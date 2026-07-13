אחרי עזיבת המייסדים: רדיס מפטרת כ-27% מעובדיה בישראל

חברת התוכנה הישראלית רדיס (Redis) מבצעת סבב פיטורים משמעותי בישראל. לגלובס נודע כי החברה מפטרת כ־80 עובדים מתוך כ-300 עובדים המועסקים בארץ, כלומר קיצוץ של כ-27% מכוח האדם המקומי. מדובר באחד מסבבי הפיטורים המשמעותיים שביצעה החברה בישראל בשנים האחרונות. הפיטורים מגיעים לאחר תקופה של שינויים בהנהלת החברה.

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רדיס נוסדה בשנת 2011 על ידי עופר בנגל ויפתח שולמן, אולם כיום אף אחד מהמייסדים אינו מנהל את החברה בפועל. בדצמבר 2022 הודיע בנגל, שכיהן כמנכ"ל מאז הקמת החברה, כי יפרוש מהתפקיד ויעבור לכהן כיו"ר החברה, כאשר החילופים נכנסו לתוקף בפברואר 2023 עם מינויו של רואן טרולופ למנכ"ל. בשנה שעברה עזב גם שולמן את תפקידו הפעיל בחברה. הוא ממשיך לכהן כחבר בדירקטוריון, אך אינו מעורב עוד בניהול השוטף, ובמקביל הקים סטארט אפ חדש.

רדיס מפתחת פלטפורמה לניהול בסיסי נתונים המבוססת על פרויקט הקוד הפתוח Redis, שהפך לאורך השנים לאחד מבסיסי הנתונים הפופולריים בעולם. החברה מספקת פתרונות המאפשרים גישה מהירה לנתונים עבור יישומים ארגוניים ומתחרה בין היתר בפתרונות של ספקיות הענן הגדולות, ובהן אמזון, גוגל ומיקרוסופט.

שינויים אסטרטגיים מאז החלפת ההנהלה

בשנות הגאות של ההייטק, הייתה רדיס אחת מחברות התוכנה הישראליות הבולטות. כך, בשנת 2021 גייסה החברה 110 מיליון דולר לפי שווי של יותר מ־2 מיליארד דולר, פחות משנה לאחר שגייסה 100 מיליון דולר. את סבב הגיוס הובילה טייגר גלובל, ובהשתתפות Vision Fund 2 של סופטבנק וקרן TCV. במקביל השקיעו שלוש הקרנות כ־200 מיליון דולר נוספים ברכישת מניות מבעלי מניות קיימים בעסקת סקנדרי. בסך הכול גייסה החברה לאורך השנים כ-350 מיליון דולר. באותה תקופה הציגה רדיס קצב צמיחה מהיר, יותר מ־8,000 לקוחות משלמים, בהם יותר מ־30% מחברות פורצ'ן 100, והודיעה על תוכניות להרחיב משמעותית את פעילותה ולגייס מאות עובדים נוספים, כאשר חלק ניכר מהם יועד למרכז הפיתוח בישראל. באותה עת הוערכה החברה כאחת המועמדות הבולטות להנפקה בוול סטריט.

מאז החלפת ההנהלה עברה החברה גם שורה של שינויים אסטרטגיים. כך, בשנת 2024 היא החליטה לנטוש את רישיון הקוד הפתוח של התוכנה שלה לטובת רישיון מגביל יותר, מהלך שעורר ביקורת חריפה בקהילת המפתחים והוביל להקמת הפרויקט המתחרה Valkey בתמיכת חברות טכנולוגיה גדולות. בשנה שעברה חזרה בה החברה מהמהלך והודיעה כי תשוב להפיץ את התוכנה ברישיון קוד פתוח, לאחר שהמנכ"ל טרולופ הודה כי ההחלטה פגעה ביחסי החברה עם קהילת המפתחים.

מרדיס נמסר בתגובה כי ״החברה אינה מתייחסת לשמועות וספקולציות״.