ליל מהלומות נוסף: ארה"ב תקפה מספר מוקדים בדרום איראן

עדכונים שוטפים

05:24 - במשמרות המהפכה טוענים: פגענו בבסיס בירדן

משמרות המהפכה טענו ששיגרו טילים וכטב"מים ופגעו במיכלי דלק ובמחסני תחמושת בבסיס בירדן - כחלק מ"השלב הראשון" לתגובה לתקיפות האמריקניות הלילה.

04:53 - אזעקות הופעלו בבחריין

04:08 - דיווח באיראן על הרוג וארבעה פצועים בתקיפה אמריקאית על תחנת שאיבת מים בדרום מערב המדינה

01:18 - דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית מהר: נשמעו פיצוצים באהוואז ובמאהשהר שבדרום-מערב המדינה

01:07 - דובר סנטקום לחדשות 12: משמרות המהפכה ירו לעבר ספינות בהורמוז, ארה"ב הצליחה להפיל טיל שיוט וכטב"ם

דובר סנטקום קפטן טים הוקינס אמר לחדשות 12: "במהלך השעה האחרונה, כוחות משמרות המהפכה ירו לעבר ספינות מסחריות שחצו את מצר הורמוז. מטוסים אמריקאיים הצליחו עד כה להפיל טיל שיוט איראני ורחפן תקיפה".

00:50 - דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית מהר: פיצוצים נשמעו באזור בושהאר

00:42 - משרד החוץ האיראני: "המקור והמוצא של התקיפות - מטרה לגיטימית למכות הגנתיות של איראן"

משרד החוץ האיראני: "המשא ומתן במסקט התמקד בעיקר בהסדרי ניהול מצר הורמוז ובנתיבי התנועה ולמרבה הצער, ארה"ב מנעה השגת תוצאות בעניין זה באמצעות לחצים גלויים וסמויים על עומאן. המקור והמוצא של התקיפות נגד איראן - יהוו מטרה לגיטימית למכות הגנתיות של הכוחות המזוינים של איראן".

00:33 - באיראן מדווחים גם על פיצוצים שנשמעו בעיר הנמל ג'אסק שבדרום המדינה

00:25 - דיווחים באיראן: פיצוצים במוקדים שונים בדרום המדינה

באיראן דיווחו על פיצוצים שנשמעו בבנדר עבאס, האי קשם וסיריכ. לפי סוכנות הידיעות האיראנית פארס, נשמעו יותר מ-10 פיצוצים בבנדר עבאס ובסיריכ.

00:20 - צבא ארה"ב מאשר: התחלנו בגל תקיפות נוסף באיראן

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע: כוחותינו החלו בתקיפות נוספות נגד איראן, כדי להמשיך ולפגוע ביכולתה לתקוף ימאים אזרחיים וספינות מסחריות החוצות בחופשיות את מצר הורמוז. המפקד העליון (טראמפ) הורה על התקיפות

22:40 - "לא יהיה אפשר לומר לא ידענו": אזהרת צה"ל לממשלה מקריסת מערך המילואים

צה"ל העביר בימים האחרונים אזהרה לדרג המדיני ולקואליציה בנוגע למצב כוחות האדם נוכח המלחמה. "מערך המילואים עומד בפני קריסה וגם הסדיר מגיע לקצה", הזהיר צה"ל את הממשלה. "לא יהיה אפשר לומר 'לא ידענו'". כך אמש (ראשון) בחדשות 12. כיום נמצאים 26 גדודים בתעסוקה מבצעית ביהודה ושומרון וייתכן שלקראת חגי תשרי אף יידרש תגבור נוסף.

הרמטכ"ל הנחה לרדד כוחות ביו"ש כדי להקל את העומס על חיילי המילואים. גדודים של סדיר מעזה ומלבנון יישלחו להחליף מילואים ביהודה ושומרון.

20:38 - הערכה: איראן לא מתכוונת כרגע לתקוף את ישראל

למרות שמדרגות ההסלמה עולות, בירושלים סבורים שברפובליקה האיסלאמית מעדיפים להשאיר את העימות בזירות שבהן הוא מתרחש כרגע.

ההבנה האיראנית - ניתן להעריך - כולל בדיון אצל רה"מ הערב - היא שתקיפה של אתרים בישראל או אוכלוסייה ישראלית תחזיר את המלחמה לעצימות גבוהה, ומעגל ההסלמה - שכרגע נשלט - ייצא משליטה.

"כולנו מקווים להתבדות בהערכה ושאיראן תעשה את הטעות", אומר גורם ישראלי. "האמריקאים יודעים שאנחנו רוצים להשלים את המשימות שלנו באיראן - והם יודעים בדיוק למה הכוונה. כרגע זה לא רלוונטי, האירוע מתוחם ואנחנו לא בתוכו.

גוף מודיעין מערבי הוא זה שהעביר את ההתרעה לאמריקאים שאיראן מתכוונת להתנקש בטראמפ על אדמת טורקיה, מה שהביא להחלפת מטוסו. לכתבה המלאה

19:23 - בכיר אמריקאי מאשר: תקפנו באזור מצר הורמוז

בכיר אמריקאי: צבא ארה"ב ביצע כמה תקיפות על מערכות טילים והגנה אווירית איראניות, כמו גם על סירות מירוץ קטנות של משמרות המהפכה בכמה מוקדים סביב מצר הורמוז.

פורסם לראשונה ב-N12