוב

השקל נחלש בשבוע החולף מול הדולר בכ-0.2%, ושערו הרציף נעמד על קצת מעל לרף ה-3 שקלים. זאת, על רקע ההסלמה במזרח התיכון, כמו גם התחזית היונית יחסית שהציג בנק ישראל, שצופה שתי הורדות ריבית נוספות ב-12 החודשים הקרובים לרמה של 3%.

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, הצביע על ביצועי השקל לאחרונה כאחד הגורמים שמצמצמים את הפוטנציאל להורדות ריבית בישראל מתחת ל-3%, כפי שהעריך בעבר שיכול לקרות. לדבריו, "הסנטימנט החיובי כלפי השקל נחלש משמעותית. השקל פוחת בכ-1% מול הדולר בחודש האחרון, למרות עלייה של כ-4% במדד S&P 500. להערכתנו, בתקופה הקרובה שער החליפין יושפע לא רק משוק המניות האמריקאי, אלא גם מההתפתחויות הביטחוניות והפוליטיות בישראל, לפחות עד הבחירות, והפוטנציאל להתחזקותו יהיה מוגבל".

בשוק הסחורות, מחירי הנפט בעולם טיפסו באופן ניכר, לנוכח המתקפות שביצעה איראן נגד מכליות בהורמוז והחלפת המהלומות בינה לבין ארה"ב. נפט מסוג ברנט עלה במעל 5% וננעל סביב מחיר של 76 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) עלה בכ-4% וננעל סביב 71 דולר לחבית.

בבלומברג דווח כי לא נרשמה היום (א') תנועה כמעט כלל במצר הורמוז. מרכז המידע הימי המשותף (JMIC), אשר מספק הנחיות בטיחות לחברות ספנות, ציין בהודעה שפרסם כי בעוד שהנתיב לאורך קו החוף העומאני נותר זמין למעבר, רמת האיום במצר היא עדיין "חמורה". הגוף הבינלאומי אמר לימאים לצפות לתקשורת רדיו למול כוחות ימיים ולהיות מודעים לסכנה מפני מוקשים.

4 האינפלציה בישראל תמשיך להתמתן, בארה"ב אינפלציית הליבה תעמוד במוקד

ביום רביעי הקרוב, יפורסם בישראל מדד המחירים לצרכן לחודש יוני. הקונצנזוס בקרב האנליסטים הוא למדד שיציג ירידה של 0.1% או ייוותר ללא שינוי, מה שישקף התמתנות של האינפלציה השנתית לרמה של 1.6% - כמעט באמצע טווח היעד של בנק ישראל (בין 1% ל-3%).

יוני פנינג, האסטרטג הראשי של מזרחי טפחות, העריך בסקירתו השבועית כי ההשפעה הממתנת של השקל על האינפלציה צפויה להגיע לידי מיצוי במדד הקרוב. "התקבעות היחלשות השקל בשבועות האחרונים ממצה את הפוטנציאל הדפלציוני מהכיוון הזה בראייה כלל משקית", כתב פנינג. הוא אף ציין כי לשקל צפויה להיות השפעה אינפלציונית בחודשים הקרובים, וכתב כי "לפי מודל האינפלציה של הגורמים האקסוגניים על המדד, צפויה השפעה במדדי יולי-אוגוסט, בסדר גודל של כ-0.13% מהכיוון הזה".

זבז'ינסקי ממיטב נקט בגישה דומה. בסקירתו השבועית, הוא ציין כי "האינפלציה בישראל צפויה להמשיך להתמתן בחודשים הקרובים, ולפי תחזיתנו אף לשהות תקופה מסוימת מתחת ל-1.5%. עם זאת, עצירת מגמת התחזקות השקל 'תציף' את עליות המחירים בסעיפים הדולריים, כגון הנסיעות לחו"ל ועוד, ועשויה להעלות את האינפלציה, במיוחד על רקע התייקרות מחירי היבוא בעולם".

בארה"ב, מדד המחירים לחודש יוני יפורסם ביום שלישי. על רקע הירידה במחירי הנפט ביוני, המדד צפוי לסגת ב-0.1%, כך שהאינפלציה השנתית צפויה לרדת בחזרה אל מתחת לרף ה-4%. עם זאת, אינפלציית הליבה, אשר מנכה את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים, צפויה לטפס ב-0.3%, וכך להמשיך לשמש מקור לדאגה בעבור הפדרל ריזרב.

זבז'ינסקי התייחס גם לאינפלציה בארה"ב וציין כי "להערכתנו, אם מדד המחירים לצרכן שיתפרסם השבוע יצביע על המשך האצת האינפלציה, ובפרט במדד הליבה, הסבירות להעלאת ריבית כבר בסוף החודש תעלה משמעותית. עם זאת, מהתבטאויות הנגיד ומהדוח החצי־שנתי על המדיניות המוניטרית עולה כי בשלב זה הפד מעדיף להמתין ולבחון האם מדובר בהתפתחות זמנית. אנו עדיין מעריכים כי לאחר סיום אירועי הקיץ, פקיעת תמריצי הממשל, תחזור הצריכה הפרטית למגמת ההיחלשות שאפיינה אותה בשנתיים האחרונות. בתרחיש זה, שוק העבודה צפוי לשוב ולהתקרר ולחצי האינפלציה מצד הביקוש יתמתנו".

בדוח המדיניות החצי־שנתי של הפד, שפורסם ביום שישי האחרון, היו"ר קווין וורש הציג מסרים מעודדים לגבי הכלכלה האמריקאית. הוא תיאר את הצמיחה כסולידית ואת הפריון כחזק, וציין כי נמצאו מעט סימנים של סיכון במערכת הבנקאית. עם זאת, הוא שב וחידד את המסר הניצי שלו לגבי המחויבות של הבנק המרכזי להורדת האינפלציה. "יציבות מחירים היא הכרחית לכלכלה איתנה ויציבה ותומכת ברווחתם של כלל האמריקאים", נכתב בדוח. "הוועדה מוכנה לפעול בנחרצות (במקור: 'forcefully') כדי לוודא שציפיות האינפלציה לטווח הארוך יותר נותרות מעוגנות היטב". כאמור, וורש צפוי להעיד מול הקונגרס בימים שלישי ורביעי השבוע.

5 האם נראה בוול סטריט ראלי בקיץ?

בבנק ההשקעות מורגן סטנלי מסמנים שלושה סיכונים מרכזיים שעלולים למנוע ראלי בשוק המניות האמריקאי בתקופת הקיץ: המלחמה נגד איראן, העלאת ריבית של הפד וריסון הוצאות ההון בתחום ה-AI.

נזכיר כי עונת הקיץ היא חזקה בעבור שוק המניות מבחינה היסטורית, מה שנכון במיוחד לחודש יולי. ה-S&P 500, לדוגמה, הציג עליות רצופות בכל אחד מחודשי יולי מאז 2014.

באשר למלחמה נגד איראן, בבנק מסרו כי תרחיש הבסיס השורי שלהם לשוק המניות נשען, בחלקו, על הנחה שהתנועה במצר הורמוז תשוב לשגרה, שהיצע הנפט יחזור לרמה שנראתה לפני המלחמה ושנפט ברנט יצנח ל-75 דולר לפחות בתוך 12 חודשים. אנדרו שיטס, ראש מחלקת מחקר ההכנסה הקבועה הגלובלי של הבנק, ציין כי "ארה"ב כבר שחקה את רזרבת הנפט האסטרטגית שלה לרמות הכי נמוכות אי־פעם, מה שפוטנציאלית מפחית חלק מיכולתה לספוג זעזועים אם הקונפליקט מסלים מחדש".

לגבי הריבית בארה"ב, בבנק הצביעו על כך שהנרטיב לפיו הפד ישאיר את הריבית ללא שינוי עד סוף השנה הוא עמוד תווך אשר מחזיק את השוק השורי, כך שאם הנחה זו תתברר כשגויה, הדבר צפוי לפגוע בשוק המניות. שיטס ציין כי "הסיכון הוא שההנחה של השווקים היא פשוט לא נכונה, ואולי תתברר ככזו בקרוב. יש בהחלט טיעון לפיו אם הפד מודאג מפני האינפלציה, הוא לא צריך לחכות לפעול". בשווקים מתמחרים הסתברות של מעל 80% להעלאת ריבית אחת לפחות עד סוף השנה.

ובנושא ה-AI, בבנק אמרו כי הוצאות ההון ההולכות וגדלות של החברות בתחום "סייעו לחזק את ביטחון המשקיעים" בכך שמחזור הבינה המלאכותית נותר איתן. לדברי שיטס, "הסיכון הוא שדיווחי הרבעון השני יציגו עכשיו יותר היסוס להוציא כסף, אולי מכיוון שמחירי המניות של חלק מהמשקיעות הגדולות בתחום הניבו ביצועי־חסר לאחרונה". קרן הסל MAGS , אשר עוקבת אחר "שבע המופלאות", רשמה ביוני את החודש החלש ביותר שלה מאז מרץ 2025.

"בהינתן כמה שסיפור הצמיחה והרווחים בשוק קשור ב-AI, וכמה פופולרית החשיפה ל-AI בקרב משקיעים, הדבר הזה מייצר סיכון", סיכם שיטס.