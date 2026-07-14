חברת התרופות רפא השלימה את הגיוס שלה בדרך של הצעת מכר אתמול (ב') ובלילה דיווחה על תוצאותיה. קרן פימי של ישי דוידי רכשה את השליטה בחברת התרופות בתחילת העשור מידי משפחת סאקלר והשביחה את פעילותה. עם זאת, הגיוס סידר לפימי סכום קטן יותר ממה שתוכנן במקור - צ'ק של חצי מיליארד שקל ממכירת 31 מיליון מניות, ועוד 19 מיליון כתבי אופציות מכר (שניתנו לה ללא תמורה). במקור דובר על תמורה של עד מיליארד שקל לפימי, אך תנאי שוק ההנפקות הפכו למורכבים יותר בשבועות האחרונים, לנוכח הירידות במדדי המניות בתל אביב.

● האם מסורת של 12 שנה בשווקים עומדת להישבר?

● ההנפקה הזרה הכי גדולה בהיסטוריה של וול סטריט, הקשר לישראל והצפי להמשך

רפא הוקמה לפני כתשעים שנה על ידי ד"ר ברוך (בוריס) לוין, כאשר ליורשיו בני משפחת לוין - אמיר, טל ומיכל לוין ולימור שרית פועה ששון - נותרו החזקות של כ-12% מהון המניות (ערב הגיוס). בני המשפחה מכרו 4.3 מיליון מניות בגיוס בתמורה מצרפית של 68.3 מיליון שקל. מי שהיה אחראי בשנים האחרונות להשבחת החברה הוא היו"ר שלה, אורי יהודאי, שבעברו ניהל את חברת פרוטרום.

ליהודאי, מעבר לניסיון הרב שלו בתחום, יש קשר משפחתי לפימי - הוא בן דודו של ישי דוידי. הוא מכר בגיוס 1.44 מיליון מניות בתמורה של 22.7 מיליון שקל. מנכ"ל החברה, עידו לשם מכר מניות בסכום של 7.8 מיליון שקל. הסכומים שהוזכרו לא כוללים את האופציות שקיבלו הגורמים השונים כחלק מהגיוס (ללא תמורה).

מהדרין ועד התגוננות מחומרי ליחמה כימיים

רפא, נוסדה בשנת 1937 ועוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מעל 100 תרופות, מקור וגנריות כמו גם מוצרים טיפוליים, בישראל. לחברה מפעל עתיר ידע בהר חוצבים בירושלים, כאשר בין מוצריה המוכרים אפשר למנות את הדרין (טיפול בכינים), בונדורמין (לטיפול בבעיות שינה), סטופיט (להקלה על תסמינים של שלשול), ואבן (להרגעה במצבי מתח וחרדה) ודייביו (לטיפול בתסמונת רט).

בנוסף, פועלת רפא בתחום הביודפנס, המהווה אחד ממנועי הצמיחה שלה, במסגרתו היא מייצרת מזרקים אוטומטיים לשימוש בשעת חירום, המסייעים בין היתר להתגוננות מחומרי לחימה כימיים ולטיפול מיידי בנפגעים צבאיים ואזרחיים. בנוסף, היא פועלת לפיתוח מוצרים חדשים לטיפול בטראומה, כאב ואיומי אב״כ (אטומי, ביולוגי, כימי) נוספים. במסגרת זו, קיבלה החברה מימון בהיקף של עד 186 מיליון דולר ממשרד הבריאות האמריקאי, לפיתוח מזרק לטיפול בדימום חמור לאחר פציעה (TXA).

את שנת 2025 סיימה רפא עם הכנסות של 418 מיליון שקל, בדומה לנתון אותו רשמה שנה קודם לכן (2024). מתוכם, כ־63% הגיעו מתחום ייצור ושיווק התרופות, בעוד היתר (37%) נבעו מתחום הביודפנס. בשורה התחתונה, הציגה רפא רווח נקי של כ־100 מיליון שקל, בדומה לזה שנרשם במהלך 2024.

עיקר הפעילות של רפא מרוכזת בישראל (60.5% מההכנסות), כשמרבית מכירותיה נעשות מול קופות החולים המקומיות, המהוות כ־43% מהכנסות החברה. שני שווקי יעד המשניים של החברה הם בארה"ב (כ־17% מההכנסות) וגרמניה (15%), להן היא מוכרת את מוצריה בתחום הביודפנס. בנוסף, מאז שנת 2022, פועלת רפא גם ב־17 מדינות במרכז ומזרח אירופה, הודות להשקעה שביצעה בחברת התרופות הצ'כית אקסיד, תמורת 2.5 מיליון אירו.