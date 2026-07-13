הייתם משלמים על המחשב הזה 11 אלף שקל?

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בשוק המחשבים הניידים כבר יש לא מעט מחשבים עם שני מסכים, וגם חברת Asus ניסתה בשנים האחרונות למתוח את גבולות הגזרה בתחום. יצרנית המחשבים פלרטטה עם הקונספט, בהתחלה כגימיק קטן עם החלפת משטח המגע של העכבר, והמשיכה לסדרות עם מסך משני גדול יותר.

כעת, Asus משיקה את ה- Zenbook Duo (2026) - מחשב עם שני מסכים באותו הגודל. בדקנו את המוצר, ולפניכם התובנות על האופן שאסוס החליטה לקחת אותו קדימה.

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החידוש העיקרי: שני מסכי טאץ'

אם בעבר הציגה אסוס דגמים בעלי מסך משני קטן לצד המסך הראשי, ב- Duo של 2026 החליטה החברה ללכת על כל הקופה: שני מסכי OLED מלאים בגודל 14 אינץ' כל אחד. המשמעות היא שכאשר פותחים את המחשב הנייד בצורה הרגילה, מגלים מסך מגע במקום שבו הייתם מצפים למצוא את המקלדת.

מעבר לעובדה שמדובר בפאנלים באיכות וברזולוציה גבוהה, ניתן להשתמש במסך התחתון כהמשך ישיר למסך העליון, או לחלופין להפוך אותו למקלדת דיגיטלית. ועדיין, לא חייבים לוותר על התחושה הפיזית. המחשב מגיע עם מקלדת פיזית דקה המתחברת למסך התחתון באמצעות מגנטים, ומאפשרת עבודה במצב של לפטופ סטנדרטי לחלוטין. כשמנתקים אותה, היא פועלת בצורה אלחוטית, ומאפשרת לנצל את מלוא שטח שני המסכים במקביל.

התצוגה עצמה מציעה מפרט טוב שכולל קצב ריענון דינמי של 144 הרץ ובהירות שיא של עד 1,000 ניטים - נתונים שמספקים חוויית צפייה מצוינת. השילוב בין איכות פאנל ה- OLED ליכולות הללו מייצר שני מסכים צבעוניים, חדים ומרשימים במיוחד.

גם אם קטגוריית המסכים הכפולים עדיין לא הגיעה לבשלות מלאה בשוק הרחב, אסוס מגישה כאן ביצוע ראוי בהחלט. ראוי לציין כי החברה אומרת שהמסכים כוללים טכנולוגיות שימנעו השתקפות, אך בתחום הזה עוד נדרשת עבודה רבה.

היתרון הבולט: הפרודוקטיביות

המחשב הזה מנסה להביא לשולחן חוויית שימוש מגוונת, בעיקר באמצעות מרחב האפשרויות שהוא פותח עבור גיימרים ואנשי גרפיקה. לאסוס יש כמה מצבי שימוש מובנים: ניתן להציב את הלפטופ במצב "ספר" אנכי, או לחלופין לפתוח את הרגלית האחורית המובנית, כדי להעמיד את שני המסכים לרוחב, זה מעל זה.

מעבר לכך, ניתן לפתוח את הציר עד לזווית של 180 מעלות, מצב שמאפשר לכל היושבים סביב השולחן לצפות בתוכן במקביל. עם זאת, לא ניתן לקפל את המסכים גב אל גב כדי לעבור לתצורת טאבלט מלאה, כפי שקורה בחלק מהמכשירים המתחרים בשוק.

לצד אלו, המחשב מגיע עם עט המגע Asus Pen 3 . העט מעוצב ארגונומית, נוח מאוד לאחיזה, ומזכיר בעיצוב ובחוויית השימוש את ה- Apple Pencil . התגובתיות של העט על גבי המסך מצוינת; כאשר מפעילים אפליקציית ציור ומדמים עבודה עם עיפרון או צבעי שמן, המערכת מצליחה לספק תחושה קרובה למדי למציאות.

למרות שההתנגדות של העט על הזכוכית עדיין לא מושלמת, מדובר בחוויה מוצלחת מאוד. העט מתחבר למחשב באופן אוטומטי ברגע שנוגעים איתו במסך, ורק חשוב לוודא מראש שהוא טעון.

אם מוותרים על המקלדת הפיזית לטובת המקלדת הדיגיטלית שעל המסך התחתון, מגלים שהחוויה עדיין רחוקה מלהיות מספקת בהשוואה להקלדה על מקשים אמיתיים. לצד המקלדת הזו, אסוס מנסה להציע פאנלים דיגיטליים לשליטה על רכיבי המחשב, כמו עוצמת השמע או בהירות המסכים. אלא שבמקום לרכז את כל הפיצ'רים הנחוצים בפאנל אחד מסודר ויעיל, העיצוב הנוכחי מרגיש בעיקר כמו גימיק לא מבושל, שמסרבל את התפעול השוטף.

הביצועים וסוללה: מעולה, לצד בעיות

ה- Zenbook Duo מציע מפרט חזק וראוי: מעבד Intel Core Ultra 9 Processor 386H , עם ביצועים גרפיים ברמה של כרטיס מסך חיצוני, ולצד זיכרון הרצה של 32 גיגה-בייט ונפח אחסון של 2 טרה-בייט. החבילה המשמעותית הזו מאפשרת מחשב להתמודד עם עומסים רבים.

אך דווקא החיבוריות היא שמהווה יתרון משמעותי: בניגוד למגמה הרווחת בשוק האולטרה-בוקים להשמיט פורטים, כאן תמצאו שתי יציאות USB-C בתקן Thunderbolt 4 (המשמשות גם לטעינה), יציאת USB-A סטנדרטית, חיבור HDMI ושקע אוזניות מסורתי.

החברה מבטיחה סוללה של 99 WHrs שתספק מעל ל-18 שעות של שימוש במחשב, תלוי עד כמה אתם משתמשים בשני המסכים ובאיזו בהירות. בשימוש שלנו, המחשב צלח בצורה מעולה יום עבודה אינטנסיבי.

מנגד, אחת הנקודות המרגיזות ביותר קשורה לציר המרכזי. על הנייר, מדובר במחשב המורכב משני מסכים נפרדים, כך שנוכחותו של ציר מחבר כמעט מובנת מאליה. אלא שאסוס מתגאה בכך שהמחשב מספק חוויית צפייה רציפה של 19.8 אינץ' ומדגישה שמדובר ב"ציר נסתר". בפועל, ברגע שמשתמשים בשני המסכים לתצוגה אחת ארוכה, קשה לפספס את הפס השחור שמפריע לרצף הגלילה.

בתצורת "ספר", למשל, כשפתחנו דפדפן ונכנסנו ליוטיוב, הפס חתך את הלוגו של הפלטפורמה בדיוק באמצע. במובן הזה, לתעשייה ייקח עוד זמן לפצח כיצד מתאימים את התוכנה והממשקים לחומרה בצורה אופטימלית.

בעיה ארגונומית נוספת שעשויה להפריע לחלק מהמשתמשים נוגעת למיקום המקלדת כשהיא מונחת על המסך התחתון. בשל המבנה הייחודי של המכשיר, משטח ההקלדה גבוה יותר מזה של לפטופ סטנדרטי, מה שגורם לכך שזווית הידיים הופכת לגבוהה ומאומצת יותר - וזה מייצר תחושת אי-נוחות בשימוש ממושך.

עיצוב: נקי ויוקרתי

העיצוב של ה- Zenbook Duo נקי מאוד. הגוון האפור וגימור המט מעניקים לו מראה יוקרתי, סולידי ומקצועי. עם זאת, ברגע שפותחים אותו מבחינים שהוא שונה מכל לפטופ סטנדרטי בשוק - הן בזכות צמד המסכים הגדולים והן בזכות המקלדת הנשלפת. השפה העיצובית המהודקת הזו עובדת מצוין, וממשיכה גם בעיצוב המקלדת המשולבת ובעט המצורף.

נדבך נוסף שתורם למראה היוקרתי של הערכה כולה הוא נרתיק הנשיאה המצורף. אסוס בחרה לצוות למחשב נרתיק מרשים במיוחד במראה דמוי עור, שמעבר לתפקידו הפרקטי בהגנה על המכשיר מפני שריטות ולכלוך בתיק, משלים את השפה העיצובית של המכשיר. צריך לומר כי אין מקום באמת למטען היחסית גדול של המחשב, ולכן תדרשו להכניס אותו לתיק שלכם מחוץ לנרתיק. מנגד, צריך לקחת בחשבון את סוגיית הניידות: משקלו של המחשב עומד על 1.65 ק"ג.

המחיר: יקר, מאוד

החדשנות והמפרט של המחשב מגיעים עם תג מחיר שלא מיועד לכל כיס. טווח המחירים נע בין 10,999 שקל לגרסת הבסיס ועד ל-12,999 שקל עבור המפרט החזק ביותר. מדובר ברף מחיר גבוה שמציב את המכשיר עמוק בתוך קטגוריית הפרימיום, והוא מבהיר כי תחנת העבודה הניידת וכפולת המסכים של אסוס מיועדת בעיקר למקצוענים, יוצרי תוכן או חובבי טכנולוגיה מושבעים, שבאמת יודעים כיצד לרתום את שטח התצוגה הכפול לפרודוקטיביות היומיומית שלהם.