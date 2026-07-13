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הנפט קופץ בקרוב ל-4% על רקע סדרת תקיפות חדשה של ארה״ב באיראן

שבוע המסחר מסביב לעולם נפתח הבוקר בסימן המתיחות הגיאופוליטית ועונת הדו״חות • ירידות שערים באסיה, הקוספי מאבד כ-5.3% • בוול סטריט צפי לירידות שערים של עד 0.9%

שירות גלובס 06:00
נפט / צילום: Shutterstock
נפט / צילום: Shutterstock

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

05:55

שבוע המסחר מתחדש הבוקר מסביב לעולם בצל עוד גל תקיפות אמריקאי באיראן.

ההשפעה המיידית והגדולה ביותר היא על מחיר הנפט שחוזר עם קפיצה של קרוב ל-4% - סביב 74 דולר לנפט מסוג WTI ו-78 דולר לנפט מסוג ברנט.

באסיה הבוקר השווקים הגיבו בירידות שערים. כך למשל מדד הניקיי פתח בעליות של 0.3% אך מחק אותו תוך זמן קצר ונמצא כעת בירידות של כ-1.3%. מדד הקוספי של דרום קוריאה עלה ב-0.58% ומתרסק כעת בכ-5.3%; מדד שנגחאי והשנזן מאבדים כ-1.2% כל אחד, ואילו ההנג סנג נסחר בצמוד לרמות הבסיס.

החוזים על וול סטריט מצביעים על ירידות של 0.9% בנאסד״ק, וירידות של כ-0.3% בדאו ג'ונס וכ-0.4% ב-S&P.

העלייה בסיכון הגיאופוליטי מרחפת מעל השווקים אבל העיניים יופנו השבוע גם לחידוש עונת הדוחות הכספיים עם דיווחים של הבנקים הגדולים וחברת נטפליקס.

הציפיות לעונה הנוכחית הן גבוהות. בממוצע, אנליסטים מעריכים כי רווחי הרבעון השני של חברות ה-S&P 500 צמחו ביותר מ-23% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כך לפי חברת FactSet.