הרוג בתקיפה בהורמוז; ארה"ב תקפה מטרות באיראן

עדכונים שוטפים

06:58 - צבא ירדן הודיע שיירט ארבעה טילים ששוגרו מאיראן

06:35 - משמרות המהפכה טוענות שבמהלך הלילה הושמד מכ"ם אמריקאי של מערכת פטריוט ואמצעים נוספים של חיל הים האמריקני בבחריין

06:17 - איראן שיגרה הלילה מתקפת טילים לעבר מחנה של כוחות האופוזיציה הכורדית-איראנית בצפון עיראק

05:30 - צבא ארה"ב: השלמנו את גל התקיפות נגד איראן שנמשך כחמש שעות

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע כי השלים את גל התקיפות נגד איראן שנמשך כחמש שעות. נטען כי הכוחות תקפו מטרות צבאיות ברחבי איראן, לרבות בבושהר, צ'אבהאר, ג'אסק, קונארק, אבו מוסא ובנדר עבאס, כדי לפגוע עוד יותר ביכולתה של איראן לתקוף נתיבי שיט מסחריים. עוד נכתב כי הכוחות השתמשו בחימושים מדויק נגד מערכות הגנה איראניות, אתרי טילים וכטב"מים, ויכולות ימיות של איראן.

"למעלה מ-50 אלף חיילים אמריקנים פרוסים כעת ברחבי המזרח התיכון. הכוחות האמריקניים נותרים דרוכים ומוכנים", נכתב בהודעה.

04:23 - משמרות המהפכה: "תקפנו ספינות שהתעלמו מאזהרותינו - שיתוף פעולה עם האויב לא יניב דבר"

משמרות המהפכה של איראן: לפני כמה שעות, צבא ארה"ב שלא למד לקח מתבוסותיו החוזרות ונשנות, ניסה להניע כלי שיט לעבור בנתיב בלתי חוקי. שתי מכליות שהולכו שולל על ידי ארצות הברית, כיבו את מערכות הניווט שלהן והתעלמו מהאזהרות החוזרות ונשנות של מרכז בקרת הביטחון במצר הורמוז. בכך הן סיכנו את נתיב השיט והעדיפו לעבור בנתיב ממוקש. המכליות נפגעו והושבתו.

"הזרוע הימית של משמרות המהפכה מבהירה לכולם: שיתוף פעולה עם האויב התוקפן לא יניב דבר מלבד חרטה, הפסדים, עיכוב בפתיחתו מחדש של מצר הורמוז ויצירת משבר אנרגיה עולמי", נכתב בהודעת הארגון.

03:09 - סוכנות הידיעות מהר מדווחת כי פיצוצים נשמעו פעם נוספת בבושהר שבדרום איראן

02:38 - אזעקות הופעלו בבחרין

01:54 - איחוד האמירויות: איראן תקפה כלי שיט שלנו - איש צוות נהרג



משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע כי איראן שיגרה טילים לעבר שתי מכליות של המדינה בנתיב השיט הדרומי של מצר הורמוז, בתוך המים הטריטוריאליים של עומאן. כתוצאה מהתקיפה נהרג איש צוות של אחת המכליות, אזרח הודו, ושמונה נוספים נפצעו - בהם ארבעה באורח קשה. נטען כי נגרם נזק לשתי המכליות בעקבות שרפות שפרצו בהן, אך כוחות החירום הצליחו להשתלט על האש בשני כלי השיט.

01:29 - דיווח: כלי שיט הותקף סמוך לעומאן

מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן כי קיבל דיווח על תקרית ביטחונית במרחק של 40 מילים ימיים מצפון-מזרח לעומאן. אנשי הצוות לא נפגעו ולא דווח על נזק סביבתי.

00:22 - הטלוויזיה האיראנית: נשמעו פיצוצים בבנדר עבאס ובאי כיש

00:21 - צבא ארה"ב: פתחנו בלילה השלישי ברציפות של תקיפות נגד איראן - נמשיך לגבות מחיר כבד מכוחותיהם

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב סנטקום: בשעה 16:45 (שעון החוף המזרחי של ארה"ב) היום פתחנו בלילה השלישי ברציפות של תקיפות נגד איראן. תקיפות אלה ימשיכו לגבות מחיר כבד מהכוחות האיראניים ולפגוע ביכולתם לתקוף אזרחים חפים מפשע וכלי שיט מסחריים במצר הורמוז.

23:17 - טראמפ: "נכה באיראן חזק הלילה. נתניהו? אני לא מסכים איתו לפעמים, ואני אומר לו את זה"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הלילה בריאיון טלפוני כי "ארה"ב תכה הלילה ומחר חזק באיראן". הוא התייחס גם למערכת היחסים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר: " אני מסתדר טוב עם ביבי. לפעמים אני לא מסכים איתו ואני מוודא שיידעו על כך. ובמקרים האלה אני צדקתי".

הנשיא האמריקני גם החמיא לנתניהו: "לא זרקתי אותו מתחת לאוטובוס - הוא עושה עבודה טובה. בלי שנינו לא הייתה ישראל". על שאר המתמודדים בבחירות אמר: "לא מכיר אותם".

הוא סימן יעד תקיפה אפשרי - הר המכוש, האתר החשוד כאתר גרעין שלא נחשף מעולם לסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית: "הר המכוש הוא יעד אפשרי, אתם יודעים, יעד אפשרי למכה אחת יפה, גדולה ושמנה ממש בדלת הקדמית. ואני חושב שאולי תראו את זה".

22:00 - באיראן מדווחים על פיצוצים בכמה מוקדים

באיראן מדווחים על לפחות ארבעה פיצוצים באזור בנדר עבאס ובעיר הנמל צ'בהאר. בנוסף דווח על שורת פיצוצים במרחב מצר הורמוז, כולל באיים שבמצר. על פי דיווחים ערביים משמרות המהפכה תקפו ספינה במצר

משרד ההגנה גינה את "המתקפה הבוטה", והדגיש כי היא מהווה "הפרה חמורה וברורה של החוק הבין-לאומי המאיימת על ביטחון האזור ויציבותו". עוד נמסר כי המדינה שומרת לעצמה את הזכות המלאה להגיב על ההסלמה הזו, ולנקוט את כל הצעדים הנדרשים כדי להגן על ריבונותה, ביטחונה, שטחיה ואזרחיה.

פורסם לראשונה ב-N12